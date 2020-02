گزارش‌های منتشرشده از سه شرکت تحقیقاتی نشان می‌دهد هواوی در سال ۲۰۱۹ میلادی، با افزایش میزان فروش در بازار گوشی‌های هوشمند، بالاتر از اپل و در جایگاه دوم لیست پرفروش‌ترین‌ برندها قرار گرفته است.

سه شرکت تحقیقاتی فعال در زمینه رصد بازار گوشی‌های هوشمند، نتایج خود را در خصوص عملکرد برندهای مختلف در این بخش ارائه کرده‌اند. Counterpoint، Canalys و بالاخره (SA) Strategy Analytics سه مؤسسه معتبری هستند که هر سال نتایج عملکرد و میزان فروش برندهای مختلف را در بازار گوشی‌های هوشمند، تحلیل و منتشر می‌کنند.

نتایج منتشر شده از سوی این سه شرکت، تا حد زیادی با هم هم‌خوانی دارند. بر این اساس، هواوی موفق شده در سال ۲۰۱۹ میلادی، بالاتر از شرکت اپل و در جایگاه دوم پرفروش‌ترین برندهای حاضر در بازار گوشی‌های هوشمند قرار گیرد. لازم به ذکر است هواوی در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز از لحاظ میزان فروش گوشی‌های هوشمند، بالاتر از اپل قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش Counterpoint، هواوی در سال ۲۰۱۹ میلادی موفق شده ۲۳۸.۵ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش برساند. این میزان فروش، در مقایسه با آمار ۲۰۵.۳ میلیون دستگاه فروش در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش قابل توجهی داشته‌ است. با استناد به این گزارش، هواوی ۱۶ درصد از سهم بازار را در اختیار خود دارد. سال گذشته میلادی سهم هواوی از بازار فروش گوشی‌های هوشمند، ۱۴ درصد بود. بر اساس گزارش Counterpoint، هواوی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۶ میلیون دستگاه به فروش رسانده است.

با استناد به گزارش Canalys، آمار فروش ۲۴۰.۶ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹ میلادی برای هواوی ثبت شده ‌است. تحلیلگران Canalys معتقدند بر پایه این آمار و ارقام، هواوی ۱۷.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. میزان فروش هواوی در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۰۶ میلیون دستگاه اعلام شده بود. در این گزارش هم هواوی در جایگاه دوم و بالاتر از اپل است. بر اساس آمار و ارقام Canalys، هواوی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۶ میلیون دستگاه گوشی هوشمند فروش داشته.

بالاخره بر اساس گزارش منتشر شده از سوی Strategy Analytics، هواوی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۴۰.۵ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رسانده است. این رقم در مقابل فروش ۲۰۵.۸ میلیون دستگاه از این برند در سال ۲۰۱۸ میلادی قرار می‌گیرد. با این اوصاف، هواوی ۱۷ درصد از سهم بازار را در سال ۲۰۱۹ میلادی به خود اختصاص داده است.

آنچه در سه گزارش یادشده خودنمایی می‌کند، کاهش مجموع میزان فروش در بازار گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۹ میلادی، در مقایسه با سال پیش از آن است. Counterpoint به این نکته اشاره کرده که این اولین بار در بازار گوشی‌های هوشمند است که در دو سال متوالی، شاهد کاهش میزان فروش گوشی‌های هوشمند هستیم.

بر اساس آمار منتشر شده عرضه گوشی‌های هوشمند به بازار کاهش ۱.۱ درصدی داشته، در حالی که با در نظر گرفتن بازه سه ماهه پایانی، افزایش ۲.۹ درصدی میزان فروش در سال ۲۰۱۹ میلادی به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش Counterpoint، در مجموع در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۴۸۶.۱ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رفته که سهم هواوی از این مجموع، رقم قابل توجه ۲۳۸.۵ میلیون دستگاه است.

این آمارها و رشد هواوی، در شرایطی به دست آمده که حضور این برند در بازار آمریکا محدود شده است. در صورتی که این محدودیت وجود نداشت شاید وضعیت هواوی بهتر از جایگاه کنونی بود.

The post هوآوی جایگاه دوم بازار گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹ را از آن خود کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala