از گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

با وجود اینکه هنوز گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ معرفی نشده‌اند، ولی از همین حالا انتشار شایعات مربوط به گلکسی نوت ۲۰ آغاز شده است. مطابق معمول، برخی از شایعات در حد همان شایعه باقی می‌مانند ولی برخی دیگر به حقیقت بدل می‌شوند. در ادامه به تعدادی از این شایعات می‌پردازیم و گمانه‌زنی‌هایی را در مورد گلکسی نوت ۲۰ مطرح می‌کنیم.

طراحی و نمایشگر

هرگونه بریدگی و حفره نمایشگر موقتی است و این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. شرکت‌های مختلفی سخت مشغول کار هستند تا بتوانند دوربین سلفی را مخفی و نمایشگر یکپارچه‌ای را ارائه کنند. به همین خاطر مکانیزم‌هایی مانند دوربین سلفی پاپ‌آپ و طراحی کشویی مورد استفاده قرار گرفته است. حتی برخی شرکت‌ها گوشی‌های مجهز به نمایشگر ثانویه در پنل پشتی عرضه کردند تا کاربران برای کارهایی مانند عکس سلفی، تماس تصویری و دیگر کارهای این‌چنینی از دوربین‌های اصلی استفاده کنند.

سامسونگ به‌خصوص برای گوشی‌های پرچم‌دار خود به چنین ایده‌هایی علاقه زیادی ندارد. البته در این زمینه شاهد گوشی هوشمندی مانند گلکسی A80 هستیم که مجهز به دوربین چرخنده است که علی‌رغم جذابیت، نمی‌توان این مشخصه را به‌عنوان یک ایده مناسب برای بلندمدت در نظر گرفت.

با توجه به خبرهای منتشر شده، گلکسی اس ۲۰ از حفره نمایشگر در میان بخش فوقانی نمایشگر بهره می‌برد ولی در مورد گلکسی نوت ۲۰ چه می‌توان گفت؟ این احتمال وجود دارد که سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ دوربین سلفی را زیر نمایشگر پنهان کند. با این کار، پیکسل‌های قرار گرفته روی سنسور دوربین در مواقع عکاسی، خاموش می‌شوند تا کاربر بتواند از این دوربین بهره ببرد. در زمینه افزایش تلاش‌های سامسونگ برای توسعه این تکنولوژی در چند ماه اخیر شایعات پراکنده‌ای مطرح شده و چند شرکت چینی هم نمونه اولیه این تکنولوژی را نمایش داده‌اند. بنابراین آیا سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ واقعا دست به انجام چنین کاری خواهد زد؟ جواب این سوال در ماه‌های آینده با انتشار خبرهای بیشتری مشخص می‌شود.

از لحاظ کلیت طراحی هم باید انتظار ادامه راه گلکسی نوت ۱۰ و وجود بخشی از المان‌های طراحی گلکسی اس ۲۰ را داشته باشیم. با توجه به توجه ویژه سامسونگ برای دوربین‌های اس ۲۰، گلکسی نوت ۲۰ هم بدون شک از ماژول دوربین غول‌پیکر حاوی دوربین‌های قدرتمند بهره می‌برد. در همین زمینه می‌توانیم به طرحی اشاره کنیم که ظاهرا مربوط به شکل و شمایل گلکسی نوت ۲۰ است و این پیش‌بینی را تقویت می‌کند.

سخت‌افزار

مطابق معمول، گلکسی نوت ۲۰ مربوط به بازار آمریکا و چند بازار دیگر از تراشه ۷ نانومتری اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهره می‌برد که برای ساخت آن از فناوری «لیتوگرافی به وسیله‌ی اشعه فرابنفش» (EUV) استفاده شده است. این تکنولوژی، ساخت تراشه‌های ۷ نانومتری را ساده‌تر و ارزان‌تر می‌کند و حتی گفته می‌شود این فناوری می‌تواند بازده تراشه را بهبود ببخشد.

در همین زمینه شایعه‌ی دیگری مطرح شده که سامسونگ مشغول توسعه تراشه ۳ نانومتری است و احتمالا مدل بین‌المللی گلکسی نوت ۲۰ با این تراشه به دست کاربران می‌رسد. چنین شایعه‌ای در بهترین حالت بسیار خوشبینانه است. در ضمن از آنجایی که باید هر دو تراشه مربوط به گلکسی نوت ۲۰ عملکرد تقریبا مشابهی داشته باشند، پس تراشه اگزینوس موردنظر هم به احتمال زیاد از نوع ۷ نانومتری خواهد بود.

با توجه به اینکه سامسونگ می‌خواهد بیش از پیش بر عرضه گوشی‌های ۵G تمرکز کند، احتمالا جدیدترین تراشه پرچم‌دار اگزینوس از مودم ۵G داخلی بهره می‌برد. در نهایت باید انتظار بهره‌گیری از نسل جدید حافظه رم را داشته باشیم که این موضوع می‌تواند عملکرد مربوط به چندوظیفگی را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

دوربین

دوربین گوشی‌های گلکسی اس و گلکسی نوت همواره حرف زیادی برای گفتن داشته‌اند ولی روزبه‌روز فاصله آن‌ها نسبت به رقبا افزایش پیدا می‌کند. باید خاطرنشان کنیم که سنسور اصلی این دوربین‌ها اساسا از زمان گلکسی اس ۷ ثابت باقی مانده است. اگرچه سامسونگ در این زمینه مثلا از قابلیت دیافراگم متغیر استفاده کرده و الگوریتم‌های نرم‌افزاری را بهبود بخشیده، ولی حالا شرکت‌ها وارد نبرد مگاپیکسل‌ها شده‌اند.

بر اساس خبرهای منتشر شده از منابع مختلف، گلکسی اس ۲۰ اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که علاوه بر بهبود کیفیت عکس‌های مربوط به محیط‌های کم‌نور، با کمک دوربین پریسکوپی می‌تواند زوم ۱۰۰ برابری را امکان‌پذیر کند. گوشی‌های گلکسی نوت هم عمدتا از دوربین‌های مشابه گلکسی اس بهره می‌برند ولی در کل باید انتظار عملی شدن برخی بهبودهای جزئی را هم داشته باشیم.

تاریخ عرضه و قیمت احتمالی

بر اساس عملکرد سامسونگ در چند سال گذشته باید بگوییم که این گوشی پرچم‌دار هم به احتمال زیاد در ماه آگوست (مرداد یا شهریور ۹۹) عرضه می‌شود. برای قیمت آن هم می‌توانیم بر اساس قیمت‌گذاری گوشی‌های اس ۲۰ حدس بزنیم. بر این اساس، احتمالا شاهد قیمت‌گذاری بین ۱۰۹۹ تا ۱۳۹۹ دلار برای گوشی‌های نوت ۲۰ و نوت ۲۰ پلاس خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: انتظارات ما از مراسم رونمایی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰

منبع: Phone Arena

The post از گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala