مقایسه گوشی هواوی Y9s با سامسونگ گلکسی A50s

در این مطلب قصد داریم به مقایسه هواوی Y9s و سامسونگ گلکسی A50s بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو محصول میان‌رده، قدرتمند و البته خوش قیمت می‌توانند بهتر از دیگری، پاسخ‌گوی نیازهای متعدد کاربران باشند.

در کنار محصولات متعددی که سامسونگ و هواوی در سال ۲۰۱۹ روانه بازار کردند، محصولات میان‌رده و مقرون به صرفه نیز به تعداد بسیار زیادی دیده می‌شود. مخصوصا برای سامسونگ که با مدل‌های A و M، تقریبا می‌توان گفت بخش میان‌رده‌های اقتصادی را کاملا تحت اختیار خود دارد. یکی از محصولات خوب این شرکت که می‌توان آن را جانشین گلکسی A50s، میان‌رده محبوب سامسونگ در نظر گرفت، گلکسی A50s است که در هشتمین ماه سال ۲۰۱۹ (آگوست) راهی بازار شد.

اما این بدان معنا نیست که هواوی در بخش میان‌رده عملکرد مناسبی نداشته! اتفاقا هواوی اگرچه کمتر از سامسونگ، اما محصولات بسیار با کیفیت و دوست داشتنی را روانه بازار کرد که از قیمت معقولی نیز برخوردارند. محصولی که امروز قصد داریم آن را با گلکسی A50s سامسونگ مقایسه کنیم،‌ هواوی Y9s 2019 است که می‌توان آن را مدل بهبود یافته Y9 Prime 2019 دانست. این محصول ۳ ماه بعد از گلکسی A50s و در ماه نوامبر ۲۰۱۹ راهی بازار شد.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که وقتی می‌گوییم بهبود یافته، نباید انتظار تغییرات سخت‌افزاری زیادی را داشته باشیم! در Y9s به نسبت Y9 Prime 2019، شاهد تغییر جنس بدنه، میزان رم و دوربین‌ها هستیم. البته این‌ها به خودیه خود تغییرات زیاد و تعیین کننده‌ای به حساب می‌آیند که خب قیمت بالاتر Y9s را می‌توان تنها مانع برای ترجیح آن به مدل پرایم در نظر گرفت!

با این اوصاف تفاوت‌های نسبتا زیادی بین گوشی‌های گلکسی A50s و Y9s وجود دارد که می‌تواند این دو محصول را از یکدیگر متمایز کند. بنابراین بهتر است نگاهی دقیق‌تر داشته باشیم به این دو گوشی نسبتا جدید تا ببینیم کدام یک از دو میان‌رده سامسونگ و هواوی می‌توانند نیازهای کاربران را به شکل بهتری برطرف سازند.

بیشتر بخوانید: جعبه‌گشایی و نگاه اولیه به گوشی هواوی Y9s (بسته باز – قسمت ۲۳)

طراحی و نمایشگر

نام محصول گلکسی A50s هواوی Y9s ابعاد بدنه ۷.۷ × ۷۴.۵ × ۱۵۸.۵ میلی‌متر ۸.۸ × ۷۷.۲ × ۱۶۳.۱ میلی‌متر وزن ۱۶۹ گرم ۲۰۶ گرم ساختار بدنه پلاستیک شیشه با فریم آلومینیوم تعداد سیم‌کارت دو سیم‌کارت نانو دو سیم‌کارت نانو نوع نمایشگر OLED با فناوری سوپر امولد LCD با فناوری LTPS IPS اندازه نمایشگر ۶.۴ اینچ ۶.۵۹ اینچ نسبت نمایشگر به بدنه ۸۵.۱٪ ۸۴.۷٪ وضوح تصویر / چگالی تصویر ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ / ۴۰۳ پیکسل بر هر اینچ ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ / ۳۹۱ پیکسل بر هر اینچ

همانند بسیاری از محصولات دیگر، وقتی به مقایسه طراحی گوشی‌ها می‌رسیم، در درجه اول سلیقه افراد مهم‌ترین فاکتور است! اما جنس بدنه را هم باید عامل مهمی قبل از خرید یک محصول در نظر گرفت. گلکسی A50S از بدنه پلاستیکی بهره می‌برد. اما با شنیدن اسم پلاستیک نباید انتظار همان پلاستیک‌های بی کیفیت قدیمی را داشته باشیم. در واقع متریال بکار رفته در این محصول نوعی پلاستیک بهبود یافته است که از مقاومت و کیفیت بهتری به نسبت پلاستیک‌های معمولی بهره می‌برد.

