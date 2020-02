سامسونگ از گوشی تاشو گلکسی Z Flip رونمایی کرد

سال گذشته سامسونگ بعد از چند سال تلاش بالاخره از نخستین گوشی تاشو خود به نام گلکسی فولد رونمایی کرد که البته در همان ابتدا به دلیل مشکلاتی که داشت، حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. حالا سامسونگ در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ از جدیدترین گوشی تاشو خود به نام گلکسی Z Flip رونمایی کرده که برخلاف گلکسی فولد، مبتنی بر طراحی عمودی است. در ادامه به مشخصات و قابلیت‌های این گوشی تاشو تازه‌نفس می‌پردازیم.

طبیعتاً مهم‌ترین ویژگی یک گوشی تاشو نمایشگر انعطاف‌پذیر آن است. گوشی گلکسی Z Flip از نمایشگر حفره‌دار ۶.۷ اینچی AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۶۳۶ بهره می‌برد و نسبت تصویر آن به ۲۲:۹ می‌رسد. برخلاف نسل قبلی، سامسونگ برای بهبود محافظت از این نمایشگر از پوشش شیشه‌ای بسیار نازک موسوم به UTG استفاده کرده که دوام این نمایشگر بر برابر ضربات و اشیاء خارجی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. در بخش بیرونی یک نمایشگر بسیار کوچک ۱.۱ اینچی هم تعبیه شده که وظیفه‌ی نمایش نوتیفیکیشن‌ها و دیگر اطلاعات این‌چنینی را بر عهده دارد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه کناری بدنه قرار گرفته است.

به گفته سامسونگ، کاربران با خیال راحت تا ۲۰۰ هزار مرتبه می‌توانند این گوشی را باز و بسته کنند و با مشکلی مواجه نخواهند شد. همچنین به لطف بهره‌گیری از لولای جدید، کاربران می‌توانند این گوشی را به‌صورت نیمه خمیده مثلا بر روی میز قرار بدهند و با این کار، بخش فوقانی به دوربین سلفی اختصاص پیدا می‌کند و کاربران برای تنظیمات می‌توانند از بخش پایینی استفاده کنند. همچنین با توجه به مشکلاتی که برای گلکسی فولد رخ داده، سامسونگ در این مراسم خاطرنشان کرده که گرد و غبار به درون بدنه این گوشی راه پیدا نمی‌کند و مشکلی برای آن به وجود نمی‌آید.

قلب تپنده این گوشی تراشه قدیمی اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس است و همان‌طور که انتظار داشتیم، این گوشی از فناوری ۵G پشتیبانی نمی‌کند. در کنار این تراشه، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده که البته به دلیل فقدان درگاه کارت SD، نمی‌توان این حافظه را افزایش داد.

در پنل پشتی این گوشی، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود که ویژگی خاصی ندارند. دوربین سلفی هم در میان بخش فوقانی نمایشگر در یک حفره تعبیه شده که مبتنی بر سنسور ۱۰ مگاپیکسلی است. در بدنه این گوشی هم مانند گوشی‌های خانواده اس ۲۰ اثری از جک هدفون دیده نمی‌شود.

یک باتری کوچک ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی وظیفه‌ی تأمین انرژی گوشی گلکسی Z Flip را برعهده دارد که از شارژ سریع ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این باید به پشتیبانی از قابلیت شارژ بی‌سیم اشاره کنیم که البته سرعت آن فقط ۹ وات است.

گوشی تاشو گلکسی Z Flip از سه روز دیگر یعنی ۱۴ فوریه با قیمت پایه ۱۳۸۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

منبع: GSM Arena

The post سامسونگ از گوشی تاشو گلکسی Z Flip رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala