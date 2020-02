سری گوشی‌های موتورولا موتو G همواره گوشی‌هایی مقرون به‌صرفه بوده‌اند که در طول چندسال اخیر طرفداران زیادی هم به سمت خود جذب کرده‌اند. حالا دو عضو جدید با نام‌های موتورولا موتو G پاور و موتو G استایلوس، جدید‌ترین اعضای این خانواده هستند. این گوشی‌ها نمایشگری بزرگ، پردازنده‌ای سریع و دوربین‌های بهتری نسبت به نسل‌های قبل موتو G دارند و قیمت آن‌ها همچنان در محدوده ۲۹۹ دلار است. گوشی موتو G استایلوس نیز مشخصا، یکی از معدود گوشی‌های اندرویدی است که در سال ۲۰۲۰ قرار است با قلم لمسی عرضه شود.

همچنین امسال دیگر موتورولا شمارش را از نام گوشی‌های خانواده موتو G حذف کرده است. درواقع این گوشی‌های جدید، جایگزین موتو G7 می‌شوند اما دیگر خبری از اسم G8 نیست. در حال حاضر، گوشی موتو G استایلوس درواقع جایگزین گوشی موتو G7 شده و ۲۹۹ دلار قیمت دارد و در طرف دیگر، گوشی Moto G Power هم جایگزین موتو G7 پاور شده و ۲۴۹ دلار قیمت دارد.

نویسنده ورج که شانس کار کردن با این دو گوشی را داشته، می‌گوید که هر دو مدل بهبود‌های زیادی نسبت به نسل قبلی داشته‌اند. مخصوصا اینکه نمایشگر این دو گوشی حالا بسیار بهتر از نسل قبلی است و انتخاب نمایشگر حفره‌دار به جای استفاده از ناچ یا بریدگی، باعث شده ظاهر این گوشی‌ها خاص‌تر باشد. اما خب در مجموع، قرار نیست هیچ کدام از این دو گوشی، به واسطه مشخصات سخت‌افزاری شما را به سمت خودشان جذب کنند. اما با توجه به قیمت مقرون به صرفه آن‌ها، با محصولات خیلی خوبی روبرو هستیم.

در کل اما این دو گوشی جدید موتورولا در بسیاری موارد از مشخصات فنی خود، مشترک هستند. برای مثال هر دو گوشی دارای نمایشگری ۶.۴ اینچی با نسبت نمایش ۱۹:۹ و رزولوشن فول اچ‌دی‌پلاس هستند. دوربین ۱۶ مگاپیکسلی سلفی هر دو گوشی هم در یک حفره در بالا سمت چپ نمایشگر قرار گرفته است. پردازنده گوشی‌ها اسنپدراگن ۶۶۵ است که به قدر کافی توان برای پردازش تصاویر دوربین سه‌گانه این گوشی‌ها دارد. هر دو محصول هم چهار گیگابایت حافظه رم بلندگوهای استریو دارند و روی آن‌ها اندروید ۱۰ نصب شده است.

از نظر طراحی نیز دو گوشی موتورولا موتو G استایلوس و Moto G Power شباهت‌های زیادی دارند. بدنه هر دو گوشی پلاستیکی است و هر دو دارای جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون هم هستند. سنسور اثر انگشت در این گوشی‌ها در بخش پشتی و در زیر لوگوی موتورولا قرار گفته است. گوشی Moto G Power اما کمی ضخیم‌تر و سنگین‌تر است که این موضوع به دلیل باتری حجیم این گوشی است. متاسفانه اما هیچ کدام از این گوشی‌ها به NFC و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم مجهز نیستند. این موارد چیزهایی نیستند که روی قیمت نهایی گوشی تاثیر فراوانی داشته باشند و موتورولا می‌توانست این‌ها را هم در این گوشی‌های جیدد خانواده موتو G بگنجاند. همچنین موتورولا گفته این دو گوشی جدید در برابر قطرات آب مقاوم خواهند بود اما این به معنای ضد آب بودن آن‌ها نیست و هیچ گواهی IP هم برای این گوشی‌ها دریافت نشده است.