پنل پشتی این دستگاه شکل ساده‌ای دارد که سه دوربین در سمت چپ و بالای آن مشاهده می‌شود. زیر این دوربین‌ها نیز یک فلش LED وجود دارد. به غیر از لوگوی سامسونگ که همیشه در پنل پشتی قرار دارد، هیچ طرح دیگری مشاهده نمی‌شود. البته رنگ پنل پشتی آنچنان ساده نیست و با شکست نور، نمای بسیار زیبایی به آن داده و زیبایی خاصی دارد که گویی در ساخت آن از شیشه استفاده شده! در بخش جلوی دستگاه هم جز یک حفره کوچک که محل تعبیه دوربین سلفی است، چیز خاص دیگری مشاهده نمی‌شود. در نهایت هم می‌رسیم به حواشی دستگاه که به خوبی کنترل شده‌ و ظاهر جذابی به دستگاه داده‌اند.

در طرف دیگر اما هواوی Y9s قرار دارد با بدنه شیشه‌ای و زیبا! از نظر زیبایی، Y9s واقعا به نسبت مدل استاندارد پیشرفت داشته. خصوصا اینکه هواوی دوربین سلفی را به صورت ماژول پاپ آپ طراحی کرده تا از این طریق بتوان به نمایشگری یکنواخت و بزرگ دسترسی داشت. همانند رقیب خود، این محصول نیز با سه دوربین در بخش پشتی طراحی شده و دقیقا در همان محلی که دوربین و فلش گلکسی A50s تعبیه شده، دوربین و فلش Y9s نیز در همان گوشه سمت چپ و بالای پنل پشتی قرار دارد.

سوا از بحث سلیقه، به نظر می‌رسد ترکیب شیشه و آلومینیوم، زیبایی خاصی به هواوی Y9s بخشیده که می‌تواند نگاه هر کاربر را به خود جذب کند! اما همین ترکیب زیبا، افزایش ضخامت و در نتیجه، افزایش وزن نماینده هواوی را تا ۲۰۶ گرم در پی داشته و این برای یک محصول میان‌رده کمی بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتیم! مخصوصا اینکه پنل شیشه‌ای به مراقبت بیشتری نیاز دارد و با تهیه یک قاب برای گوشی، سنگینی آن بیش از پیش حس می‌شود. این در حالی است که سامسونگ با بکار بردن پلاستیک در گلکسی A50s توانست وزن آن را به ۱۶۹ گرم برساند که وزن ایده‌آلی است!

از بحث طراحی که بگذریم، به نمایشگر می‌رسیم. جایی که تفاوت‌ بزرگ، در نوع پنل بکار رفته است. در درجه اول، اندازه نمایشگر Y9s حدودا ۰.۵ اینچ از A50s بزرگ‌تر بوده (۶.۵۹ در مقابل ۶.۴) و نوع نمایشگر بکار رفته در هر دو محصول نیز متفاوت است. هواوی طبق معمول در گوشی‌ خود از نمایشگری با پنل LCD استفاده کرده، اما با فناوری LTPS IPS که اندکی در مصرف انرژی بهینه‌تر بوده و از کیفیت و درخشندگی بسیار خوبی برخوردار است.

سامسونگ اما مثل همیشه، از نمایشگرهای OLED با فناوری سوپر امولد معروف خود استفاده کرد تا از این طریق بتواند مصرف انرژی را به حداقل برساند. انتخاب بین این دو پنل نیز کاملا به تجربه کاربران و رضایت آن‌ها بستگی دارد. به طور کلی Super Amoled ها کنتراست بهتری دارند و به خاطر مصرف بهینه انرژی معروف هستند و LTPS IPS هم به خاطر کیفیت و درخشندگی صفحه‌شان شناخته می‌شوند. انتخاب بین این دو دستگاه زمانی بسیار سخت می‌شود که بدانیم وضوح تصویر هر دو دستگاه ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ (+Full HD) است.

اگر به دنبال نمایشگری با عملکرد بهتر در محیط‌های سر باز و زیر نور آفتاب هستید، گوشی Y9s می‌تواند انتخاب مناسب‌تری باشد. اما اگر به دنبال کنتراست بالا و عملکرد بهتر نمایشگر در محیط‌های بسته مانند اتاق می‌گردید و مصرف انرژی نیز برایتان بسیار حائز اهمیت است، گلکسی A50s می‌تواند گزینه بهتری باشد.

توجه داشته باشید که حالت تاریکی در محصولاتی که از نمایشگر امولد استفاده می‌کنند تاثیر بسیار بیشتری دارد و از آنجایی که نمایشگرهای LCD در نمایش رنگ مشکی عملکرد مناسبی ندارند، تاثیر حالت تاریکی روی مصرف انرژی چندان زیاد نیست.

بیشتر بخوانید: مقایسه گوشی هواوی Y9 Prime 2019 و سامسونگ گلکسی A30s

سیستم‌عامل و سخت‌افزار

نام محصول گلکسی A50s هواوی Y9s سیستم‌عامل / رابط کاربری اندروید ۹ (پای) / One UI 1.5 اندروید ۹ (پای) / EMUI 9.1 چیپست اگزینوس ۹۶۱۱ (لیتوگرافی ۱۰ نانومتری) کایرین ۷۱۰F (لیتوگرافی ۱۲ نانومتری) مشخصات پردازنده هشت هسته / ۴ هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۳ گیگاهرتز و ۴ هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز هشت هسته / چهار هسته Cortex-A73 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A53 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز گرافیک Mali-G72 MP3 Mali-G51 MP4 میزان حافظه داخلی و رم ۶۴/۴GB – 64/6GB

128/4GB – 128/6GB

حافظه از نوع UFS 2.1 128/6GB

حافظه از نوع UFS 2.1 پشتیبانی از کارت حافظه جانبی بله / تا ۱ ترابایت بله / تا ۵۱۲ ترابایت

از نظر قدرت سخت‌افزاری، گلکسی A50s قوی‌تر از هواوی Y9s است. چرا که پردازنده این محصول هم از فناوری ساخت ۱۰ نانومتری استفاده می‌کند (کم مصرف‌تر است) و هم در هسته‌های پردازشی قدرتمند Cortex-A73، سرعت کلاک بیشتری دارد. (۲.۳ در مقابل ۲.۲ گیگاهرتز).

در بنچمارک معروف AnTuTu، امتیاز گوشی گلکسی A50s به مراتب بیشتر از Y9s بوده چرا که به طور کلی عملکرد پردازنده و گرافیک بکار رفته در نماینده سامسونگ، اندکی بهتر از پردازنده کایرین ۷۱۰F است. همچنین به دلیل اینکه اگزینوس ۹۶۱۱ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری طراحی شده، به نسبت کایرین ۷۱۰F که ۱۲ نانومتری است، مصرف انرژی بهینه‌تری نیز دارد! با این اوصاف نباید فراموش کرد به لطف استفاده از موتور بهبود دهنده GPU Turbo در گوشی‌های هوآوی که در رابط کاربری EMUI 9.1 وجود دارد، Y9s می‌تواند عملکرد خود را در بازی‌ها بهبود بخشد.





با این حساب، برای اهداف روزمره و گیمینگ باید گفت هر دو محصول شما را راضی نگه خواهند داشت و با مشکل خاصی حین فعالیت‌های روزمره یا اجرای اکثر بازی‌ها مواجه نمی‌شوید. اما خب در نهایت برنده محصول سامسونگ خواهد بود. چرا که علاوه بر پردازنده، گرافیک بکار رفته در این گوشی (Mali-G72 MP3) نیز به مراتب قدرتمندتر از Mali-G51 MP4 است که هواوی برای محصول خود در نظر گرفته!

