شرکت اسنشال به آخر خط رسید؛ شکست خالق اندروید

شرکت اسنشال شب گذشته با انتشار یک پست در وبلاگ خود از توقف تمامی فعالیت‌ها برای همیشه خبر داد. این کمپانی طی دوران فعالیت کوتاه خود، فقط توانست یک گوشی را روانه‌ی بازار کند که از سال ۲۰۱۷ تا حالا برای آن جدیدترین نسخه اندروید عرضه شده است. اما این گوشی بعد از اندروید ۱۰ دیگر قرار نیست نسخه جدیدی دریافت کند.

اسنشال فون در زمان عرضه مورد انتقادات مختلفی قرار گرفت که بیشتر آن‌ها مربوط به کیفیت پایین دوربین این گوشی بودند. البته این شرکت از طریق آپدیت‌های نرم‌افزاری تا حد زیادی مشکلات دوربین را برطرف کرد ولی این اقدامات منجر به افزایش فروش این گوشی نشد. نخستین گوشی دارای بریدگی نمایشگر شارپ Aquos S2 نام دارد که فقط سه روز قبل از اسنشال فون معرفی شده ولی در هر صورت این اسنشال فون است که به اعتقاد بسیاری از کاربران نخستین گوشی دارای این مشخصه به حساب می‌آید.

شرکت اسنشال در همان ابتدا وعده داد که برای این گوشی ماژول‌های متنوعی ارائه خواهد کرد اما در نهایت فقط دو ماژول دوربین ۳۶۰ درجه‌ای و رابط جک هدفون عرضه شد.

چند ماه قبل، موسس و مدیرعامل این شرکت یعنی اندی رابین که خالق اصلی اندروید هم محسوب می‌شود، چند تصویر از یک گوشی عجیب منتشر کرد. او از این گوشی به‌عنوان پروژه GEM یاد کرد و به دلیل بدنه بلندقدی که داشت، تا حدی سروصدا به راه انداخت. اما حالا با تعطیلی اسنشال، توسعه پروژه GEM هم متوقف شده است.

علاوه بر موارد ذکر شده، شرکت اسنشال در اواخر سال ۲۰۱۸ اپلیکیشن ایمیل Newton Mail را خریداری کرد که این اپلیکیشن هم دیگر به فعالیت خود ادامه نخواهد داد. کاربران این سرویس ایمیل تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ وقت دارند که از اطلاعات خود بک‌آپ بگیرند و اپلیکیشن ایمیل جدیدی پیدا کنند.

شرکت اسنشال که گوشی مرسومش نتوانست توجه گسترده‌ای را جلب کند و به حاشیه رانده شد، مدیران این شرکت ظاهرا امیدوار بودند که با ساخت یک گوشی عجیب و غریب می‌توانند مورد توجه تعداد بیشتری از کاربران قرار بگیرند. اما حالا خبر تعطیلی این کمپانی نشان می‌دهد که پروژه GEM نتوانسته نظر سرمایه‌گذاران را جلب کند و در نهایت این شرکت هم در قبرستان شرکت‌های شکست‌خورده برای همیشه دفن می‌شود.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala