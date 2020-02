تصاویر واقعی جدیدی از گوشی گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵G منتشر شد!

در حالی که سامسونگ قرار است امشب از گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ رونمایی کند، تصویری واقعی از گوشی گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵G منتشر شد که البته بیانگر نکته خاصی نیست و صرفا ظاهر پنل جلویی گوشی را به نمایش می‌گذارد.

مکس وینبچ، افشاگر معروف حوزه فناوری و همچنین یکی از اعضای XDA که اخیرا نمونه‌ تصویرهای ثبت شده توسط گوشی‌های جدید سامسونگ و گلکسی اس ۱۰ را در توییتر خود به اشتراک گذاشته بود،‌ این بار تصویری از گوشی گلکسی اس ۲۰ پلاس را به نمایش گذاشت که می‌توان در آن،‌ حاشیه‌‌های فوق‌العاده باریک این گوشی را تماشا کرد.

طراحی گوشی دقیقا همان چیزی است که از خیلی وقت‌ پیش‌ها دیده بودیم و چیز جدیدی را شاهد نیستیم. همان نمایشگر Punch Hole با حاشیه‌های فوق‌العاده باریک که تقریبا شکل و شمایلی مانند گوشی گلکسی نوت ۱۰ با گوشه‌های منحنی را به نمایش می‌گذارد، البته با اندکی حاشیه کمتر در پایین! می‌توانید در تصویر زیر، گلکسی اس ۲۰ اولترا را با گلکسی نوت ۱۰ پلاس مقایسه کنید.

بیشتر بخوانید: نمونه تصاویر ثبت شده گلکسی اس ۲۰ حالت شب و بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری!

برای مشاهده پنل پشتی این گوشی‌ها می‌توانید به تصاویر منتشر شده قبلی نگاهی بیندازید. با این حال، امشب این گوشی‌ها منتشر می‌شوند و می‌توانیم با خیال راحت از تمام آنچه که تا کنون در حد یک شایعه بوده مطمئن شویم. امشب ساعت ۱۰:۳۰ شب با دیجی‌کالا مگ همراه باشید تا مراسم آنپکد سامسونگ را به صورت زنده دنبال کنیم.

منبع: gsmarena

