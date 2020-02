چرا شیائومی می ۱۰ تفاوت قیمت زیادی با نسل قبلی دارد؟

پرچم‌داران سری می شیائومی معمولا از جمله پرچم‌داران مقرون به صرفه محسوب می‌شوند که امکانات بسیار جذابی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند. اما قیمت شیائومی می ۱۰ از ۵۷۳ دلار و می ۱۰ پرو از ۷۱۶ دلار آغاز می‌شود. این یعنی نسبت به قیمت ابتدایی می ۹ در چین، شاهد حداقل ۱۴۳ دلار افزایش قیمت هستیم.

در همین رابطه، یکی از مدیران ارشد شیائومی در شبکه اجتماعی Weibo پستی منتشر کرده که در آن به دلایل این تفاوت قیمت اشاره شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت مربوط به مهاجرت از تراشه ۴G اسنپ‌دراگون ۸۵۵ به تراشه ۵G اسنپ‌دراگون ۸۶۵ است. طبق اعلام این مدیربلندپایه، هزینه مربوط به مودم و تراشه جدید حدود دوبرابر قیمت اسنپ‌دراگون ۸۵۵ محسوب می‌شود. بر اساس مصاحبه یکی دیگر از مدیران این شرکت، بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و مودم ۵G به تنهایی قیمت گوشی‌های می ۱۰ را حدودا ۷۰ دلار افزایش داده‌اند.

از دیگر عوامل موثر بر این افزایش قیمت، به بهره‌گیری از نمایشگر خمیده اولد ۹۰ هرتز اشاره شده که نباید حفره‌دار بودن آن را فراموش کنیم. حافظه رم هم نسبت به نسل قبلی افزایش قیمت ۲۰ درصدی داشته که این موضوع به مهاجرت از تکنولوژی LPDDR4 به LPDDR5 برمی‌گردد.

در نهایت، این مدیر ارشد شرکت شیائومی به وجود دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی، باتری بزرگ‌تر، سرعت شارژ بالاتر، تکنولوژی جدید برای خنک کردن محیط داخلی و دیگر هزینه‌های مربوط به طراحی اشاره کرده است. همه این موارد در مجموع باعث شده‌اند گوشی‌های شیائومی می ۱۰ نسبت به نسل قبلی افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند.

این مقام بلندپایه در پست موردنظر این گوشی را با میت ۳۰ پرو مقایسه کرده و نوشته که گوشی‌های شیائومی می ۱۰ از تراشه بهتر، سرعت شارژ بالاتر (حداقل در مورد مدل پرو)، رزولوشن بیشتر دوربین و نمایشگر بهتر بهره می‌برند. البته باید خاطرنشان کنیم که میت ۳۰ پرو از دوربین اولترا واید بهتر، بدنه ضدآب و سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی بهره می‌برد. ولی در هر صورت این پرچم‌داران شیائومی با وجود افزایش قیمتی که داشته‌اند، به‌لطف ویژگی‌های جذاب همچنان قیمت مناسبی دارند.

منبع: Android Authority

