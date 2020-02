سامسونگ قرار است قبل از عرضه رسمی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ ، تنوع رنگی بیشتری به آن‌ها آورده و دست کاربر را برای انتخاب مدل‌های مختلف کاملا باز بگذارد.

در ابتدا تنوع رنگی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نسبتا پایین بود و کاربران با سلیقه‌های متفاوت را آنطور که باید پوشش نمی‌داد. اما در وب‌سایت‌های اسپانیا، ایتالیا و کره که برای پیش‌خرید این گوشی‌ها در دسترس هستند، می‌توان رنگ سفید آن‌ها را نیز مشاهده کرد!

البته امکان عرضه گلکسی‌ها در دو رنگ قرمز و آبی نیز وجود دارد که احتمالا انحصاری برخی فروشگاه‌ها یا شرکت‌های مخابراتی هستند. برای مثال در کشور آمریکا، رنگ آبی این گوشی‌ها تنها توسط فروشگاه Best Buy عرضه می‌شود.

از آن جایی که Ice Universe، یکی از معتبرترین منابع افشاگر گوشی‌های سامسونگ، تصاویر زنده گلکسی‌‌های جدید را در رنگ آبی و قرمز به نمایش گذاشت، می‌توانیم از وجود آن‌ها مطمئن شویم. در همین راستا، شرکت مخابراتی کره‌ای KT، گلکسی بادز پلاس را در رنگ قرمز نیز راهی بازار کرد تا ست زیبایی را با رنگ قرمز گلکسی‌ها به نمایش درآورد.

تصاویر بیشتری هم از این گوشی‌ها در رنگ قرمز منتشر شده اما گفته می‌شود فعلا فقط در بازار اروپا می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت. اینکه چه زمانی باید شاهد عرضه جهانی آن‌ها باشیم مشخص نیست!