گلکسی A50s در مدل‌های مختلف با میزان حافظه‌های داخلی و رم متفاوت روانه بازار شد. این محصول هم در مدل ۶۴ و هم در مدل ۱۲۸ گیگابایتی از ۴ گیگابایت رم بهره می‌برد. همچنین یک نمونه از مدل ۱۲۸ گیگابایتی آن نیز از ۶ گیگابایت رم برخوردار است. اما Y9s تنها در یک مدل ۱۲۸ گیگابایتی و ۶ گیگابایت رم عرضه می‌شود و بنابراین تمام بررسی‌های صورت گرفته بر اساس قدرتمندترین مدل‌ها انجام شده است.

در بخش سیستم‌عامل، هم محصول هواوی و هم سامسونگ از اندروید ۹.۰ (پای) و رابط کاربری EMUI 9.1 و One UI بهره می‌برند. نماینده سامسونگ به زودی به رابط کاربری One UI 2.0 بر اساس اندروید ۱۰ بروزرسانی می‌شود و Y9s نیز احتمالا به EMUI 10 مبتنی بر اندروید ۱۰ بروزرسانی خواهد شد، چرا که این محصول اواخر سال ۲۰۱۹ معرفی شده!





رابط کاربری A50، یکی از جدیدترین‌های سامسونگ است که تحت عنوان One UI شناخته می‌شود و رابط کاربری هواوی هم EMUI 9.1 است. هر دو رابط کاربری بسیار روان و ساده طراحی شده‌اند و امکان شخصی سازی در آن‌ها بسیار بالاست. در بحث رابط کاربری، قطعا سلیقه و آشنایی حرف اول را می‌زند. اگر با یکی از این دو رابط آشنایی دارید و تجربه استفاده از آن‌ها برایتان ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر است،‌ قطعا انتخابتان نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد. با این اوصاف،‌ می‌توان گفت یک سری قابلیت‌ها در رابط کاربری EMUI وجود دارد که دست کاربر را بیشتر باز می‌گذارد.

دوربین

نام محصول گلکسی A50s هواوی Y9s دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/2.0 و فوکوس خودکار (PDAF) 48 مگاپیکسل / دریچه‌ دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار (PDAF) دوربین دوم ۸ مگاپیکسل فوق عریض (۱۲۳ درجه) / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 8 مگاپیکسل فوق عریض (۱۲۰ درجه) / دریچه‌ دیافراگم f/2.4 دوربین سوم ۵ مگاپیکسلی سنسور عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.2 2 مگاپیکسلی سنسور عمق / دریچه‌ دیافراگم f/2.4 فیلم‌برداری با دوربین اصلی ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی قطره‌ای روی نمایشگر / ۳۲ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 ماژول پاپ آپ / ۱۶ مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.0 فیلم‌برداری با دوربین سلفی فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS)

هر دو گوشی به سه دوربین مجهز شده‌اند که هر سه این دوربین‌ها کاربرد مشابهی دارند. در گلکسی A50s، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی اصلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 و قابلیت فوکوس خودکار و تشخیص فاز وجود دارد که یک دوربین ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با اندازه لنز ۱۳ میلی‌متری با گشودگی دیافراگم f/2.2 و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق با گشودگی دیافراگم f/2.2 آن را همراهی می‌کنند.

هواوی Y9s نیز از سه دوربین بهره می‌برد و در بخش دوربین اصلی، روی کاغذ مشخصات برابری با رقیب خود دارد. دوربین اصلی این گوشی به یک لنز عریض ۴۸ مگاپیکسلی مجهز شده که گشودگی دریچه دیافراگم آن برابر f/1.8 است. در کنار آن نیز یک لنز فوق عریض با زاویه دید ۱۲۰ درجه تدارک دیده شده که اندکی از زاویه دید ۱۲۳ درجه‌ای دوربین فوق عریض گلکسی A50s کمتر است. در نهایت هم شاهد حضور یک سنسور تشخیص عمق تصویر هستیم که ۲ مگاپیکسل بزرگی داشته و از گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 برخوردار است.

کیفیت دوربین گلکسی A50s را می‌توان رضایت بخش ارزیابی کرد. نه آنقدر خوب که انتظار داشتیم و نه آنقدر بد که ناامید کننده باشد! در حالت معمولی و در نور مساعد، این گوشی نیز همانند اکثر گوشی‌های دیگر تصاویر خوبی ثبت می‌کند اما با بزرگ‌نمایی می‌توان متوجه از دست رفتن جزئیات شد که تعجبی هم ندارد!

