نخستین تیزر تبلیغاتی گلکسی Z Flip سامسونگ منتشر شد

فردا در تاریخ ۲۲ بهمن در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، قرار است از جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ به نام گلکسی Z Flip رونمایی شود که تقریبا از تمام جزییات این گوشی اطلاع داریم. حالا سامسونگ پیش از معرفی رسمی این گوشی یک تیزر تبلیغاتی در بین مراسم اسکار ۲۰۲۰ منتشر کرده است.

در این تبلیغ به نام گلکسی Z Flip اشاره‌ای نمی‌شود ولی در هر صورت شاهد گوشی تاشو عمودی هستیم که در انتها تاریخ مراسم Unpacked که قرار است در آن این گوشی معرفی شود، نشان داده می‌شود. در ضمن باید به نوشته‌ای هم اشاره کنیم که در بخشی از این تیزر می‌توانیم ببینیم. در این نوشته آمده که چین‌خوردگی وسط نمایشگر طبیعی محسوب می‌شود. در ادامه می‌توانید این تیزر کوتاه را تماشا کنید.

طبق این تیزر، نمایشگر کوچک ۱ اینچی که در بخش بیرونی وجود دارد، می‌تواند نام تماس گیرنده را نمایش دهد و حتی به کاربران این امکان را می‌دهد که از طریق همین نمایشگر کوچک به تماس پاسخ دهند یا آن را رد کنند. در همین زمینه باید به اپلیکیشن Google Duo اشاره کنیم که بخش زیادی از این تیزر ویدیویی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گلکسی Z Flip قرار است با قیمت ۱۵۰۰ دلاری به دست کاربران برسد که بسیار ارزان‌تر از نسل قبلی به حساب می‌آید. باید ببینیم که آیا این گوشی تاشو می‌تواند نظر میلیون‌ها کاربر را جلب کند یا نه.

