شب گذشته سامسونگ در رویداد ویژه Galaxy Unpacked 2020 که در سن فرانسیسکو برگزار شد از خانواده پرچم‌دار گلکسی اس ۲۰ رونمایی کرد. این خانواده شامل سه مدل گلکسی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا است. از ویژگی‌های مهم سری جدید کهکشانی‌های این شرکت که در مراسم شب گذشته بر آن تاکید شد، ساختار دوربین جدید و قدرتمند و همچنین پشتیبانی از شبکه ۵G بود. اما این سه مدل در پشتیبانی از انواع شبکه نسل پنجم با یکدیگر تفاوت دارند.

گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا از امواج میلی‌متری شبکه ۵G پشتیبانی می‌کنند، اما عضو کوچکتر این سه‌گانه یا همان گلکسی اس ۲۰ از این امواج پشتیبانی نمی‌کند. ظاهرا این موضوع دلیل خاصی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ می‌پردازیم.

امواج میلی‌متری ۵G به دو ماژول آنتن مجزا در اطراف فریم گوشی نیاز دارند و قرار دادن این دو ماژول درون گوشی نیز به فضای بیشتری احتیاج دارد. در نتیجه، سامسونگ به دلیل ابعاد کوچکتر گلکسی اس ۲۰ نسبت به دو مدل دیگر، آن را گزینه مناسبی برای این چالش ندانست و از شبکه ۵G با امواج میلی‌متری برای نسخه استاندارد پرچم‌دار امسال خود صرف نظر کرد.

گلکسی اس ۲۰ تنها از شبکه ۵G زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند که در حال حاضر رایج‌ترین و گسترده‌ترین نوع شبکه در جهان است. اکنون با توجه به این که شبکه‌های نسل پنجم هنوز در آغاز راه هستند، ممکن است فکر کنید این تفاوت چندان اهمیت ندارد ولی پس از فراگیر شدن این نسل مشخص خواهد شد که این دو نوع از شبکه‌های ۵G با یکدیگر تفاوت‌هایی هم دارند. باید ذکر کنیم که حذف شبکه ۵G با پشتیبانی از امواج میلی‌متری، یکی از دلایلی است باعث شده تا قیمت گلکسی اس ۲۰ نسبت به برادران بزرگترش کاهش یابد.

اما اگر عدم پشتیبانی از شبکه ۵G با امواج میلی‌متری شما را نگران کرده است باید بدانید که این شبکه حتی در ایالات متحده که به لحاظ تراکم امواج میلی‌متری در میان تمام کشورها رتبه نخست را دارد هم چندان پوشش مناسبی ندارد. اپراتورهای بزرگ این کشور مانند اسپرینت، AT&T و T-Mobile تا پایان سال جاری میلادی پوشش شبکه ۵G زیر ۶ گیگاهرتز خود را توسعه خواهند داد. سایر کشورها نیز هنوز در حال توسعه زیرساخت‌های شبکه ۵G خود هستند و تنها کشورهای اندکی آن را به مرحله عرضه عمومی رسانده‌اند. بنابراین، عدم پشتیبانی از امواج میلی‌متری توسط گلکسی اس ۲۰ به این معنی نیست که پرچم‌دار جدید کره‌ای‌ها نمی‌تواند از شبکه‌های ۵G پشتیبانی کند.

منبع: Android police

