اینطور که به نظر می‌رسد، جذاب‌ترین قابلیت گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ یعنی فیلم‌برداری با وضوح ۸K، محدودیت ۵ دقیقه‌ای داشته و این محدودیت برای هر سه مدل نیز وجود دارد.

قابلیت فیلم‌برداری با وضوح ۸K یکی از بهترین قابلیت‌هایی است که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ به آن مجهز شده‌اند و از آن جایی هم که حجم فیلم‌های ضبط شده در این وضوح به شدت بالاست، عجیب هم نبود برای ضبط آن‌ها محدودیتی از سوی سامسونگ اعمال شود. با توجه به این شرکت، تنها یک دقیقه فیلم‌برداری در این وضوح می‌تواند ۶۰۰ مگابایت از فضای گوشی را اشغال کند!

بیشتر بخوانید: زوم ۱۰۰ برابری گلکسی اس ۲۰ اولترا چگونه امکان‌پذیر شده است؟

SamMobile اما در گزارشی اعلام کرد حداکثر زمانی که توانست با این گوشی‌ها به ضبط فیلم‌ بپردازد، ۵ دقیقه بوده است! یکی دیگر از محدودیت‌ها این است که فیلم‌برداری با وضوح ۸K تنها با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه امکان پذیر خواهد بود! اگرچه هم اسنپدراگون ۸۶۵ و هم اگزینوس ۹۹۰ به راحتی قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۸K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را دارا هستند، اما متاسفانه در گلکسی‌های جدید چنین قابلیتی فعال نیست!

البته اعمال محدودیت زمانی شاید به خاطر مصرف بیش از حد توان دستگاه و یا گرم شدن آن باشد. چرا که برای مثال کاربری که مدل ۵۱۲ گیگابایتی گلکسی‌ اس ۲۰ اولترا را خریداری کند،‌ می‌تواند به راحتی بیشتر از ۵ دقیقه در وضوح یاد شده به فیلم‌برداری بپردازد! علاوه بر این‌ها، کاربر امکان افزودن کارت حافظه جانبی ۱.۵ ترابایتی را نیز خواهد داشت و این یعنی احتمالا حافظه آخرین دلیلی بوده که سامسونگ به خاطر آن دست به اعمال چنین محدودیت‌هایی زده!

بیشتر بخوانید: با کاربرد دوربین‌های مختلف گلکسی اس ۲۰ اولترا آشنا شوید

منبع: androidcentral

The post گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ تنها ۵ دقیقه می‌توانند در وضوح ۸K فیلم‌برداری کنند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala