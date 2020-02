هواوی تایید کرد طی رویدادی در تاریخ ۲۳ فوریه سال جاری (۴ اسفند)، از ۸ محصول جدید خود که یکی از آن‌ها هواوی میت ایکس اس،‌ گوشی تاشو جدید این شرکت نیز هست، رونمایی خواهد کرد.

ساعاتی قبل از اینکه GSMA خبر کنسل شدن نمایشگاه MWC 2020 را منتشر کند، هواوی اعلام کرد در تاریخ ۲۳ فوریه، از محصولات جدید خود رونمایی می‌کند. دلیل کنسل شدن نمایشگاه هم در پی انصراف بسیاری از شرکت‌ها صورت گرفت که آن هم به خاطر ترس از شیوع بیشتر ویروس کرونا بوده. حال که خبر کنسل شدن این مراسم نیز رسیده، به نظر می‌رسد هواوی قرار است طی مراسمی اختصاصی، محصولات خود را معرفی کند.

اگر این رویداد برگزار شود، باید شاهد رونمایی از یک تبلت، لپ تاپ، گوشی تاشو، ایربادز، ساعت هوشمند،‌ تلویزیون،‌هدست واقعیت مجازی و یک محصول مرتبط با ماشین باشیم. در بین این محصولات اما محتمل‌ترین، گوشی تاشو هواوی میت ایکس اس (نمونه بروزرسانی شده میت ایکس) خواهد بود که بارها در رابطه با آن شنیدیم. این محصول با شکل و شمایلی مشابه میت ایکس اما با پردازنده کایرین ۹۹۰ ۵G راهی بازار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: جدیدترین گوشی تاشو هواوی احتمالا ارزان‌تر از میت ایکس خواهد بود

همچنین طبق لیستی که اخیرا منتشر شده و نام میت ایکس اس نیز در آن به چشم می‌خورد، این محصول قرار است با پشتیبانی از شارژر پر سرعت ۶۵ واتی عرضه شود. شایعه دیگر در رابطه با گوشی تاشو مورد انتظار هواوی، قیمت پایین آن به نسبت میت ایکس است! با عرضه گوشی‌هایی نظیر گلکسی فولد، موتورولا ریزر و گلکسی Z Flip، رقابت بین گوشی‌های تاشو به اوج رسیده و هواوی نیز می‌خواهد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی هوشمند در دنیا، با عرضه گوشی‌های تاشو نظیر میت ایکس و میت ایکس اس، بخشی از این رقابت را تشکیل دهد.

با نزدیک شدن به تاریخ رونمایی از محصولات هواوی، قطعا خبرهای بیشتری نیز از محصولات این شرکت منتشر خواهد شد که در این صورت آن‌ها را به اطلاع شما عزیزان خواهیم رساند.

منبع: gsmarena

The post هواوی در تاریخ ۲۳ فوریه از میت ایکس اس و ۷ محصول دیگر رونمایی خواهد کرد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala