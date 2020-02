گلکسی اس ۲۰ اولترا بزرگترین و قدرتمندترین عضو خانواده پرچم‌داران ۲۰۲۰ سامسونگ است که البته با قیمت ۱۴۰۰ دلاری‌اش عنوان گران‌ترین را هم تصاحب کرده است. مهم‌ترین ویژگی این گوشی که آن را از گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس متمایز می‌کند، ماژول دوربین قدرتمند آن است.

سامسونگ در گلکسی اس ۲۰ اولترا از یک ماژول چهارگانه استفاده است که مشخصات آن‌ها به شرح زیر است:

سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8

سنسور فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با میدان دید ۱۲۰ درجه و دیافراگم f/2.2

سنسور تله‌‌فوتو ۴۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/3.5

سنسور ToF

دوربین سلفی این گوشی نیز به یک سنسور ۴۰ مگاپیکسلی با میدان دید ۸۰ درجه و دیافراگم f/2.2 ارتقا پیدا کرده است. در ادامه با کاربرد هر یک از دوربین‌های این دستگاه و ویژگی‌های آن‌ها به‌طور مختصر آشنا خواهیم شد:

سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی

اگر رویداد رونمایی از خانواده گلکسی اس ۲۰ را تماشا کرده باشید، متوجه شده‌اید که برترین و مهم‌ترین ویژگی در نظر گرفته شده برای این پرچم‌داران دوربین آن‌هاست. سامسونگ در ماژول دوربین گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس از یک سنسور ۶۴ مگاپیکسلی به عنوان سنسور اصلی استفاده کرده است، اما با ارتقا این سنسور به یک حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی در گلکسی اس ۲۰ اولترا تلاش کرد تا تفاوت مدل اولترا با سایر مدل‌ها تنها در ابعاد بزرگتر نمایشگر خلاصه نشود و برادر بزرگتر در بخش دوربین نیز برگ برنده را در اختیار داشته باشد.

در نگاه اول ۱۰۸ مگاپیکسل رقم بسیار زیادی به‌نظر می‌رسد و ممکن است شما را با این پرسش روبرو کند که ثبت تصاویر با چنین کیفیتی به چه میزان حافظه نیاز دارد. اما به لطف استفاده از فناوری تجمیع پیکسلی نانو (تجمیع ۹ پیکسل در یک پیکسل) کیفیت تصاویر خروجی ۱۲ مگاپیکسل است که باعث کاهش حجم آن‌ها نیز شده است. اندازه هر یک از پیکسل‌های مذکور سه برابر پیکسل‌های سنسور اصلی گلکسی اس ۱۰ است و این یعنی سنسور اصلی گلکسی اس ۲۰ اولترا می‌تواند نور بیشتری را جذب کند که در محیط‌های کم‌نور منجر به ثبت عکس‌های درخشان‌تر و واضح‌تری می‌شود.

البته سنسور اصلی به تنهایی مسئول کیفیت تصاویر ثبت شده نیست و همه چیز به رقم مگاپیکسل بستگی ندارد. نرم افزار دوربین نیز نقش موثری در کیفیت تصاویر خروجی دارد و نحوه پردازش اطلاعات توسط آن بسیار اهمیت دارد. مانند نسل‌های قبلی، سامسونگ در این نسل نیز هوش مصنوعی را به یاری نرم افزار دوربین‌ گوشی‌های خود آورده است. اکنون شما می‌توانید دوربین را ملزم کنید تا تصاویری با حداکثر کیفیت ثبت کند یا مسئولیت اعمال تنظیمات مناسب با هر موقعیت را به هوش مصنوعی بسپارید.

مگاپیکسل بیشتر به بخش ویدیو نیز کمک می‌کند و به لطف این سنسور جدید می‌توان ویدیوهایی با کیفیت شگفت انگیز ۸K را با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه به ثبت رساند و سپس به راحتی آن‌ها را روی تلویزیون‌های QLED 8K سامسونگ استریم کرد. ویژگی Video Snap دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا به کاربر امکان می‌دهد تا پس از ضبط ویدیوها، عکس‌هایی با کیفیت ۳۳ مگاپیکسل از آن‌ها استخراج کند. همچنین، ویژگی دیگر بخش ویدیو فناوری فوق قدرتمند لرزش‌گیر و تحلیل حرکتی هوش مصنوعی آن است که فیلم‌های کاملا روان و با کیفیتی را ارائه می‌دهد.

