پوشش زنده مراسم سامسونگ؛ رونمایی از خانواده گلکسی اس ۲۰ و گلکسی Z Flip

سامسونگ بزرگ‌ترین شرکت سازنده گوشی‌ها در جهان محسوب می‌شود و به همین خاطر معرفی گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت، همواره سروصدای زیادی به راه می‌اندازند. سه‌شنبه شب در تاریخ ۲۲ بهمن ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، شرکت سامسونگ در شهر سان فرانسیسکو از خانواده گلکسی اس ۲۰ ، یک گوشی تاشو به نام گلکسی Z Flip و نسل جدید هدفون بی‌سیم خود موسوم به گلکسی بادز پلاس رونمایی خواهد کرد.

مانند سال گذشته، این بار هم نسل جدید خانواده گلکسی اس شامل سه گوشی به نام‌های گلکسی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا خواهد بود. در این میان دو گوشی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس از لحاظ سخت‌افزاری شباهت زیادی به یکدیگر دارند. و تفاوت این دو عمدتا از لحاظ اندازه باتری و نمایشگر خواهد بود. در این میان باید بگوییم که گلکسی اس ۲۰ اولترا مهم‌ترین و گران‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود که قرار است با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی قدرتمند و دیگر ویژگی‌های جذاب، در بین رقبای متعدد قد علم کند.

در کنار این خانواده، سامسونگ قرار است از جدیدترین گوشی تاشو خود به نام گلکسی Z Flip رونمایی کند که برخلاف گلکسی فولد، از طراحی عمودی بهره می‌برد. گفته می‌شود این گوشی مجهز به نمایشگر انطعاف‌پذیر ۶.۷ اینچی است که ظاهرا سامسونگ با استفاده از پوشش شیشه‌ای موفق شده دوام آن را افزایش بدهد. در نهایت هم باید منتظر معرفی جدیدترین هدفون بی‌سیم سامسونگ به نام گلکسی بادز پلاس باشیم که از لحاظ ظاهری تفاوت خاصی با نسل قبلی ندارد ولی از نظر باتری عمر بسیار بیشتری را به ارمغان می‌آورد.

مثل همیشه، این مراسم را هم با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا به صورت زنده، برای شما این کنفرانس را پوشش دهیم. اگر مشتاق هستید تا اطلاعات بیشتری راجع به محصولاتی که قرار است معرفی شوند به دست بیاورید، پیشنهاد می‌کنیم پست «از مراسم رونمایی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟» را حتما بخوانید. بار دیگر، فراموش نکنید که سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه با ما همراه باشید تا مراسم سامسونگ را از ساعت ۲۲:۳۰ دنبال کنیم.

منبع متن: digikala