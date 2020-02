استقبال قابل توجه از پیش خرید گوشی هواوی Y9s

طرح پیش فروش Y9s 2019 Huawei از ۱۲ بهمن در ایران آغاز شد و در این طرح علاوه بر حضور در فروشگاه‌های منتخب، در سایت دیجی‌کالا نیز امکان خرید این گوشی از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۶ بهمن وجود داشت و در رکوردی قابل توجه، در ۳۶ دقیقه تمام ظرفیت در نظر گرفته شده برای فروش آنلاین وارد سبد خرید شد و ۱۵۰۰ دستگاه Y9s توسط مشتریان خریداری شد. خریدارانی که در این فروش ویژه شرکت کردند، یک هدست Huawei FreeLace به رایگان دریافت خواهند کرد.

تا پایان روز ۱۶ بهمن پیش فروش ۲۰۱۹ Huawei Y9s در بیش از ۱۸۰ فروشگاه‌ منتخب هوآوی ادامه داشت و طبق آمارهای اعلام شده، بیش از ۳۰۰۰ گوشی نیز در فروشگاه‌ها پیش فروش شدند.

فرآیند تحویل گوشی‌ها نیز از ١٧ بهمن آغاز شده و کسانی که پیش خرید را انجام دادند، با ارائه رسید مربوطه و پرداخت هزینه، گوشی هوآوی Y9s را به همراه هدیه ویژه‌اش (یک دستگاه هدست FreeLace) تحویل گرفتند.

هدست هوآوی FreeLace با قیمتی حدود یک میلیون تومان، دیگر محصول جدید هوآوی در ایران است که در حال حاضر به صورت جداگانه در بازار قابل خرید نیست و صرفا به خریداران در این طرح ویژه فروش اعطا شد.

گوشی Huawei Y9s محصول جدید هوآوی در بازار ایران است که تجربه‌ متفاوتی از یک گوشی هوشمند را ارائه می‌کند. ویژگی‌هایی مانند صفحه‌نمایش بی‌حاشیه، دوربین پاپ‌آپ، دوربین سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسلی و قیمت مناسب این محصول را تبدیل به یک گوشی هوشمند جذاب کرده است.

منبع متن: digikala