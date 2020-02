سونی و آمازون هم از حضور در نمایشگاه MWC 2020 کنار کشیدند

در ادامه انصراف شرکت‌های ال‌جی، ZTE، انویدیا و اریکسون از حضور در نمایشگاه MWC 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا، حالا سونی و آمازون اعلام کرده‌اند که در این نمایشگاه حاضر نخواهند شد. نمایشگاه MWC یا کنگره جهانی موبایل، بزرگ‌ترین نمایشگاه سالانه مربوط به گوشی‌ها محسوب می‌شود.

در بیانیه سونی آمده که برای این شرکت، ایمنی و سلامتی مشتریان، شرکای تجاری، رسانه‌ها و کارکنان اهمیت زیادی دارد و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که از حضور در نمایشگاه MWC 2020 کناره‌گیری کنند. در همین زمینه کمپانی آمازون هم با انتشار یک بیانیه از انصراف خود برای حضور در این نمایشگاه خبر داده است.

آمازون معمولا طی سال‌های گذشته در نمایشگاه MWC حضور چندانی نداشته است اما از طرف دیگر سونی با رونمایی از مهم‌ترین محصولات خود در این نمایشگاه نشان داده که کنگره جهانی موبایل برای مدیران این شرکت اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان سال گذشته این شرکت از گوشی پرچم‌دار خود به نام اکسپریا ۱ در همین مراسم رونمایی کرد. اما حالا سونی اعلام کرده که برای معرفی گوشی‌های جدید خود به جای نمایشگاه، به‌صورت آنلاین از طریق کانال یوتیوب خود چنین کاری را انجام می‌دهد.

روز گذشته، انجمن GSM که مسوولیت برگزاری نمایشگاه MWC را برعهده دارد، جزییات بیشتری از تمهیدات موردنظر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعلام کرد. به‌عنوان مثال، افراد از استان هوبئی چین (منشا ویروس کرونا) نمی‌توانند وارد این نمایشگاه شوند و همچنین از ورود افرادی که در ۱۴ روز قبل از آغاز نمایشگاه به چین سفر کرده‌اند، جلوگیری می‌شود. با توجه به اینکه نمایشگاه MWC 2020 دو هفته دیگر کار خود را آغاز می‌کند، این تمهیدات برنامه‌ریزی شرکت‌های چینی را برای حضور در این نمایشگاه بسیار پیچیده‌تر می‌کند.

