دقایقی قبل شرکت شیائومی در چین از خانواده پرچم‌داران می ۱۰ رونمایی کرد. این شرکت اعلام کرده بود که برای بازارهای جهانی، این دو گوشی در بارسلون هم معرفی می‌شوند که با توجه به لغو نمایشگاه MWC، معلوم نیست که آیا چنین رویدادی برگزار می‌شود یا نه.

در هر صورت، این دو پرچم‌دار از ویژگی‌های جذابی مانند تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، نمایشگر ۹۰ هرتز، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و سرعت شارژ بسیار بالا بهره می‌برند. در ضمن نباید پشتیبانی آن‌ها از اینترنت ۵G را از قلم بیندازیم. در ادامه به مشخصات این دو پرچم‌دار شیائومی می‌پردازیم.

طراحی شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو

هر دو گوشی شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو از نظر طراحی مشابه یکدیگر هستند. هر دو گوشی از نمایشگر خمیده بهره می‌برند که در سمت چپ بخش فوقانی آن یک حفره نمایشگر تعبیه شده است. علاوه بر این پنل پشتی آن‌ها هم از جنس شیشه و خمیده است. برای شارژ این گوشی، یک پورت USB-C انجام وظیفه می‌کند و مانند چند نسل قبلی خانواده می، این دو گوشی هم فاقد جک هدفون هستند.

مشخصات سخت‌افزاری

دو پرچم‌دار جدید شیائومی دارای نمایشگر ۶.۶۷ اینچی AMOLED با رزولوشن FHD+ هستند و از استاندارد HDR10+ پشتیبانی می‌کنند. مانند نسل قبلی، نمایشگر شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برند و این در حالی است که به تازگی خانواده گلکسی اس ۲۰ با نمایشگر ۱۲۰ هرتز معرفی شده‌اند و نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند.

این کمپانی مدت‌ها قبل اعلام کرد که گوشی‌های می ۱۰ دارای تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ خواهند بود و به همین خاطر می‌توانند از اینترنت ۵G هم بهره ببرند. کاربران برای خرید شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو می‌توانند از بین دو مدل مجهز به ۸ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم LPDDR5 دست به انتخاب بزنند.

از ویژگی‌های مهم خانواده می ۱۰ نباید وجود دوربین چهارگانه را از قلم بیندازیم که برای دوربین اصلی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی استفاده شده است. در پنل پشتی شیائومی می ۱۰ در کنار دوربین اصلی، شاهد دوربین واید ۱۳ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. در کمال تعجب، در ماژول دوربین این گوشی اثری از دوربین تله‌فوتو نیست.

در عین حال، مدل پرو این خانواده به غیر از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، از دوربین اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین تله‌فوتو دیگر با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. دوربین این گوشی موفق شده بیشترین امتیاز سایت DxOMark را دریافت کند و در رتبه‌ی اول قرار گرفته است. مانند خانواده گلکسی اس ۲۰، هر دو گوشی شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو از قابلیت فیلمبرداری ۴K و ۸K پشتیبانی می‌کنند.

از لحاظ باتری، گوشی می ۱۰ از باتری ۴۷۸۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که از طریق شارژ سریع سیمی با سرعت ۳۰ وات و شارژ سریع بی‌سیم با سرعت ۳۰ وات می‌توان آن را شارژ کرد. علاوه بر این، باید به سرعت شارژ بی‌سیم معکوس هم اشاره کنیم که به ۱۰ وات می‌رسد و برای شارژ دیگر گجت‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

از طرفی دیگر، شیائومی می ۱۰ پرو انرژی خود را از جانب یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند که از شارژ بی‌سیم ۳۰ وات و شارژ معکوس ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند. با این حال، سرعت شارژ سیمی آن به ۵۰ وات می‌رسد که در این زمینه نسبت به شارژ ۴۵ وات گلکسی اس ۲۰ اولترا حرف بیشتری برای گفتن دارد.

قیمت و تاریخ عرضه شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو

کاربران چینی برای خرید مدل پایه می ۱۰ باید ۳۹۹۹ یوان (حدود ۵۷۳ دلار) بپردازند که با این خرید می‌توانند از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. قیمت مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت این گوشی هم ۶۱۶ دلار و قیمت مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایت آن ۶۷۳ دلار است.

افرادی که خواستار خرید می ۱۰ پرو مبتنی بر ۸/۲۵۶ گیگابایت هستند، باید مبلغ ۷۱۶ دلار هزینه کنند. مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایت این گوشی هم ۷۸۷ دلار قیمت دارد و مدل ۱۲/۵۱۲ گیگابایت هم با قیمت ۸۵۹ دلار روانه‌ی بازار چین می‌شود.

پیشفروش این دو گوشی در چین آغاز شده است و می ۱۰ از فردا یعنی ۱۴ فوریه به دست کاربران می‌رسد و عرضه می ۱۰ پرو از ۱۸ فوریه آغاز می‌شود. برای تاریخ عرضه این گوشی در کشورهای مختلف هم هنوز خبری منتشر نشده است.

