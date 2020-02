موتورولا با انتشار یک ویدیو دوام پایین گوشی تاشو ریزر را تکذیب کرد

روز گذشته خبر بررسی گوشی تاشو موتورولا ریزر توسط سایت CNET سروصدای زیادی به راه انداخت. کارشناسان این سایت با بهره‌گیری از یک دستگاه دوام گوشی تاشو موتورولا ریزر را مورد بررسی قرار دادند ولی این گوشی فقط بعد از ۲۷ هزار مرتبه باز و بسته شدن خراب شد. این یعنی اگر فقط روزی ۷۳ بار این گوشی تاشو را باز و بسته کنید، برای یک سال می‌توانید از آن بهره ببرید.

حالا موتورولا برای اینکه دوام بالای گوشی تاشو خود را ثابت کند، ویدیویی از دستگاه این شرکت که برای بررسی دوام موتورولا ریزر مورد استفاده قرار می‌گیرد، منتشر کرده است. نکته‌ای که در این ویدیو توجه را جلب می‌کند، سرعت پایین این دستگاه است که هیچ فشاری هم بر لولا وارد نمی‌کند. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا در آزمایش سایت CNET هم خود نمایشگاه انطعاف‌پذیر متحمل آسیبی نشد بلکه این لولای گجت بود که خراب شد. معلوم نیست که آیا واقعا فشار دستگاه مربوطه بیش از حد بوده یا اینکه مکانیزم لولای موتورولا ریزر مشکل دارد.

دانلود mp4

این شرکت در کنار انتشار ویدیو، یک بیانیه هم منتشر کرده که در آن آمده: «دستگاه FoldBot برای آزمایش گجت ما طراحی نشده است. بنابراین، هرگونه آزمایشی که با استفاده از این دستگاه انجام شود، فشار بیش از حدی بر لولا وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد گوشی به طور صحیح باز و بسته شود. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که موتورولا ریزر در طول توسعه محصول مورد آزمایش گسترده‌ای برای تشخیص میزان دوام قرار گرفته است. آزمایش سایت CNET نمی‌تواند تجربه کاربری افراد در دنیای واقعی را شبیه‌سازی کند. ما به دوام موتورولا ریزر اطمینان کامل داریم.»

در نهایت بار دیگر باید بگوییم که حتی اگر دستگاه مورد استفاده در آزمایش CNET فشار زیادی بر این گوشی وارد می‌کند، اما از طرفی دیگر دستگاه شرکت موتورولا اصلا هیچ فشاری وارد نمی‌کند و احتمالا در دنیای واقعی چیزی بین این دو شرایط خواهد بود. در این میان باید به گلکسی فولد سامسونگ هم اشاره کنیم که در آزمایش CNET با استفاده از همین دستگاه، موفق شد حدود ۱۲۰ هزار مرتبه باز و بسته شود.