عملکرد دوربین فوق عریض نماینده سامسونگ نیز چنگی به دل نمی‌زند و صرفا باید در بهترین شرایط محیطی با آن به ثبت تصاویر بپردازید تا رضایت شما را جلب کند. وجود حالت شب در دوربین گلکسی A50s باعث شده کاربران بتوانند در نور شب نیز به ثبت تصاویر بپردازند اما خب متوجه بهبود خاصی نخواهند شد! اما با این حال از عکاسی با دوربین فوق عریض در شب خودداری کنید چون تصویر با کیفیتی نخواهید داشت!

البته دوربین گلکسی A50s به صورت پیش‌فرض، قابلیت بهبود صحنه یا «Scene Optimizer» دارد که خب باز هم تاثیر محسوسی در کیفیت تصاویر ندارد! سنسور سنجش عمق نیز هم در این گوشی و هم در Y9s به ایجاد جلوه بوکه و ثبت عمق کمک می‌کند و نمی‌توان تصویری با آن ثبت کرد.

به طور کلی می‌توان با فعال کردن حالت HDR، عکس‌های بهتری هم ثبت کرد و در کنار کنتراست بالا و رنگ‌بندی خوبی که معمولا در گوشی‌های سامسونگ می‌بینیم، باید گفت به طور کلی عملکرد دوربین این گوشی شما را ناامید نمی‌کند و برای به اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی بسیار مناسب هستند. اما مسلما در ازای مبلغی که برای این گوشی پرداخت می‌کنید، کیفیت مورد نظر را دریافت نخواهید کرد.

در طرف مقابل اما هواوی Y9s با یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، رودرروی گلکسی A50s قرار می‌گیرد. نماینده هواوی به نسبت Y9 Prime 2019 ارتقای بسیار خوبی در بخش دوربین اصلی داشته اما تمام قابلیت‌های خوب دوربین سری قبل از جمله بهره‌مندی از هوش مصنوعی نیز در آن وجود دارد. به کمک الگوریتم هوش مصنوعی، تصاویر ثبت شده شار‌پ‌تر و با کیفیت‌تر ثبت می‌شوند اما باز هم این محصول عملکرد بسیار خوب خود را در شرایط نوری مساعد نشان می‌دهد.

خبر خوب اما این است که Y9s با کمک الگوریتم هوش مصنوعی و ترکیب آن با قابلیت Night Mode، عکس‌های خوبی در نور شب ثبت می‌کند که می‌تواند برای محصولی در محدوده قیمتی خودش مناسب و رضایت بخش به حساب بیاید. دوربین فوق عریض این محصول زاویه دید ۱۲۰ درجه‌ای دارد و کیفیت آن همانند نماینده سامسونگ باید در طول روز سنجیده شود. به طور کلی باید در این بخش این دو محصول را نزدیک به هم دانست! جز اینکه تصاویر ثبت شده در گلکسی A50s در حالت فوق عریض کمی عریض‌تر هستند.

بیشتر بخوانید: عملکرد قابل توجه دوربین گوشی‌ HUAWEI Y9s به عنوان یک گوشی مقرون به صرفه

دوربین سلفی بکار رفته در Y9s، سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل دارد و از گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 بهره‌ می‌برد. در طرف دیگر اما گلکسی A50s به یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده که دریچه دیافراگم آن f/2.0 است. دیگر تفاوت این دو محصول در بخش دوربین سلفی، به نحوه تعبیه شدن آن برمی‌گردد. در نماینده سامسونگ این دوربین همانند خیلی از میان‌رده‌های دیگر این شرکت به صورت قطره‌ای در بالای نمایشگر قرار دارد و در نماینده هواوی نیز این دوربین به صورت پاپ آپ (جهنده) طراحی شده و از بالای گوشی به بیرون می‌جهد.





اگر نگران این هستید که گوشی در حالی که دوربین سلفی آن بیرون است از دستتان رها شود، باید بگوییم که سنسور تشخیص افتادن در آن باعث می‌شود به محض رها شدن گوشی از دست، دوربین به درون گوشی رفته و خطری آن را تهدید نکند. پشتیبانی از قابلیت HDR در دوربین هر دو محصول وجود دارد اما تفاوت اصلی جایی است که در بخش سلفی، نماینده هواوی امکان فیلم‌برداری با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه را داراست اما در گلکسی A50s خبری از این سرعت نیست و کاربر باید با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه به ضبط ویدئو بپردازد.

