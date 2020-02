شرکت کانن دست به کار شده و می‌خواهد تمام انتقاداتی که کاربران به دوربین EOS R داشتند را در دوربین جدید خود یعنی کانن EOS R5 برطرف کند! این شرکت امروز رسما اعلام کرد که در حال توسعه یک دوربین بدون آینه جدید با سنسور فول فریم است که قرار است جایگزین EOS R شود. اسم این دوربین هم همانطور که گفتیم قرار است کانن EOS R5 باشد. هیجان‌انگیزترین نکته درباره این دوربین، این است که در هنگام فیلم‌برداری، با رزولوشن ۸K فیلم‌برداری می‌کند و سپس خروجی را با Downsampling در اندازه ۴K ذخیره می‌کند. به این ترتیب خروجی ۴K این دوربین، به مراتب شارپ‌تر از دیگر دوربین‌های بدون آینه خواهد بود. همچنین با این کار، یک مشکل بزرگ EOS R که فیلم‌برداری ۴K بود، در نسل جدید رفع می‌شود.

چنین ویژگی به لطف سنسور CMOS جدیدی که کانن می‌گوید ساخته، امکان‌پذیر شده است. همچنین این سنسور امکان عکاسی پیاپی را هم بهبود می‌بخشد و گفته شده در کانن EOS R5 می‌توان با سرعت ۱۲ فریم در ثانیه به صورت پیاپی و با شاتر مکانیکی، عکاسی کرد. عکاسی با شاتر الکترونیک و بی‌صدای دوربین هم با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه انجام خواهد شد که فوق العاده‌ است. کانن مشخصا گفته که این سرعت بالای عکاسی پیاپی، «عکاسی از ورزشکاران در مراسم‌های ورزشی و دیگر اشیایی که سریع حرکت می‌کنند را تسهیل می‌بخشد». زمان‌بندی کانن برای معرفی این دوربین و ویژگی‌های آن نیز از یک جنبه دیگر حائز اهمیت است و آن، نزدیک شدن به المپیک ۲۰۲۰ توکیو است.

اگر هنوز درباره کانن EOS R5 هیجان‌زده نشده‌اید، بگذارید بگوییم که این دوربین قرار است به لرزشگیر سنسور هم مجهز باشد. دوباره، این موضوع یکی از انتقاداتی بود که به کانن EOS R به واسطه نداشتنش، وارد می‌کردند. در نهایت، بهبود بعدی در زمینه کارت حافظه است که گفته شده دوربین کانن EOS R5 مجهز با دو جایگاه برای قرار دادن کارت حافظه خواهد بود. البته این شرکت هنوز نگفته که از چه مدل کارت‌های حافظه در این دوربین پشتیبانی خواهد شد. دیگر چیزی که گفته نشده، کدک‌های فیلم‌برداری و دیتا ریت آن‌ها است. در زمینه کراپ در ویدیو هم صحبت نشده اما امیدواریم دیگر خبری از کراپ در فیلم‌برداری با این دوربین نباشد. همچنین با توجه به اینکه این دوربین فیلم‌برداری را در رزولوشن ۸K انجام می‌دهد، حداقل رزولوشن سنسور برای این منظور باید ۳۳ مگاپیکسل باشد. کانن که نگفته سنسور این دوربین چند مگاپیکسلی خواهد بود اما حداقل می‌دانیم هرچه باشد ۳۳ یا بیشتر خواهد بود.

در نهایت، کانن گفته که در حال توسعه ۹ لنز جدید از خانواده RF است که امسال عرضه خواهند شد. سه مورد از این‌ها، اکستندرهای تلفه‌فوتو ۱.۴X و ۲X خواهند بود. همچنین لنز RF100-500 f/4.5-71 L IS USM هم به زودی عرضه خواهد شد که برای عکاسان ورزشی عالی است. هنوز خبری از قیمت دوربین و این لنزهای جدید در دسترس نیست اما این شرکت گفته که دوربین کانن EOS R5 را در نمایشگاه CP+ در توکیو که بین تاریخ‌های ۸ تا ۱۱ اسفند برگزار می‌شود، معرفی خواهد کرد. با این تفاسیر، شما درباره دوربین کانن EOS R5 چه فکر می‌کنید؟

منبع: Engadget

The post کانن EOS R5 قرار است اولین دوربین بدون آینه این شرکت با فیلم‌برداری ۸K باشد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala