شیائومی می ۱۰ با نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر ۵۰ واتی راهی بازار خواهد شد!

طبق آخرین خبرهایی که از گوشی پرچم‌دار شیائومی یعنی می ۱۰ منتشر شده، ظاهرا این گوشی قرار است به یک نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر سریع ۵۰ واتی مجهز شود.

شیائومی قرار است امروز از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کند!‌ دو پرچم‌داری که اخیرا خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر شده و به لطف همین خبرها که حتی برخی‌ها مستقیما از کارکنان و مسئولین خود شرکت با کاربران به اشتراک گذاشته می‌شد، اکنون تقریبا از همه مشخصات این گوشی‌ها آگاهیم!

روز گذشته، مدیرعامل شیائومی نیز خبری دیگر از گوشی‌های مورد انتظار خود را تایید کرد تا بدین ترتیب، با قاطعیت بتوانیم بگوییم شیائومی می ۱۰ قرار است با یک نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر ۵۰ واتی سریع راهی بازار شود. همچنین میزان روشنایی می ۱۰ (و احتمالا می ۱۰ پرو) که هر دو از نمایشگر AMOLED بهره ‌می‌برند، به عدد شگفت‌انگیز ۱.۱۲۰ نیت می‌رسد! پنل پرچم‌داران شیائومی به نرخ نمونه‌برداری لمس ۱۸۰ هرتز مجهز شده تا سرعت پاسخ‌گویی آن به طرز چشمگیری افزایش یابد. پشتیبانی از استانداردهای +HDR10 و طیف رنگی DCI-P3 نیز از جمله قابلیت‌های این دو گوشی به حساب می‌آید.

همزمان با انتشار این تصاویر از سوی لی جون در شبکه اجتماعی ویبو، یک تصویر دیگر نیز منتسب به مدل استاندارد پرچم‌دار شیائومی منتشر شد و باتری ۴.۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را تایید کرد. همچنین قابلیت پشتیبانی از شارژر بی‌سیم ۳۰ واتی و شارژر معکوس (برای شارژ گجت‌های پوشیدنی) ۱۰ واتی نیز در این گوشی‌ها گنجانده شده. برای اطلاع از جزئیات خبر باید تا پایان مراسم امروز شیائومی منتظر ماند و دید این شرکت قرار است چه قابلیت‌های ناشناخته دیگری از پرچم‌داران خود را به کاربران معرفی کند.

