در حالی که تنها یک روز به معرفی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ فرصت باقی مانده، مکس وینبچ، یکی از اعضای XDA، تصاویری از حالت شب و بزرگ‌نمایی گوشی مدل استاندارد و پلاس منتشر کرد که از توانایی بالای این گوشی‌‌ها و بهبود چشمگیر آن‌ها به نسبت نسل قبل حکایت دارد.

تصاویر اولی که از مکس وینبچ منتشر شده، نمونه‌های ثبت شده توسط اس ۲۰ سامسونگ را با نمونه‌های مشابه گلکسی اس ۱۰ مقایسه می‌کند که در حالت تاریکی به ثبت رسیده‌اند تا از این طریق بتوان بهبود محسوس کهکشانی‌های جدید را به نسبت نسل قبل مشاهده کرد.

با نگاهی به تصاویر می‌توان به وضوح افزایش کیفیت و جذب نور را در پرچم‌دارهای جدید سامسونگ مشاهده کرد. همچنین دیگر شاهد افکت‌های زرد رنگ روی تصاویر نیستیم و می‌توانید این موضوع را با مشاهده رنگ سفید دیوارهای خانه متوجه شوید.

اما تصاویر بعدی که درون اتاق به ثبت رسیده‌اند کمی عجیب به نظر می‌رسند! البته می‌توان آن را به ضعف نسخه ابتدایی نرم‌افزار نسبت داد اما چیزی که به نظر می‌رسد، برتری دوربین گلکسی اس ۱۰ به پرچم‌دار جدید سامسونگ است! می‌توانید در تصویر زیر نمونه ثبت شده را مشاهده کنید. (در اس ۲۰ تصویر ثبت شده از روشنایی کمتری برخوردار است و جزئیات نیز به خوبی تصویری که توسط اس ۱۰ ثبت شده به نمایش در نیامده‌اند).

تصویر آخر اما در حالت بزرگ‌نمایی و با گوشی اس ۲۰ پلاس ثبت شده که به خوبی می‌توان قدرت بزرگ‌نمایی این گوشی را مشاهده کرد. در بزرگ‌نمایی، فقط دوربین مدل پلاس مورد بررسی قرار گرفت. (گفته می‌شود هر دو محصول استاندارد و پلاس قابلیت بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری دیجیتال و ۳ برابری اپتیکال دارند).

رویداد آنپکد سامسونگ فردا ساعت ۱۰:۳۰ شب آغاز شده و در جریان آن از گوشی‌های خانوادی گلکسی اس ۲۰ و گوشی تاشو گلکسی Z Flip رونمایی خواهد شد. با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا مراسم سامسونگ را از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران دنبال کنیم.

