با نزدیک شدن به زمان رونمایی گوشی‌های پرچم‌دار شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو، پوستر رسمی از این دو گوشی منتشر شده که طراحی و نتایج بنچمارک آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

به خاطر شیوع ویروس کرونا، تاریخ رونمایی جهانی از گوشی‌های پرچم دار شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو به ۲۳ فوریه (۴ اسفند) موکول شد. در کشور چین اما همچنان در تاریخ ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) شاهد رونمایی از این گوشی‌ها خواهیم بود. شیائومی تا کنون با انتشار پوسترها و تصاویر مختلف، بارها اطلاعات ریز و درشتی از این دو گوشی خود منتشر کرد و باید گفت تقریبا از همه مشخصات مهم آن‌ها با خبریم!

پوستر منتشر شده اول اما گوشی می ۱۰ را در رنگ‌های صورتی و آبی بسیار زیبایی نشان می‌دهد. این تصویر خوشبختانه هم نمای پشتی و هم نمای جلوی دستگاه را به نمایش می‌گذارد و خب با توجه به آن می‌توانیم چینش زیبای دوربین‌ها، نمایشگر خمیده و دوربین درون نمایشگر را مشاهده کنیم. در بخش پشتی ۴ دوربین قرار گرفته که طراحی آن تا حدودی شبیه به می نوت ۱۰ است؛ البته با یک دوربین کمتر! همچنین یکی از این ۴ دوربین، سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل دارد که پیش‌تر نیز در مورد آن شنیده بودیم. نمونه تصویر بزرگ‌نمایی شده از دوربین این گوشی را هم می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

تصویر بعدی اما نتایج بنچمارک Geekbench 5.0 و GFXBench را به نمایش می‌گذارد. بنچمارکی که به بررسی قدرت پردازنده بکار رفته در این محصول یعنی اسنپدراگون ۸۶۵ می‌پردازد. در تست اول، می ۱۰ توانست در بخش تک هسته‌ای، امتیاز خوب ۹۳۴ را بدست آورد. در بخش چند هسته‌ای اما پرچم‌دار شیائومی فراتر از انتظار ظاهر شد و امتیاز حیرت‌انگیز ۳۴۶۴ را کسب کرد! به نسبت اسنپدراگون ۸۵۵ و پردازنده‌های توانمند فعلی نظیر کایرین ۹۹۰ ۵G و اگزینوس ۹۸۲۵، امتیاز اسنپدراگون ۸۶۵ یقینا بیشتر است و البته چیزی غیر این را هم انتظار نداشتیم!

نتیجه بنچمارک GFXBench هم چیز عجیبی نداشت و باز هم اسنپدراگون ۸۶۵ توانست در تمامی بخش‌ها، پردازنده‌های دیگر را پشت سر بگذارد. شیائومی همچنین با انتشار تصاویری دیگر، قدرت هسته‌های کریو ۵۸۵ و گرافیک آدرنو ۶۵۰ را با ۲۵ درصد سرعت و توان بیشتر به نسبت قبل به تصویر کشید. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، یکی از مدل‌های سری می ۱۰، که احتمالا قدرتمندترین مدل هم باید باشد، از ۱۶ گیگابایت رم LPDDR5 و حافظه‌ای از نوع UFS 3.0 بهره می‌برد (حافظه UFS 3.0 در تمامی مدل‌ها حضور خواهد داشت) که دو تا از مهم‌ترین فاکتورهای پرچم‌داران سال ۲۰۲۰ به حساب می‌آیند.

چانگ چنگ، نائب رئیس شیائومی، با انتشار ویدئویی، پرچم‌دار خود یعنی می ۱۰ را در انتقال فایلی ۱۰ گیگابایتی با هواوی یعنی میت ۳۰ پرو ۵G مقایسه کرد که می‌توانید نتیجه را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

نتایج بنچمارک معمولا در دنیای واقعی به وقوع نمی‌پیوندند. به همین خاطر شیائومی برای به تصویر کشیدن قدرت پرچم‌دارهای خود به انتشار نتایج بنچمارک بسنده نکرد و این بار یوشنگ دو، یکی از برترین افراد در حل مکعب روبیک را به چالش کشید. در این مقایسه می ۱۰ با اتصال به یک سری دست‌های رباتیک، در حل مکعب روبیک با یوشنگ دو به مبارزه پرداخت که می‌توانید نتیجه را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، پرچم‌دار شیائومی توانست تقریبا ۵ ثانیه زودتر از یوشنگ دو، مکعب روبیک را در ۱.۵۳ ثانیه حل کند تا اینگونه قدرت خود را در دنیای واقعی به تصویر بکشد. مسلما باید شاهد یک گوشی تمام عیار از شیائومی باشیم! با شناختی که از این شرکت داریم، می‌دانیم بهترین قابلیت‌هایی که می‌تواند توسط شیائومی در یک گوشی هوشمند قرار گیرد، در می ۱۰ و می ۱۰ پرو قرار گرفته تا این شرکت بتواند از تحریم‌های هواوی و قیمت بالای محصولات اپل به نفع خود استفاده کرده و فروش محصولات خود را از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم بیشتر کند.

