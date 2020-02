خساست عجیب سامسونگ برای گوشی ۱۴۰۰ دلاری گلکسی اس ۲۰ اولترا

مبلغ ۱۴۰۰ دلار حتی در کشورهای پیشرفته که حقوق بالایی دریافت می‌کنند، برای خرید یک گوشی مبلغ پایینی نیست. حالا فرض کنید ۱۴۰۰ دلار برای خرید گلکسی اس ۲۰ اولترا هزینه کرده‌اید و شارژر را به گوشی وصل می‌کنید. اما در کمال تعجب می‌بینید که سرعت شارژ چندان هم فوق‌العاده نیست. اینجاست که متوجه خساست عجیب سامسونگ می‌شوید. این گوشی اگرچه از سرعت شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند، اما همراه با آن یک شارژر ۲۵ وات ارائه می‌شود. برای خرید شارژر مناسب ساخت سامسونگ هم باید ۵۰ دلار ناقابل بپردازید.

سامسونگ قبلا هم چنین کاری انجام داده است

بسیار خوب، شاید بگویید کاربری که پول خرید گوشی ۱۴۰۰ دلاری را دارد، بدون هیچ مشکلی ۵۰ دلار اضافه هم پرداخت می‌کند. اولا باید خاطرنشان کنیم که بسیاری از کاربران کشورهای پیشرفته انواع گوشی‌ها را به صورت قسطی خریداری می‌کنند. دوما این موضوع که کاربر با خرید یک گوشی ۱۴۰۰ دلاری برای بهره‌گیری از تمام امکانات آن باید هزینه‌ی جداگانه‌ای پرداخت کند، کاملا توهین‌آمیز است. وقتی متوجه می‌شوید که این نخستین‌باری نیست که سامسونگ چنین کاری را انجام می‌دهد، موضوع حتی بیشتر توهین‌آمیز می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، سامسونگ گوشی‌های گلکسی نوت ۱۰ را عرضه کرد که مدل پلاس آن از سرعت شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند. اما سامسونگ چنین شارژری در جعبه آن قرار نداد و در عوض کاربران باید ۵۰ دلار اضافی می‌پرداختند. این در حالی است که مثلا وان‌پلاس برای بهره‌گیری از فناوری شارژ سریع گوشی‌های خود موسوم به Warp Charge (که قبلا Dash Charge نام داشت)، کاربران را به خرید شارژ جداگانه وادار نمی‌کند.

همچنین هواوی هم گوشی میت ۳۰ پرو را با شارژر ۴۰ وات عرضه کرده است و اوپو رینو Ace با شارژر ۶۵ وات روانه‌ی بازار شده است. حتی انتظار می‌رود شیائومی می ۱۰ پرو هم از شارژر ۶۵ وات بهره ببرد. پس چرا در جعبه گلکسی اس ۲۰ اولترا اثری از شارژر ۴۵ وات دیده نمی‌شود؟

این موضوع صرفا نشان‌دهنده‌ی طمع شرکت سامسونگ است

روی هم رفته، هیچ دلیل منطقی برای عدم ارائه‌ی شارژر ۴۵ وات در جعبه یک گوشی ۱۴۰۰ دلاری وجود ندارد. با انجام این کار، سامسونگ می‌تواند پول بیشتری پس‌انداز کند و با فروش شارژر، در کنار پس‌انداز پول، درآمد قابل توجهی هم کسب می‌کند. چنین کاری تا حدی مثل حذف جک هدفون و عدم ارائه‌ی دانگل سیمی برای هدفون است؛ کاری که سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ انجام داده است.

مدیران سامسونگ احتمالا این نظر را دارند که کاربران متوجه چنین موضوعی نمی‌شوند و شاید چنین نظری درست باشد. کاربران معمولی چندان به سرعت شارژ توجه نشان نمی‌دهند. در حقیقت بسیاری از آن‌ها از تاثیر عدد درج شده بر روی شارژر و سرعت شارژ اطلاعی ندارند. تنها چیزی که آن‌ها می‌دانند این است شارژر همراه با گلکسی اس ۲۰ اولترا نسبت به اس ۱۰ سرعت بیشتری برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

اما در نهایت برای مقابله با این رویکرد چه کاری از دست کاربران برمی‌آید؟ سامسونگ بدون شک برای گلکسی اس ۲۰ اولترا از این سیاست عقب‌نشینی نمی‌کند ولی کاربران کشورهای مختلف با اعتراض از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند صدای خود را به سامسونگ برسانند. زیرا اگر کاربران به‌طور گسترده اعتراض نکنند، سامسونگ بدون شک چنین سیاستی را برای گوشی‌های گلکسی نوت جدید هم تکرار خواهد کرد.

