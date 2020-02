جدیدترین محصولات هوآوی از سری Huawei MateBook D، به‌روزرسانی‌های ویژه‌ای را دریافت کرده‌اند. دو محصول جدید از این خانواده، علاوه بر ارتقای مشخصات سخت‌افزاری، در بخش نرم‌افزاری نیز قابلیت‌های تازه‌ای دارند.

هوآوی کنار حضور قدرتمند در صنایع مخابراتی و بازار گوشی‌های هوشمند، در تولید محصولاتی مانند تبلت، دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی و لپ‌تاپ نیز فعالیت قابل توجهی دارد. از محصولات موفق این شرکت در بازار کامپیوترهای شخصی می‌توان به لپ‌تاپ‌های سری Matebook D اشاره کرد. این لپ‌تاپ‌ها به تازگی جدیدترین به‌روزرسانی را در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دریافت کرده‌اند.

لپ‌تاپ‌های جدید هوآوی سری Matebook D در دو مدل ۱۴ و ۱۵ اینچی که به ترتیب ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی دارند، معرفی شدند. به‌روزرسانی‌های قابل توجه در این دو محصول، استفاده از پردازنده‌های AMD Ryzen 5 3500U در مقایسه با مدل AMD Ryzen 2500U است. در حالی که پردازشگر گرافیکی Radeon RX Vega 8 نیز در این دو محصول استفاده شده.

Ryzen 5 3500U بر پایه معماری Picasso Zen به مرحله تولید رسیده و موفق شده بهبود ۵ تا ۱۰ درصدی را در اکثر بنچمارک‌ها و بررسی‌های انجام شده، ثبت کند.

طراحی و صفحه‌نمایش: الگوبرداری از طرح موفق گوشی‌های هوشمند

بازار لپ‌‌تاپ‌های فوق باریک، رشد سریعی را تجربه می‌کند. رشدی که از نیازهای آن، حرکت طراحی به سمت تکامل است. هوآوی، از تجربه خود در بازار گوشی‌های هوشمند استفاده کرده تا حاشیه فوق‌العاده محدود صفحه‌نمایش را در قالب طراحی FullView این بار در کامپیوترهای شخصی پیاده‌سازی کند.

Huawei MateBook D 14 و Huawei MateBook D 15، با استفاده از صفحه‌نمایشی با حاشیه بسیار کم، به ترتیب نسبت صفحه‌نمایش به بدنه ۸۴ و ۸۷ درصدی را برای کاربران به ارمغان آورده‌اند.

شاسی سبک دو محصول کنار لبه‌های انحنادار باعث شده شاهد ترکیب منسجم‌ و چشم‌نوازی باشیم. Huawei MateBook D در مدل ۱۴ اینچی، از ابعاد ۳۲۲.۵ در ۲۱۴.۸ در ۱۵.۹ میلی‌متر و در مدل ۱۵.۶ اینچی از ابعاد ۳۵۷.۸ در ۲۲۹.۹ در ۱۶.۹ میلی‌متری استفاده شده‌است.

مدل ۱۴ اینچی ۱.۳۸ کیلوگرم وزن دارد و مدل ۱۵ اینچی ۱.۶۲ کیلوگرم است.

با این توضیحات و درنظر گرفتن اندازه صفحه‌نمایش، باید سری جدید Huawei MateBook D را یکی از کوچک‌ترین و سبک‌ترین لپ‌تاپ‌ها به حساب آورد.

در زیر پوشش محافظ در مقابل تابش شدید نور، پنل جدید IPSسری جدید MateBook D از رزولوشن Full HD (۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل) و حداکثر زاویه بازشدن ۱۷۸ درجه‌ای پشتیبانی می‌کند. پنل‌های جدید در Huawei MateBook D تأییدیه TÜV Rheinland را به خاطر رعایت استانداردهای انتشار نور آبی دریافت کردند. استانداردی که باعث محافظت بهتر از چشم‌ها می‌شود.

سخت‌افزار؛ بهبود عملکرد با پردازش قدرتمند

لپ‌تاپ‌های هوشمند این روزها تبدیل به ابزاری برای اجرای نرم‌افزارها و حتی بازی‌های ویدئویی سطح بالا شده‌اند. نسخه AMD لپ‌تاپ‌های جدید سری Huawei MateBook D از پردازنده‌های موبایلی ۱۲ نانومتری AMD Ryzen 5 3500U بهره می‌برند که عملکردی سطح بالا را در عین حفظ پایداری و قابلیت اطمینان، به همراه دارند.

در بخش پردازش گرافیکی، از GPU مدل AMD Radeon Vega 8 استفاده شده است که قدرت مناسبی دارد. علاوه بر این، می‌توانی مدل مجهز به نسل دهم پردازنده Intel Core i5/i7 را به همراه پردازشگر گرافیکی NVIDIA GeForce MX250 نیز خریداری کرد.

این دو محصول از سیستم خنک‌سازی HUAWEI Shark Fin Fan بهره‌مند شده‌اند. به این ترتیب، HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 با فن‌های S شکل، بهبود گردش هوا را برای بهینه‌سازی عملکرد لپ‌تاپ تضمین می‌کند.

شارژر چندکاره USB-C با توان ۶۵ واتی در جعبه محصول قرار گرفته است. این شارژر از تمام تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند مجهز به درگاه USB-C پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، قابلیت حفاظت در برابر حرارت اضافه را نیز دارد که به طور خودکار، فرایند شارژ را به محض گذر از آستانه مشخص‌شده قطع می‌کند تا ایمنی فرایند شارژ تضمین شود. علاوه بر این، سنسور تشخیص اثرانگشت برای ورود سریع به محیط کاربری در کنار وب‌کم مخفی شده در صفحه‌کلید از دیگر مشخصات قابل توجه است.

با تجهیز به رم هشت گیگابایتی دوکاناله از نوع DDR4، سری جدید Huawei MateBook D، حافظه کافی را برای اجرای برنامه‌ها و بازی‌های سنگین و سطح بالا دارند. درایوهای SSD در لپ‌تاپ‌های جدید، از طریق رابط PCIe با سرعت بالا به بورد اصلی متصل شده‌اند. Huawei MateBook D 14 (2020) از ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره‌سازی داخلی بهره می‌برد. در حالی که Huawei MateBook D 15 (2020) هم ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی دارد. امکان افزایش حافظه رم به ۱۶ گیگابایت و خرید محصول با SSD تا ۵۱۲ گیگابایت فضا هم وجود دارد.

از سوی دیگر، ماژول دو آنتن WLAN، به طور موثر امکان دریافت سیگنال‌های وای‌فای را برای دست‌یابی به سرعت مناسب و ارتباط پایدار فراهم می‌کند. مدل ۱۴ اینچی از باتری ۵۶ وات‌ساعتی استفاده می‌کند و مدل ۱۵ اینچی دارای باتری کوچک‌تر ۴۲ وات‌ساعتی است.

ارتباطات؛ ساده و کارآمد

هوآوی در سال ۲۰۱۸ میلادی از Huawei OneHop رونمایی کرد که انتقال فایل از عکس و ویدئو بین گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای شخصی را ساده‌ کرده‌ و به کاربران امکان استفاده از راهکاری جهت رفع چالش‌های انتقال بین‌پلتفرمی در اکوسیستم‌های مختلف مثل ویندوز و اندروید را داده است. در بخش نرم‌افزاری، هر دو محصول به ویندوز ۱۰ مجهزند اما می‌توان مدل مجهز به لینوکس را هم سفارش داد.

Huawei OneHop این امکان را فراهم کرده تا کاربران لپ‌تاپ Huawei MateBook و گوشی هوشمند هوآوی بتوانند صفحه‌ای واحد را به اشتراک بگذارند و با کشیدن و رها کردن فایل‌ها از یک رابط کاربری به دیگری، به سادگی فایل‌ها را منتقل کنند.

همچنین امکان مشاهده محتوای ذخیره شده در گوشی هوشمند، از روی لپ‌تاپ وجود دارد. با استفاده از تجهیزات جانبی متصل به لپ‌تاپ هم می‌توان با فایل‌ها و اپ‌های موجود در گوشی هوشمند کار کرد. به این ترتیب، کاربر لپ‌تاپ می‌تواند بدون نیاز به جابه‌جایی میان دستگاه‌های مختلف، دسترسی یکپارچه را به اپلیکیشن‌های موبایلی تجربه کند.

در بخش قابلیت‌های ارتباطی در مجموع، یک درگاه USB Type-C، دو درگاه USB 2.0، یک درگاه USB 3.0، درگاه HDMI و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری هم درنظر گرفته شده است. سایر ویژگی‌ها و نسخه‌های این محصولات در تصاویر مشخص است:

با این توضیحات، می‌توان گفت لپ‌تاپ‌های جدید HUAWEI MateBook D با کیفیت ساخت بالا، طراحی جذاب و فناوری‌های نوآورانه انتخابی مناسب و کارآمد، مخصوصا برای جوانان است که می‌تواند تجربه کاربری ویژه‌ای را برای آنها به ارمغان بیاورد.

