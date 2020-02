شب گذشته بالاخره مراسم سامسونگ برگزار شد و با جدیدترین گوشی این شرکت با نمایشگر تاشو، کاملا آشنا شدیم. سامسونگ گلکسی Z Flip نام این گوشی است که قرار است تجربه بهتری نسبت به گلکسی فولد داشته باشد و دیگر خبری از مشکلات قبلی نخواهد بود. همانطور که احتمالا می‌دانید، گلکسی فولد در ابتدا مشکل خرابی نمایشگر میانی خود یا همان نمایشگر تاشو را داشت که با توجه به قیمت گران محصول، ایراد خیلی خیلی بزرگی محسوب می‌شد.

حالا اما سامسونگ در تجربه قبلی درس گرفته و در گوشی گلکسی Z Flip از پوشش شیشه‌ای برای نمایشگر تاشو این محصول استفاده کرده است. نمایشگر ۶.۷ اینچی گلکسی Z Flip در بالا و پایین خود جنس شیشه‌ای دارد اما به نظر می‌رسد در میانه این نمایشگر، ترکیبی از پلاستیک قرار گرفته تا گوشی قابل تاشدن باشد. اسم این پوشش نمایشگر جدید را هم سامسونگ Ultra-Thin Flexible Glass نام‌گذاری کرده است.

یک نکته مهم دیگر در شیشه‌ای شدن این نمایشگر این است که حالا مقاومت آن در برابر خط و خش هم تا حد بسیار زیادی نسبت به گلکسی فولد بیشتر است. در گوشی گلکسی فولد و یا موتورولا ریزر جدید که از پوشش پلاستیکی برای نمایشگر استفاده می‌کنند، مقاومت بسیار کمی در برابر خط و خش وجود دارد و حتی با ناخن هم می‌توان روی نمایشگر این گوشی‌ها خط انداخت! حالا اما در گلکسی Z Flip دیگر چنین چیزی امکان پذیر نیست.

سامسونگ همچنین در بخش لولا هم این گوشی را شامل بروزرسانی‌های مختلف کرده و می‌گوید که گلکسی Z Flip می‌تواند بدون آسیب دیدن، تا ۲۰۰ هزار بار بسته و باز شود. جدا از این مورد، تمام درز‌های لولای این گوشی پوشانده شده و سامسونگ از یک لایه فیبر استفاده کرده تا جلوی گرد و غبار از وارد شدن به لولا و در نهایت آسیب به نمایشگر را بگیرد.

در نهایت شاید تنها نقص نمایشگر این گوشی را بتوانیم به باقی ماندن رد در محل تاشدن نمایگشر ببینیم. این بخش همانطور که در تبلیغات سامسونگ هم گفته شده، قابل مشاهده و قابل لمس است و در حال حاضر و با تکنولوژی‌های موجود، راه فراری از آن وجود ندارد.

این بخش که رد تاشدن باقی می‌ماند، تنها نکته منفی نمایشگر تاشو این گوشی است که خریداران Galaxy Z Flip باید با آن کنار بیایند.

در نهایت به نظر می‌رسد گوشی گلکسی Z Flip تمام مشکلاتی که گلکسی فولد در بخش نمایشگر تاشو داشت را رفع کرده و نگرانی از بابت خرابی آسان آن نباید وجود داشته باشد. استفاده از شیشه برای محافظت از این نمایشگر هم به بهبود مقاومت نمایشگر و حتی بهبود تجربه کاربری اضافه کرده است. این گوشی با قیمت ۱۳۸۰ دلار از ۲۵ بهمن ماه عرضه خواهد شد. شما درباره سامسونگ گلکسی Z Flip چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

