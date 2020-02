سامسونگ که خود روزگاری یکی از طرفداران سرسخت جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون در گوشی‌های هوشمند بود و اپل را به دلیل حذف آن به باد انتقاد گرفته بود، اکنون این درگاه را از خانواده گلکسی اس ۲۰ حذف کرده است. البته پیش از این کره‌ای‌ها گلکسی نوت ۱۰ را نیز بدون تجهیز به جک ۳.۵ میلی‌متری صدا معرفی کرده بودند. اما عرضه پرچم‌داران امسال سامسونگ در حالی‌که به این ویژگی سخت افزاری مجهز نیستند، به این معنی است که جک ۳.۵ میلی‌متری صدا به پایان عمر حضور خود در گوشی‌های هوشمند نزدیک شده است یا همچنان می‌توان به بازگشت آن امید داشت؟

خانواده پرچم‌داران گلکسی اس سامسونگ همواره یکی از مهم‌ترین محصولات این خانواده و شاید به اعتقاد بعضی، مهم‌ترین نمایندگان دنیای اندروید بوده‌اند که استانداردهای آن را تعیین می‌کرده‌اند. بنابراین، پیروی کره‌ای‌ها از سیاست اپل و حذف جک ۳.۵ میلی‌متری از خانواده گلکسی اس ۲۰ می‌تواند به معنی پایان حضور این درگاه محبوب در دنیای گوشی‌های هوشمند یا حداقل در میان پرچم‌داران و گوشی‌های رده بالا باشد.

حتی اگر میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی و یا شرکت‌های نه‌چندان موفقی مانند ال‌جی سعی داشته باشند همچنان به حضور جک ۳.۵ میلی‌متری در محصولات جدید پای‌بند باشند، مشخص است که این درگاه به پایان راه خود رسیده است؛ زیرا نمی‌توان تاثیر تصمیمات سامسونگ (به عنوان بزرگترین تولید کننده گوشی‌های هوشمند در بازار جهانی) بر شرایط بازار را منکر شد. همان‌گونه که سامسونگ گاهی برای پیروی از سنت‌ شکنی‌های اپل مورد انتقاد قرار می‌گیرد، سایر شرکت‌ها نیز به پیروی از سامسونگ متهم می‌شوند. اما به دو دلیل می‌توان گفت که کمپانی کره‌ای تاثیر بسیار زیادی بر بازار موبایل دارد:

ریسک پذیری بالا که توجه سایر شرکت‌ها را هم جلب می‌کند

نخستین دلیل این است که این شرکت جسارت زیادی در آزمایش و به‌کار گیری فناوری‌ها و ویژگی‌های سخت افزاری و نرم افزاری جدید در پرچم‌دارانش دارد. یکی از نمونه‌های بارز آن استفاده از فناوری شارژ بی‌سیم بود که در ابتدا همزمان با معرفی گلکسی اس ۴ به صورت آزمایشی وارد دنیای پرچم‌داران این شرکت شد و از زمان عرضه گلکسی اس ۶ به بعد، به عنوان یک استاندارد در پرچم‌دارانش حضور دارد. این ویژگی به دلیل برخی مشکلات مانند الزام به تماس پد شارژر با گوشی و مشکل بودن کار با آن در زمان شارژ، در ابتدا مورد انتقاد واقع شد اما اکنون به یک استاندارد برای پرچم‌داران تبدیل شده است.

مورد دیگر استفاده از نمایشگرهای AMOLED و صفحات خمیده است که اکنون به محبوبیت بسیاری در بازار رسیده است. در مواردی گوگل نیز متهم می‌شود که برخی ویژگی‌های نرم افزاری گوشی‌های سامسونگ را به عنوان ویژگی‌های پیش‌فرض به سیستم عامل اندروید اضافه می‌کند.

حتی زمانی که سامسونگ در ایجاد تغییراتی مانند حذف امکان تعویض باتری گوشی توسط کاربر کمی با تاخیر عمل کرد، اقدام او برای عرضه گلکسی اس ۶ با باتری غیر قابل تعویض در واقع پایانی برای حضور این ویژگی در پرچم‌داران اندرویدی بود. اکنون نیز این شرکت پس از تاخیر طولانی، همزمان با معرفی گلکسی اس ۲۰ استفاده از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را کنار گذاشته است و این می‌تواند به معنای پایان کار این درگاه صوتی محبوب باشد. حتی گفته می‌شود ممکن است در آینده این شرکت با حذف درگاه میکرو اس‌دی از پرچم‌دارانش باعث شود تا استفاده از کارت‌های حافظه جانبی در پرچم‌داران نیز منسوخ شود.

پیوند عمیق برند گلکسی با دنیای اندروید

چه شما با ادعای تسلط سامسونگ بر تعیین استانداردهای بازار پرچم‌داران اندرویدی موافق باشید و چه نباشید، هنوز دلیل دیگری وجود دارد که این شرکت را به حکمران اصلی این حوزه تبدیل می‌کند: برای بسیاری از کاربران «اندروید» یعنی سامسونگ!

جدا از نقش موثر سامسونگ در رشد و توسعه سیستم عامل اندروید، این شرکت با تولید گوشی‌های هوشمند در رده‌ها و قیمت‌های مختلف تنوع عظیمی از دستگاه‌های اندرویدی را ارائه می‌کند و در بسیاری از بازارهای مهم دنیا حضور پررنگی دارد. شاید نام برند پیکسل شرکت گوگل که نماینده رسمی اندروید محسوب می‌شود برای بسیاری از کاربران غیر حرفه‌ای نامی ناآشنا باشد، زیرا در هر کشوری و هر فروشگاهی همیشه نمایندگان مختلف سامسونگ را پشت ویترین مشاهده کرده‌اند و بسیاری نخستین تجربه کاربری خود از اندروید را با گوشی‌های هوشمند این شرکت آغاز کرده‌اند. البته نمی‌توان نقش بازاریابی موفق کمپانی کره‌ای را نادیده گرفت؛ سیاستی که بسیاری از شرکت‌ها مانند سونی، ال‌جی یا اچ‌تی‌سی با عدم توجه کافی به آن، اکنون در وضعیت نابه‌سامانی به سر می‌برند.

بنا به هر دلیلی، گوشی‌های سامسونگ همواره در میان پرفروش‌ترین‌های بازار بوده‌اند و در ذهن بسیاری از کاربران نام اندروید با برند گلکسی پیوند خورده است. حال اگر جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون از امن‌ترین خانه خود که گلکسی‌های سامسونگ بوده‌اند نیز رانده شود، دیگر جایی در دنیای گوشی‌های هوشمند نخواهند داشت. در واقع اپل با حذف این درگاه از آیفون ۷ پروژه مرگ آن را کلید زده بود، اما اقدام سامسونگ در حذف جک ۳.۵ میلی‌متری صدا از خانواده گلکسی اس ۲۰ میخ آخر را بر تابوت این استاندارد قدیمی اما پرطرفدار کوبید.

