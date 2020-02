اولین تصویر رندر لو رفته از گوگل پیکسل ۵

در یکی دو ماه اخیر، چندین و چند بار شاهد شایعات مختلف درباره گوشی میان‌رده جدید گوگل یعنی پیکسل ۴a بوده‌ایم. حالا اما با اینکه حداقل ۸ ماه تا معرفی پیکسل ۵ فاصله داریم، اولین تصویر رندر از این گوشی لو رفته است.

این عکس در واقع تصویر ساخته شده از یکی از سه مدل پروتوتایپ پیکسل ۵ است و ممکن است در نهایت پیکسل ۵ چنین ظاهری نداشته باشد. این عکس را یک یوتوبر به نام Jon Prosser در کانال خود منتشر کرده و گفته که مربوط به گوشی Google Pixel 5 XL است.

در ویدیوی مربوطه، Prosser می‌گوید که این رندر سه بعدی از تصویر شماتیک یا CAD این گوشی ساخته شده و او تا وقتی که از صحت آن اطمینان نداشته، آن را منتشر نکرده است.

همچنین Prosser می‌گوید که گوگل در حال حاضر سه پروتوتایپ از پیکسل ۵ ساخته که عکس بالا، مربوط به یکی از آن سه نسخه است. این یعنی ممکن است در نهایت گوگل این محصول را معرفی نکند و سراغ طراحی دیگری برای پرچمدار آینده خود برود. دو پروتوتایپ دیگر هم آنطور که Jon Prosser می‌گوید، ماژول دوربین مربعی شکل دارند که از این نظر شبیه به پرچمدار کنونی گوگل یعنی پیکسل ۴ هستند.

با توجه به این تصویر اگر پیکسل ۵ واقعی چنین ظاهری داشته باشد، گوگل طراحی جسورانه‌ای برای آن انتخاب کرده است. همچنین گفته شده که فریم آلومینیومی دور گوشی و شیشه پشتی، پوششی مشابه پیکسل ۴ دارند و از این نظر تفاوتی شاهد نخواهیم بود. از طرف دیگر انتخاب ماژول دوربین به این شکل، کار خوبی است زیرا در حال حاضر شرکت‌های زیادی به سمت ماژول‌های دوربین مربعی و مستطیل شکل رفته‌اند که اپل و سامسونگ، مهم‌ترین آن‌ها هستند.

در مورد خود دوربین‌ها نیز گفته شده که علاوه بر دوربین اصلی و دوربین تله‌فوتو، امسال بالاخره گوگل می‌خواهد دوربین اولترا واید را هم به سری پیکسل اضافه کند. یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به پیکسل ۴ وارد شده بود، نداشتن دوربین اولترا واید بود و حتی خود گوگل هم در مراسم معرفی این گوشی گفته بود که استفاده از چنین دوربینی ضروری نیست. اما حالا که تمام رقبای پیکسل ۴ دارای دوربین اولترا واید هستند، گوگل شرایط را بحرانی می‌بیند و قصد اضافه کردن چنین دوربینی را دارد.

هنوز هیچ‌ ایده‌ای درباره بخش جلویی این گوشی نداریم اما گفته شده که سنسورهای مربوط به رادار و ویژگی Motion Sense همچنان حاضر خواهند بود. حاشیه بالای نمایشگر این گوشی نیز همچنان بزرگ خواهد بود اما گفته شده کمی از حاشیه بالایی پیکسل ۴ قرار است کوچک‌تر باشد. در هر صورت، این اولین نگاه ما به این گوشی است و هنوز زمان زیادی مانده تا اطلاعات بیشتری از این گوشی لو برود. با این وجود، شما درباره این طراحی برای پیکسل ۵ چه فکر می‌کنید؟