اینطور نیست که نماینده هواوی در ثبت تصاویر عملکرد بسیار بهتری از گلکسی A50s داشته باشد؛ این گوشی نیز در شرایط نوری مساعد عکس‌های خوبی می‌گیرد اما خب به سبب اشباع رنگ‌ها در سامسونگ شاید زیبایی تصاویر ثبت شده در A50s بیشتر مورد پسند واقع شود. از طرفی در نور شب عملکرد محصول هواوی بهتر است و اگر بخواهیم رای نهایی را بین این دو صادر کنیم، باید بگوییم هواوی در ازای مبلغی که برای آن پرداخت می‌کنید، عملکرد قابل قبول‌تری را به نمایش می‌گذارد!

باتری، کیفیت صدا و اتصالات

نام محصول گلکسی A50s هواوی Y9s باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت از نوع لیتیوم پلیمر شارژر ۱۵ واتی درون جعبه ۱۰ واتی درون جعبه بلندگو یک عدد یک عدد جک ۳.۵ میلی‌متری صدا دارد دارد فناوری حذف نویز حین مکالمه دارد دارد درگاه ارتباطی USB Type-C 1.0 USB Type-C 1.0 رادیو دارد دارد

سامسونگ برای گلکسی A50s همانند بسیاری از میان‌رده‌های دیگر، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی از نوع لیتیوم پلیمر استفاده کرده که از شارژر سریع ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند. خوشبختانه سامسونگ آداپتور ۱۵ واتی آن را نیز درون جعبه قرار داده تا بتوانید در عرض ۳۰ دقیقه،‌ گوشی را از ۰ تا ۳۰ درصد شارژ کنید. همچنین این محصول برای شارژ کامل به حدودا ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه زمان نیاز دارد.

هواوی Y9s با ظرفیت باتری مشابه، به چیزی بین ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه (۱ ساعت و ۳۰-۴۰ دقیقه) زمان نیاز دارد تا از ۰ به ۱۰۰ درصد برسد. همچنین طبق بررسی‌های انجام شده، عملکرد هر دو محصول نزدیک به هم بوده و در این بخش تفاوت محسوسی بین دو دستگاه حس نمی‌شود. البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که نماینده هواوی درون جعبه از یک شارژر ۱۰ واتی بهره می‌برد! همچنین باتری هر دو محصول نیز از طریق درگاه USB Type-C شارژ می‌شود.





بر خلاف اکثر گوشی‌های پرچم‌دار که در آن‌ها حذف جک هدفون امری طبیعی شده، میان‌رده‌ها بیشتر به سلیقه کاربران احترام گذاشته و همچنان این جک محبوب را درون خود جای داده‌اند. خوشبختانه دو محصول امروز نیز همانند دیگر میان‌رده‌ها، جک ۳.۵ میلی‌متری را در اختیار دارند که این مسئله لزوم خرید یک هندزفری بی‌سیم را از بین می‌برد. صدای تولید شده در هر دو محصول بلند و شفاف است اما بلندگوی استریو در آن‌ها دیده نمی‌شود. از قابلیت‌های جذاب دیگر این دو محصول می‌توان به حذف صداهای مزاحم حین مکالمه اشاره کرد که توسط یک میکروفون دوم صورت می‌گیرد و عملکرد خوبی نیز دارد.

یکی از قابلیت‌هایی که Y9s از آن بی‌بهره است،‌ صدای Dolby Atmos (دالبی اتموس) است. این ویژگی کیفیت صدا را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد که در این جا فقط در گلکسی A50s مورد استفاده قرار گرفت و تاثیر آن را زمانی حس خواهید کرد که هدفون یا هندزفری را به گوشی متصل کنید چون بلندگوی استریو در این دو گوشی وجود ندارد. در کنار این‌ها، بهتر است به نسخه بلوتوث بکار رفته در این محصولات نیز اشاره کنیم که باز هم سامسونگ با پشتیبانی از بلوتوث نسخه ۵.۰، بهتر از هواوی با بلوتوث نسخه ۴.۲ ظاهر شده.

امنیت و سنسورها

نام محصول گلکسی A50s هواوی Y9s حسگرها قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

اثر انگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش (FingerPrint | Under-Display) قطب‌نما (Compass)، شتاب‌سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)

ژیروسکوپ (Gyro)، اثر انگشت در بغل دستگاه (Side-Mounted) تشخیص چهره دارد دارد

در بخش امنیت، هواوی ترجیح داده به روش سنتی عمل کند و دکمه سخت‌افزاری برای حسگر اثر انگشت در نظر بگیرد. موردی که باعث شده در کسری از ثانیه بتوانید عملیات تشخیص اثر انگشت را انجام داده و وارد گوشی شوید. اما تفاوت اصلی اینجاست که این کلید سخت‌افزاری در بغل دستگاه تعبیه شده! یعنی همان جایی که امکان ندارد حین در دست داشتن گوشی، دستمان روی آن نقطه قرار نگیرد و این خبر بسیار خوبی است. چرا که در هر لحظه می‌توانیم به راحتی انگشت خود را روی این نقطه قرار دهیم. همچنین این دستگاه از قابلیت تشخیص چهره نیز پشتیبانی می‌کند. البته چون برای استفاده از این قابلیت باید دوربین سلفی مورد استفاده قرار گیرد و ماژول این دستگاه پاپ آپ است، توصیه می‌شود از همان حسگر اثر انگشت که امن‌تر و سریع‌تر است استفاده کنید.

در گوشی سامسونگ همانند هواوی، از دو راه برای باز کردن گوشی استفاده شده که یکی از آن‌ها تشخیص چهره است و دیگری حسگر اثر انگشت. خوشبختانه یا متاسفانه (بسته به سلیقه کاربر)، این حسگر اثر انگشت درون نمایشگر تعبیه شده و از فناوری اپتیکال بهره می‌برد. همین مسئله نیز باعث شده سرعت باز شدن گوشی کمی پایین بیاید. البته عملکرد کلی این سنسور خوب است! اما در مقایسه با دکمه سخت‌افزاری کمی کندتر عمل می‌کند.

قیمت

هواوی Y9s اخیرا در بازار ایران موجود شده و قیمتی مناسبی دارد! مدل ۶ گیگابایتی گوشی گلکسی A50s نیز در محدوده قیمتی ۴ میلیون تومان قرار می‌گیرد. همچنین شما عزیزان می‌توانید از طریق لینک‌های پایین، به صفحه گوشی گلکسی A50s با ۶ گیگابایت رم و هواوی Y9s 2019 در دیجی‌کالا هدایت شوید.

مشاهده گلکسی A50s در دیجی‌کالا

مشاهده هواوی Y9s 2019 در دیجی‌کالا

جمع‌بندی

برای خرید یک گوشی اقتصادی در محدوده قیمتی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان، هم گلکسی A50s و هم Y9s می‌توانند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشند. مشخصات هر دو گوشی کاملا رضایت بخش است و در اکثر بخش‌ها بیشتر سلیقه است که مهم‌ترین عامل تعیین کننده برای انتخاب این دو محصول به شمار می‌رود. با این اوصاف می‌توانید در زیر، برتری‌های این دو محصول به یکدیگر را به صورت خلاصه مشاهده کنید.

برتری‌های Y9s به نسبت گلکسی A50s

نمایشگر بزرگتر و درخشان‌تر

عملکرد بهتر دوربین به لطف بهره‌مندی از فناوری هوش مصنوعی

دقت و سرعت بیشتر حسگر اثر انگشت

بدنه شیشه‌ای و فریم آلومینیومی با ظاهری بسیار جذاب

برتری‌های گلکسی گلکسی A50s به نسبت Y9s

پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی در مقابل شارژر ۱۰ واتی Y9s

نمایشگر Super Amoled با مصرف بهینه‌تر انرژی

ضخامت و وزن کمتر

قدرت بیشتر و مصرف کمتر پردازنده و گرافیک

پشتیبانی از صدای Dolby Atmos

The post مقایسه گوشی هواوی Y9s با سامسونگ گلکسی A50s appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala