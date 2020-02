گلکسی اس ۲۰ اولترا با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی رسما معرفی شد

بالاخره بعد از ماه‌ها افشای اطلاعات مختلف و گمانه‌زنی‌های متعدد، سامسونگ از خانواده گلکسی اس ۲۰ رونمایی کرد. مهم‌ترین عضو این خانواده گلکسی اس ۲۰ اولترا نام دارد که به لطف ویژگی‌های هیجان‌انگیز می‌تواند توجهات زیادی را به خود جلب کند. در ادامه به مشخصات این گوشی همه‌فن‌حریف نگاهی می‌اندازیم.

طراحی گلکسی اس ۲۰ اولترا



گلکسی اس ۲۰ اولترا از نمایشگر ۶.۹ اینچی خمیده بسیار کم‌حاشیه بهره می‌برد که این موضوع باعث شده جذابیت طراحی این گوشی دوچندان شود. مانند گلکسی نوت ۱۰، حفره نمایشگر در میان بخش فوقانی صفحه نمایش تعبیه شده است. این نمایشگر AMOLED جذاب مبتنی بر رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل است و نسبت تصویر آن به ۲۰:۹ می‌رسد.

به لطف استاندارد IP68 که مربوط به مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار است، این گوشی بدون مشکل تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند. همچنین نباید فقدان جک هدفون را از قلم بیندازیم که سامسونگ اخیراً تصمیم گرفته برای گوشی‌های پرچم‌دار خود این مشخصه را کنار بگذارد. مانند بسیاری از گوشی‌های مدرن، حسگر اثر انگشت این گوشی زیر نمایشگر قرار دارد که مبتنی بر فناوری فراصوت است.

در رابطه با این نمایشگر باید به رفرش ریت ۱۲۰ هرتز آن هم اشاره کنیم که یک ویژگی مشترک هر سه گوشی خانواده گلکسی اس ۲۰ به شمار می‌رود. البته کاربران برای استفاده از این رفرش ریت باید به رزولوشن ۱۰۸۰p بسنده کنند و در رزولوشن ۱۴۴۰ این رفرش ریت بر روی ۶۰ هرتز تنظیم می‌شود.

حالا بهتر است به پنل پشتی نگاهی بیندازیم که ویژگی شاخص آن یعنی ماژول دوربین غول‌پیکر توجهات را جلب می‌کند. این پنل هم مانند دیگر پرچم‌داران از نوع شیشه‌ای است ولی حالا سامسونگ به جای فریم آلومینیومی، مانند اپل از فولاد ضد زنگ برای فریم این گوشی استفاده کرده است. در این ماژول ۴ دوربین تعبیه شده که دوربین پریسکوپی و عبارت ۱۰۰X Space Zoom در یک پس‌زمینه‌ی جداگانه قرار گرفته‌اند. در ادامه به جزییات این دوربین‌های جذاب می‌پردازیم.

مشخصات سخت‌افزاری

مطابق معمول پرچم‌داران سامسونگ، گلکسی اس ۲۰ اولترا هم برای بازارهای مختلف با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا اگزینوس ۹۹۰ عرضه می‌شود. اما برخلاف دو مدل دیگر اس ۲۰ که کاربران از بین مدل ۴G و ۵G حق انتخاب دارند، تنها مدل ۵G این گوشی روانه‌ی بازار می‌شود. در کنار این تراشه، ۱۲ و ۱۶ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده و همچنین باید به ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی هم اشاره کنیم. کاربرانی هم که فکر می‌کنند این مقدار حافظه داخلی کافی نیست، می‌توانند کارت حافظه microSD تا حداکثر حافظه ۱ ترابایتی استفاده کنند.

انرژی گلکسی اس ۲۰ اولترا از طریق باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که به لطف سرعت شارژ ۴۵ وات، کاربران طی فقط ۷۴ دقیقه می‌توانند شارژ آن را از صفر به ۱۰۰ درصد برسانند. البته در این گوشی فقط شارژر ۲۵ وات قرار دارد و برای بهره‌گیری از سرعت ۴۵ وات کاربران باید شارژر موردنظر را به‌صورت جداگانه خریداری کنند. در مورد شارژ بی‌سیم هم باید بگوییم این گوشی از سرعت ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند و شارژ بی‌سیم معکوس برای شارژ کردن دیگر گجت‌ها از طریق پنل پشتی هم سرعت ۹ وات را ارائه می‌دهد.

دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا



حالا باید به پرسروصداترین ویژگی گلکسی اس ۲۰ اولترا یعنی دوربین چندگانه همه‌فن‌حریف بپردازیم. دوربین اصلی این گوشی از سنسور بسیار بزرگ ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد که به لطف تکنولوژی نوآورانه موسوم به Nonacell می‌تواند ۹ پیکسل مجاور را ترکیب کند و در عوض در شرایط نوری مختلف می‌تواند عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی بسیار باکیفیتی را ثبت کند. در بخش پایینی این ماژول، یک دوربین پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم هیبریدی ۱۰ برابری تعبیه شده که با کمک سنسور اصلی می‌تواند زوم ۱۰۰ برابری موسوم به Space Zoom یا زوم فضایی را به ارمغان بیاورد. در ضمن این سنسور با قابلیت ترکیب ۴ پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت کند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به قابلیت لرزشگیر اپتیکال اشاره کنیم که دوربین اصلی هم از این مشخصه بهره می‌برد.

در کنار این دو دوربین قدرتمند، نباید دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید و سنسور ToF را از قلم بیندازیم. کاربرانی که خواستار ضبط ویدیوهای ۸K هستند، با دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌توانند با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ویدیوهای ۸K را ضبط کنند. یکی از امکانات جذاب دوربین چندگانه این گوشی، Single Take نام دارد که به کاربران اجازه می‌دهد از طریق هر سه دوربین موجود در پنل پشتی عکس به‌صورت همزمان عکس ثبت کنند و سپس هوش مصنوعی بهترین عکس ثبت شده را برای نگه داشتن پیشنهاد می‌دهد. در نهایت باید به دوربین سلفی هم اشاره کنیم که مبتنی بر سنسور ۴۰ مگاپیکسلی است و در حفره نمایشگر تعبیه شده است.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است….