تفاوت بین موتو G استایلوس و مدل پاور، در قلم و باتری است. مدل استایلوس همانطور که از اسمش پیداست دارای یک قلم لمسی است اما این قلم مثل گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ دقت بالایی ندارد و کاملا آنالوگ عمل می‌کند. حتی این قلم به بلوتوث برای کارهایی مثل شاتر دوربین هم مجهز نیست. اما موتورولا سعی کرده محدودیت‌های قلم را با یک اپلیکیشن به نام Moto Note کاهش دهد. این اپلیکیشن هربار که قلم را از داخل گوشی بیرون بیاورید، باز می‌شود و می‌توانید با قلم نوت برداری کنید. همچنین یک منوی سریع هم در هنگام استفاده از قلم روی رابط کاربری دستگاه ظاهر می‌شود که در این زمینه هم شبیه به گوشی‌های گلکسی نوت است.

یکی قلم دارد و دیگری، باتری غول‌آسا!

با وجود اینکه تکنولوژی‌های هیجان انگیز قلم‌های سامسونگ در گوشی موتورولا موتو G استایلوس حاضر نیست، همچنان قلم این گوشی می‌تواند تجربه کاربری خیلی خوبی داشته باشد. همچنین بار دیگر باید اشاره کنیم که این گوشی با قیمت ۲۹۹ دلاری خود، بیش از یک سوم از گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ ارزان‌تر است. در طرف دیگر اما گوشی موتورولا G پاور به جای قلم، یک باتری غول‌آسا دارد! موتورولا در این گوشی یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری قرار داده که نسبت به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری موتو G استایلوس، عمر باتری بسیار بیشتری فراهم می‌کند. موتورولا می‌گوید این باتری می‌تواند با یک بار شارژ، تا سه روز برای کاربر شارژ دهی داشته باشد که بخشی از این عمر باتری خوب را نیز مدیون پردازنده کم‌مصرف این گوشی هستیم.

تفاوت بزرگ دیگر بین این گوشی‌ها، مربوط به دوربین سه گانه آن‌ها می‌شود. در این میان گوشی موتو G استایلوس، دوربین‌های بهتری دارد که با توجه به قیمت بیشتر آن نسبت به G Power، چندان هم دور از انتظار نیست. دوربین اصلی موتو G استایلوس یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی دارد که با ترکیب هر چهار پیکسل در یک پیکسل، عکس‌هایی ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌کند. همچنین موتورولا ویزگی Night Vision برای عکاسی در شب را هم برای این گوشی در نظر گرفته است. در کنار این دوربین، یک دوربین ۲ مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو هم قرار گرفته که می‌تواند از فاصله دو سانتی‌متری، روی سوژه فوکوس کند!

هیجان‌انگیزترین دوربین G Stylus اما دوربین اولترا واید آن است. موتورولا از دوربین اولترا واید Motorola One Action در این گوشی استفاده کرده که رزولوشن ۱۶ مگاپیکسلی و زاویه دید ۱۱۷ درجه دارد. به طور کلی در این دوربین، سنسور چرخش نود درجه‌ای داشته است. در نتیجه وقتی گوشی را به صورت عمودی نگه داشته‌اید، با این دوربین می‌توانید ویدیوهای افقی بگیرید! این دوربین اگرچه نام Action را هم در خود دارد اما قرار نیست کیفیت مثل گوپرو داشته باشد. اما موتورولا می‌گوید که لرزشگیر نرم‌افزاری برای آن در نظر گرفته تا لرزش‌ها در هنگام فیلم‌برداری به حداقل برسد.

گوشی G Power اما دوربین‌های معمولی‌تری دارد. برای شروع باید بگوییم دوربین اصلی این گوشی سنسوری ۱۶ مگاپیکسلی دارد. دوربین اولترا واید هم ۸ مگاپیکسلی است و زاویه دید ۱۱۸ درجه دارد. دوربین سوم هم همان دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو است که در G Stylus شاهد آن هستیم. تفاوت آخر این گوشی‌ها در حافظه داخلی است که گوشی G Power حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی دارد اما G Stylus به حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی مجهز شده. البته هردوی این گوشی‌ها از کارت حافظه microSD هم پشتیبانی می‌کنند.

این گوشی‌ها قرار است در فصل بهار پیش رو عرضه شوند. شما درباره این دو میان‌رده جدید موتورولا چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post گوشی‌های میان‌رده موتورولا موتو G پاور و Moto G Stylus معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala