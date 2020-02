سامسونگ، گلکسی بادز پلاس را با عمر باتری بیشتر و پشتیبانی از iOS معرفی کرد!

شب گذشته و در جریان رویداد Unpacked، سامسونگ در کنار گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ و گلکسی Z Flip، از هدست بی‌سیم خود نیز رونمایی کرد. هدستی که تحت عنوان گلکسی بادز پلاس شناخته می‌شود و به نسبت گلکسی بادز، با بهبودی‌های زیادی همراه شده.

سامسونگ دیشب با معرفی گلکسی اس ۲۰ و گوشی تاشو گلکسی Z Flip، سورپرایز ویژه‌ای برای کاربران نداشت چرا که از ماه‌ها قبل تقریبا تمام قابلیت‌های جذاب این گوشی‌ها را می‌دانستیم! اگرچه باز هم خلاقیت در اجرای مراسم همانند فیلم برداری آن با گلکسی اس ۲۰ برای نمایش قدرت خارق‌العاده آن بسیار جذاب بود، اما به طور کلی کهکشانی‌ها همانی بودند که پیش‌تر شنیده بودیم.

در کنار آن‌ها اما از یک کهکشانی کوچک نیز که تحت عنوان گلکسی بادز پلاس شناخته می‌شود رونمایی شد. این هدست بی‌سیم اگرچه به عنوان هدیه پیش‌خرید گوشی‌های سری اس ۲۰ به کاربران داده می‌شود، با سیستم‌عامل iOS نیز به خوبی هماهنگ خواهد بود تا آن دسته از کاربرانی که توانایی خرید هدست‌های اپل را ندارد، با پرداخت تنها ۱۴۹ دلار صاحب گلکسی بادز شوند!

این هدست اما به نسبت قبل بهبودی‌های زیادی داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به بلندگوی دو طرفه (ووفر+توییتر) اشاره کرد که توسط شرکت AKG تنظیم شده و می‌تواند کیفیت خارق‌العاده‌ای به هنگام گوش دادن به موسیقی برای کاربران به ارمغان بیاورد.

علاوه‌ بر این‌ها، گلکسی بادز پلاس از ۳ میکروفون نیز بهره می‌برد که همین مسئله کیفیت مکالمات را تا حدود زیادی بهبود می‌بخشد. البته این هدست برخلاف ایربادز اپل از قابلیت حذف نویز و صداهای مزاحم محیط بهره نمی‌برد اما این بدان معنا نیست که کاربر حین انجام مکالمات اذیت خواهد شد! البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که به خاطر روزنه‌های موجود در میکروفون، حین گوش دادن به موسیقی می‌توانید درکی از آنچه که در محیط اطراف شما گفته می‌شود نیز داشته باشید.

به نسبت مدل قدیمی، در گلکسی بادز پلاس شاهد افزایش چشمگیر طول عمر باتری از ۵۸ میلی‌آمپر ساعت به ۸۵ میلی‌آمپر ساعت هستیم که همین مسئله طول عمر دستگاه جدید را از ۶ به ۱۱ ساعت رساند. البته این در حالی است که فقط ایربادزها را حساب کنیم. چرا که کیس آن‌ها نیز می‌تواند ۱۱ ساعت دیگر آن‌ها را آماده به کار نگه دارد تا در مجموع کاربر بتواند ۲۲ ساعت بدون مشکل به موسیقی گوش دهد!

البته برای مکالمه، ایربادز می‌تواند به تنهایی ۷.۵ ساعت و به کمک کیس خود ۱۵ ساعت کاربران را همراهی کند که به نسبت عمر ۵ و ۱۱ ساعته گلکسی بادز معمولی، ارتقای چشم‌گیری محسوب می‌شود. به لطف پشتیبانی از استاندارد Qi، کاربر می‌تواند به کمک گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نیز آن‌ها را شارژ کند. همچنین امکان شارژ کیس از طریق اتصال به درگاه USB نیز وجود دارد.

گلکسی بادز پلاس در ۴ رنگ مشکی، سفید، آبی و قرمز و با سری‌هایی در اندازه‌های مختلف راهی بازار خواهد شد. اگر قصد پیش‌خرید گلکسی اس ۲۰ را ندارید که این گجت دوست‌داشتنی را به عنوان هدیه دریافت کنید، می‌توانید با پرداخت ۱۵۰ دلار، در تاریخ ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) آن را خریداری کند.