بزرگ‌نمایی فضایی ۱۰۰ برابری

در حالی‌که لنز پریسکوپ خمیده مستطیلی شکل گلکسی اس ۲۰ اولترا برچسب ۱۰۰x را با خود به همراه دارد، اما در واقع وظیفه زوم اپتیکال ۴ برابری را برعهده دارد. سپس این زوم ۴ برابری با استفاده از تکنیکی که سامسونگ آن را «زوم اپتیکال هیبریدی» می‌نامد به زوم ۱۰ برابری تبدیل می‌شود که در این فرایند مقدار قابل توجهی از جزئیات همچنان حفظ می‌شوند. از زوم ۱۰ برابری تا مقیاس‌های بالاتر که حداکثر آن ۱۰۰ برابر است نیز با استفاده از پردازش‌های دیجیتالی صورت می‌گیرد.

اگرچه زوم فضایی ۱۰۰ برابری در ابتدا شگفت انگیز به نظر می‌رسد، اما باید منتظر اولین نمونه‌های ثبت شده با استفاده از آن بود و دید که آیا چنین تصاویری ارزش ثبت کردن دارند یا این ویژگی صرفا یک مانور تبلیغاتی است. با توجه به عدم حضور لرزش‌گیر اپتیکال در این بخش، به‌نظر می‌رسد زوم ۱۰ برابری نهایت میزانی باشد که می‌توان با آن تصاویر قابل تشخیص و بدون تاری ثبت کرد. این امر سبب می‌شود دوربین‌های پرچم‌داران هواوی و اوپو که تا کنون کیفیت بزرگ‌نمایی خیره کننده خود را به نمایش گذاشته‌اند در جایگاهی بالاتر از اس ۲۰ اولترا بایستند.

دوربین فوق عریض

سومین سنسور به‌کار رفته در این گوشی از نوع فوق عریض است، همان سنسوری که طرفداران پیکسل ۴ آرزوی حضورش در این گوشی را داشتند اما محقق نشد. این دوربین فوق عریض با میدان دید ۱۲۰ درجه‌ای خود جزئیات بیشتری را از محیط ثبت می‌کند. تاکنون لنزهای فوق عریض پرچم‌داران سامسونگ عملکرد متوسطی از خود به نمایش گذاشته‌اند و امیدواریم این‌بار خانواده گلکسی اس ۲۰ این روند را بهبود ببخشند.

دوربین ToF (مدت پرواز)

چهارمین و آخرین سنسور این ماژول یک دوربین Time-of-Flight است که برای تشخیص عمق سوژه، ثبت پرتره‌هایی با افکت بوکه و کاربردهای مختلف واقعیت افزوده استفاده می‌شود.

دوربین سلفی

دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی گلکسی اس ۲۰ اولترا که در یک حفره کوچک در مرکز قسمت بالایی نمایشگر واقع شده است، با استفاده از تجمیع پیکسلی، تصاویر ۱۰ مگاپیکسلی ارائه می‌کند.

حالت شب جدید و Single Take

سخت افزار جدید دوربین بدون حضور ویژگی‌های نرم افزاری جذاب هیچ کاربردی نخواهد داشت و به همین دلیل دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا با ویژگی‌های مختلف بسیاری همراه شده است که حتی شاید بعضی از آن‌ها را استفاده نکنید؛ اما در بین آن‌ها قابلیت‌هایی نیز وجود دارند که حس کنجکاوی هر کاربری را برمی‌انگیزند.

Single Take یا تک برداشت حالتی است که در آن هوش مصنوعی دخالت مستقیم دارد و از تجمیع چندین سنسور، ادیت و فیلتر استفاده می‌کند تا در یک برداشت ۱۰ ثانیه‌ای با کیفیت‌ترین نتایج را در اختیار شما قرار دهد.

حالت دیگر Night Hyperlapse نام دارد و برای استفاده از آن گوشی باید کاملا ثابت و به دور از لرزش و تکان‌های معمول باشد؛ پس بهتر است برای دریافت تصاویر خروجی با کیفیت‌تر از یک تریوپاد برای نگه داشتن گوشی استفاده شود. متاسفانه هنوز از تفاوت این ویژگی با حالت شب پرچم‌داران قبلی سامسونگ اطلاعاتی در دست نیست و باید منتظر خبرها و بررسی‌های جدیدتر بمانیم.

