مطابق گزارش‌های مطرح شده، انتظار می‌رود در عرض حدودا دو ماه آینده گوشی‌های هواوی P40 و P40 پرو رسما معرفی شوند. اما با توجه به اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر بهبود روابط هواوی و دولت آمریکا دیده نمی‌شود، پس این گوشی‌ها هم بدون اپلیکیشن های گوگل به دست مشتریان خواهد رسید. در این میان ظاهرا هواوی برای حل مشکل فقدان اپلیکیشن‌های محبوب می‌خواهد راهکاری ارائه دهد.

بر اساس اعلام یکی از منابع خبری، هواوی قصد دارد ۷۰ اپلیکیشن محبوب اندروید را در گوشی‌های خود نصب کند که احتمالا این رویکرد شامل سری P40 هم می‌شود. طبق اعلام این سایت، یک کانال تلگرامی منبع این خبر محسوب می‌شود و به همین خاطر تا انتشار گزارش‌های بیشتر باید با شک و تردید زیادی این خبر را در نظر بگیریم.

با این حال، چنین رویکردی منطقی به شمار می‌رود. اگرچه کاربران گوشی‌های جدید هواوی نمی‌توانند برای نصب اپلیکیشن‌ها از گوگل پلی استور استفاده کنند، اما می‌توانند فایل APK اپلیکیشن‌ها را به راحتی نصب کنند. هواوی هم با نصب چندین اپلیکیشن محبوب قصد دارد کار کاربران را برای پیدا کردن لینک‌های دانلود و نصب این موارد راحت‌تر کند.

اما متاسفانه باید بگوییم که بخش زیادی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های اندروید برای عملکرد درست نیازمند سرویس‌های گوگل پلی هستند. گوشی‌های هواوی هم که نمی‌توانند از این سرویس‌ها بهره ببرند و همین موضوع باعث می‌شود عملکرد حداقل بخشی از اپلیکیشن‌ها محدود شود یا حتی از کار بیفتند. طبق اعلام منبعی که این خبر را مطرح کرده، این ۷۰ اپلیکیشن با توجه به منطقه عرضه گوشی تعیین می‌شود.

منبع: Android Authority

The post گوشی‌های جدید هواوی احتمالا با ۷۰ اپلیکیشن از پیش نصب شده عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala