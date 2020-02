بر اساس گزارش‌های مطرح شده، ال‌جی ابتدا قصد داشته گوشی V60 را در نمایشگاه MWC 2020 معرفی کند که به دلیل تهدید ویروس کرونا در این نمایشگاه حضور نخواهد داشت. در هر صورت یکی از افشاگران مشهور به نام Evan Blass دو تصویر تبلیغاتی از گوشی ال جی V60 منتشر کرده که بخشی از ویژگی‌های این گوشی را نشان می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گوشی، تعبیه باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که ۱۰۰۰ میلی‌آمپر بزرگ‌تر از پرچم‌داران سال ۲۰۱۹ ال‌جی به حساب می‌آید. امیدواریم ال‌جی در کنار این موضوع سرعت شارژ را هم تا حد زیادی افزایش داده باشد تا کاربران بتوانند در زمان اندکی این باتری را شارژ کنند. در ضمن به نظر می‌رسد ظرفیت باتری ال جی V60 برابر با گلکسی اس ۲۰ اولترا سامسونگ خواهد بود.

طبق این تصاویر، باید به وجود دوربین چهارگانه و ۴ میکروفون هم اشاره کنیم. گوشی‌های ال‌جی در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به قابلیت ضبط و پخش صدا داشته‌اند و وجود ۴ میکروفون نشان می‌دهد که گوشی مذکور حداقل از لحاظ ضبط صدا حرف زیادی برای گفتن خواهد داشت. در ضمن به نظر می‌رسد این گوشی مجهز به جک هدفون است که اگر این موضوع صحت داشته باشد، از معدود پرچم‌دارانی خواهد بود که با این قابلیت روانه‌ی بازار می‌شود. سامسونگ اخیرا این مشخصه را از گوشی‌های خود حذف کرده و شیائومی هم فقط برای پرچم‌داران مقرون به صرفه خود مانند Mi 9T پرو این قابلیت را ارائه می‌دهد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، بخش موبایل ال‌جی وضعیت چندان مساعدی ندارد و امیدواریم در سال ۲۰۲۰ با عرضه گوشی‌های جذاب‌تر و البته ارزان‌تر بتواند آمار فروش گوشی‌های خود را افزایش بدهد.

