پس از مدت‌ها انتظار و شنیدن خبرها و شایعات گوناگون، سامسونگ در نهایت در نمایشگاه MWC 2020، از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و گلکسی اس ۲۰ پلاس رونمایی کرد. گوشی‌هایی که قرار است انقلاب بزرگی را در عکاسی پدید آورند!

اولین تغییری که گوشی‌های جدید سامسونگ را به نسبت سری‌های قبل متفاوت می‌کند، نام آن‌هاست که جهش بزرگی داشته و از اس ۱۱ به اس ۲۰ رسید! همین فاصله عددی ده تایی به وضوح از تغییرات انقلابی این سری به نسبت قبل حکایت دارد.

طراحی و نمایشگر گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس

گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس اما به ترتیب از نمایشگری ۶.۲ و ۶.۷ اینچی، وضوح تصویر یکسان ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰، پوشش گوریلا گلس ۶، نسبت تصویر ۲۰:۹ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند که البته در صورت فعال کردن رفرش ریت ۱۲۰، وضوح تصویر به FHD کاهش پیدا خواهد کرد. پنل هر دو نمایشگر از فناوری Dynamic Amoled برخوردار است که با تراکم پیکسلی ۵۶۳ (برای اس ۲۰) و ۵۲۵ (برای اس ۲۰ پلاس)، کیفیت و درخشندگی خیره‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد.

سامسونگ در طراحی گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس ظرافت بسیار خوبی به خرج داده و توانسته با بکارگیری آلومینیوم در ساخت فریم و شیشه گوریلا گلس ۶ در پنل جلو و عقب، علی‌رغم اندازه نسبتا بزرگ آن‌ها، وزن این دو را به ترتیب به ۱۶۴ و ۱۸۸ گرم برساند که برای گوشی‌های پرچم‌دار وزن بسیار ایده‌آلی است. البته حذف چشمگیر حاشیه‌ها را هم نباید در سبک و خوش دست شدن کهکشانی‌های سامسونگ بی‌تاثیر دانست. همچنین هر دو گوشی توانستند استاندارد IP68 را دریافت کرده و لذا در برابر ورود گرد و غبار و نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه مقاومت می‌کنند.

باتری، شارژر و نرم‌افزار

برای این دو محصول به ترتیب از یک باتری ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شده که خب می‌توان آن را رضایت بخش تلقی کرد! البته کیفیت و دوام آن‌ها باید بعد از عرضه جهانی و انجام تست‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد اما انتظار می‌رود هر دو محصول بتوانند حداقل یک روز را به راحتی روشن بمانند. همچنین هر دو محصول به شارژر ۲۵ واتی مجهز شده‌اند که اگرچه برای یک پرچم‌دار خوب نیست، اما کافی به نظر می‌رسد.

در مورد شارژ بی‌سیم هم باید این نکته را اضافه کنیم که هر دو گوشی از سرعت ۱۵ وات پشتیبانی می‌کنند و شارژ بی‌سیم معکوس برای شارژ کردن دیگر گجت‌ها از طریق پنل پشتی هم سرعت ۹ وات را در اختیار کاربر می‌گذارد. علاوه‌ بر این‌ها، گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس مطابق انتظار به اندروید ۱۰ و دومین نسخه از رابط کاربری سامسونگ یعنی ONE UI 2.0 مجهز شده‌اند که بر اساس اندروید ۱۰ طراحی شده و قابلیت‌های بسیار خوبی دارد.

دوربین گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس

می‌رسیم به بخش دوربین که بعد از انتشار اولین رندر از این گوشی‌ها، بیشتر از هر چیز دیگری به چشم آمد و از آن روز تا حالا نیز صحبت از آن بوده. اگرچه مشخصات خارق‌العاده در بخش دوربین در گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا قرار دارد، اما اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس نیز پیشرفت بسیار چشمگیری در این بخش داشته‌اند. مدل استاندارد پرچم‌دار سامسونگ به ۳ دوربین و مدل پلاس نیز به ۴ دوربین مجهز شده‌اند.

گلکسی اس ۲۰ به یک دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی مجهز شده که قابلیت فیلم‌برداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را برای این محصول به ارمغان می‌آورد. اس ۲۰ پلاس اما به همین دوربین‌ها با مشخصات یکسان مجهز شده با این تفاوت که یک سنسور مدت پرواز نیز به آن اضافه شده تا کیفیت عکاسی در حالت‌های مختلف بهبود پیدا کند.

دوربین جلوی هر دو محصول درست همانند سری گلکسی نوت ۱۰، در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده و یک سنسور به بزرگی ۱۰ مگاپیکسل دارد که می‌تواند ویدئو‌هایی با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه با وضوح ۴K ثبت کند! دوربین هر دو دو گوشی امکان بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال و ۳۰ برابری دیجیتال را نیز فراهم می‌کند تا کوچک‌ترین جزئیات نیز از چشمان کاربران دور نماند.

سخت‌افزار

در بخش سخت‌افزار اما هر دو مدل بسته به مناطق عرضه از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G و اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برند. مدل پلاس با ۱۲ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه جانبی همراه خواهد شد. برای گلکسی اس ۲۰ هم همین شرایط حاکم است اما برای هر دو محصول، دو مقدار حافظه رم بسته به پشتیبانی از اینترنت ۵G یا ۴G نیز در نظر گرفته شده است!

اگرچه فقط مدل اولترا با تنها یک مدل ۵G عرضه می‌شود، مدل استاندارد و پلاس در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار می‌شوند که برای هر دو مدل دو مقدار حافظه رم متفاوت در نظر گرفته شده!‌ به این صورت که این گوشی‌ها در برخی از کشورها که زیرساختی برای بهره‌مندی از اینترنت ۵G ندارند، با ۸ گیگابایت رم عرضه می‌شوند تا هم در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار ظاهر شده و هم قیمت معقولی داشته باشند. برای مدل‌های ۵G اما ۱۲ گیگابایت حافظه رم مورد استفاده قرار گرفته تا تجربه استفاده از اینترنت پر سرعت به بهترین شکل ممکن برای کاربران فراهم شود.

سنسور امنیت

در بخش سنسورها نیز شاهد تغییر بسیار بزرگی هستیم! سامسونگ قرار نیست از سنسور تشخیص چهره که از محبوبیت کمتری به نسبت اثر انگشت بهره می‌برد استفاده کند. همچنان از حسگر اثر انگشت درون نمایشگر استفاده می‌شود اما این بار اوضاع کمی متفاوت است. دیگر شاهد کند بودن اثر انگشت نخواهیم بود چرا که گلکسی‌های جدید به حسگر ۳D Sonic Max ساخت شرکت کوالکام مجز شده‌اند که به نسبت سنسورهای بکار رفته در گلکسی اس ۱۰، حدودا ۱۷ برابر مساحت بیشتری را پوشش می‌دهد. این سنسورها همچنین به صورت همزمان از ۲ اثر انگشت پشتیبانی می‌کنند تا از این طریق دقت و امنیت بسیار بیشتری را برای پرچم‌دارهای جدید سامسونگ به ارمغان بیاورند.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است….

The post سامسونگ از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس رونمایی کرد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala