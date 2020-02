شاتل موبایل با پیاده‌سازی راهکاری جدید و نوآورانه برای اولین بار در ایران از سیم‌کارت‌ هوشمند خود رونمایی کرد. این سیم‌کارت جدید با فناوری هوشمندانه، تحولی در پوشش‌دهی و کیفیت شبکه اپراتوری ایجاد می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، با تحلیل مداوم و اتصال خودکار به بهترین شبکه و آنتن موجود در موقعیت جغرافیایی مشترک و با دارا بودن قابلیت آنتن‌دهی هوشمند، با کیفیت‌ترین پوشش سیگنال را در هر منطقه از کشور انتخاب می‌کند و بر این اساس، گسترده‌ترین و بهینه‌ترین پوشش شبکه‌های ۳G و۴G/LTE تلفن همراه را برای مشترکین سیم‌کارت‌های خود، فراهم می‌کند.

براساس این گزارش و با پیاده‌سازی این فناوری نوآورانه، مشترکین شاتل موبایل در هر لحظه و براساس موقعیت جغرافیایی خود، به طور هوشمند به بهترین شبکه و قوی‌ترین آنتن موبایل در نزدیکی محل استقرار خود متصل می‌شوند و بهترین کیفیت و گسترده‌ترین پوشش فناوری‌های ۳G، ۳.۷۵G،۴G/LTE و ۴.۵G کشور را در هر منطقه‌ تجربه خواهند کرد.در سایت شاتل موبایل آمده:«این فناوری به طور خودکار بر روی سیم کارت‌های مشترکین قدیمی شاتل موبایل هم اعمال می‌شود و پس از اعمال تنظیمات مربوطه، نام شبکه نمایش داده شده روی گوشی تلفن همراه این دسته از مشترکین هم از Shatel Mobile به smart SHATELmobile تغییر می‌کند.»

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل با پوشش سراسری ۳G و ۴G و پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند علاوه بر نمایندگان فروش شاتل‌ موبایل‌ در سراسر کشور، به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه و یا از طریق شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ به صورت ۲۴ ساعته با کارشناسان فروش شاتل موبایل تماس بگیرند و فرآیند ثبت نام و تحویل سیم‌کارت را درب منزل خود انجام دهند.

The post سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل وارد بازار تلفن ‌همراه کشور شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala