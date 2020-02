یکی از پرسروصداترین ویژگی‌های گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا ، زوم ۱۰۰ برابری موسوم به Space Zoom یا زوم فضایی است. چنین زومی معمولا از یک تلسکوپ کوچک انتظار می‌رود نه یک گوشی هوشمند. البته باید خاطرنشان کنیم که این زوم ۱۰۰ برابری بدون افت کیفیت نیست و سامسونگ از طریق ترفندهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانسته آن را عملی کند.

گلکسی اس ۲۰ اولترا تنها مدل این خانواده به شمار می‌رود که از لنز پریسکوپی بهره می‌برد. این لنز از زوم ۴ برابری اپتیکال پشتیبانی می‌کند ولی به‌لطف فناوری‌ای که سامسونگ آن را «زوم اپتیکال هیبریدی» می‌نامد، می‌تواند بدون کاهش کیفیت تا ۱۰ برابر بر سوژه موردنظر زوم کند. اگرچه چنین زومی در اصل اپتیکال نیست، ولی سامسونگ می‌گوید کاربران با کاهش کیفیت روبرو نخواهند شد. اما بعد از زوم ۱۰ برابری تا ۱۰۰ برابری چه اتفاقی می‌افتد؟ در اینجاست که قابلیت Space Zoom وارد عمل می‌شود.

در همین زمینه، باید به مثلا گوشی هواوی P30 پرو اشاره کنیم که می‌تواند زوم ۵۰ برابری را به ارمغان بیاورد ولی گلکسی اس ۲۰ اولترا این عدد را دوبرابر کرده است. با این حال، روشی که سامسونگ برای این قابلیت به کار گرفته، آنچنان هم انقلابی محسوب نمی‌شود و در حقیقت مبنای آن همان روش به کار گرفته شده برای P30 پرو است؛ ولی حالا سامسونگ به لطف سنسور اصلی مبتنی بر رزولوشن بسیار بالاتر موفق شده این رقم را افزایش بدهد.

گلکسی اس ۲۰ اولترا با بهره‌گیری از دو سنسور رزولوشن بالا و قدرت پردازش تصویر موفق شده این قابلیت را به ارمغان بیاورد. به بیان ساده، بعد از اینکه از آستانه زوم ۱۰ برابری عبور کردید، این گوشی از طریق روش‌های دیجیتالی تلاش می‌کند پتانسیل دوربین تله‌فوتو و سنسور ۴۸ مگاپیکسلی آن را با کراپ کردن و شارپ کردن و انجام دیگر ترفندهای نرم‌افزاری، به حداکثر برساند. اما از آنجایی که الگوریتم‌ها صرفا می‌توانند تا حد مشخصی بر دوربین تله‌فوتو فشار وارد کنند، سامسونگ از اطلاعات سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی هم استفاده می‌کند و با ترکیب این اطلاعات با داده‌های دوربین تله‌فوتو، می‌تواند به این زوم شگفت‌انگیز دست پیدا کند.

همانطور که انتظار داشتیم، چنین زومی قرار نیست عکس‌های بسیار باکیفیتی را ثبت کند ولی امکان انجام این کار با فقط سنسورهای گوشی یک مشخصه بسیار هیجان‌انگیز به شمار می‌رود.در نهایت برای اظهارنظرهای دقیق‌تر، باید دوربین این گوشی مورد بررسی گسترده‌ای قرار بگیرد.

