گوشی هوآوی Nova 5T به عنوان یک محصول جدید با ویژگی‌های قابل توجه، وارد بازار ایران شد. این گوشی با داشتن قیمتی متوسط، امکاناتی معادل یک محصول پرچم‌دار را ارائه می‌کند.

در چند سال گذشته سری گوشی‌های Huawei Nova با ظاهری جذاب، مشخصات سخت‌افزاری سطح بالا و در برخی موارد، هم‌رده با یک گوشی پرچمدار، عملکرد خوب باتری و رنگ‌بندی متنوع به گزینه باب میل خریداران به ویژه نسل جوان تبدیل شده‌اند. هوآوی موفق شده با پیاده‌سازی استراتژی به روزرسانی پیوسته محصولات این سری، بازار ویژه خود را به دست بیاورد.

Huawei Nova 5T در آگوست ۲۰۱۹ میلادی معرفی شده و با توجه به قابلیت‌های مختلف و به روز و قیمت مناسبش می‌تواند در لیست خرید کاربران ایرانی قرار بگیرد.

در لیست قابلیت‌های Huawei Nova 5T گزینه‌هایی وجود دارد که می‌تواند توجه هر خریداری را به خود جلب کند. Huawei Nova 5T از صفحه‌نمایش ۶.۲۶ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل بهره می‌برد که تراکم ۴۱۲ پیکسل در هر اینچ را به همراه دارد. حاشیه‌های محدود صفحه‌نمایش و مهم‌تر از آن، محل قرارگیری دوربین سلفی به شکل یک حفره در قسمت بالا و سمت چپ گوشی باعث شده عدد ۸۴.۲ درصد برای نسبت صفحه‌نمایش به بدنه به‌دست آید.

این محصول با اندروید ۹.۰ عرضه شده، ولی امکان به‌روزرسانی به اندروید ۱۰ و رابط کاربری EMUI 10 برایش مهیا ‌است.

در بخش سخت‌افزاری از تراشه HiSilicon Kirin 980 به عنوان گزینه‌ای قدرتمند برای اجرای برنامه‌ها و بازی‌های مختلف استفاده شده‌ و در کنار پردازشگر گرافیکی Mali-G76 MP10 تیم پر قدرتی را برای مدیریت اپلیکیشن‌ها تشکیل داده‌اند. هوآوی Nova 5T را می‌توان در دو مدل ۶ یا ۸ گیگابایت رم خریداری کرد تا تمامی دستورات کاربر، سریع و روان اجرا شود. ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی هم برای نگهداری از اطلاعات در دسترس است.

در بخش دوربین، ترکیب چهار دوربین در پشت به همراه دوربین سلفی قدرتمند می‌تواند مشوقی برای انتخاب سریع و بدون تردید این محصول باشد.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی پشت گوشی با مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.8 و قابلیتی نظیر فوکوس خودکار تشخیص فاز و هوش مصنوعی، امکان عکس‌برداری با رزولوشنی چشمگیر از سوژه‌های مختلف را فراهم می‌کند. دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولتراواید هم می‌تواند نظر مشتاقان عکاسی از طبیعت و مناظر را به خود جلب کند. دو دوربین ۲ مگاپیکسلی دیگر را هم باید به این جمع اضافه کرد. یکی از این دو، برای دریافت اطلاعات تکمیلی از سوژه و صحنه کاربرد دارد تا بتوان عکس‌هایی با افکت بوکه را ثبت کرد؛ دیگری هم برای عکس‌برداری از سوژه‌هایی است که در فاصله بسیار نزدیک قرار گرفتند. فیلم‌برداری با وضوح ۲۱۶۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه نیز، کاربر را ناامید نخواهد کرد.

در جلوی گوشی، دوربین قدرتمند سلفی با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسلی استفاده شده که آن هم مجهز به هوش مصنوعی است.

سنسور تشخیص اثرانگشتی که در لبه کناری گوشی قرار گرفته، رنگ‌بندی جذاب و باتری ۳۷۵۰ میلی آمپرساعتی با امکان شارژ سریع ۲۲.۵ واتی از دیگر مواردی است که هنگام خرید، باید به آنها توجه کرد. با این شارژر می‌توان در ۲۴ دقیقه، باتری را حدود ۵۰ درصد شارژ کرد.

گوشی Huawei Nova 5T‌ هم اکنون در بازار ایران عرضه شده و در رنگ‌های مختلف قابل خریداری است.

The post عرضه میان‌رده جدید هوآوی با نام Nova 5T در بازار ایران appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala