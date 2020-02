سامسونگ به شکل رسمی ترک بازار ایران را تکذیب کرد

در روزهای اخیر شاهد انتشار شایعاتی بودیم که از ترک بازار ایران توسط برندهای کره‌ای حکایت داشتند، اما روابط عمومی شرکت سامسونگ با ارسال بیانیه‌ای به تحریریه دیجی‌کالا مگ این شایعات را تکذیب کرده است.

مدتی است که به شنیدن شایعات در مورد ترک بازار ایران توسط سامسونگ و ال جی خو گرفته‌ایم، اما در روزهای اخیر اتفاقی افتاد که به اوج گرفتن شایعات منجر شد. اتفاق این بود که عکس‌ها و گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد فروشگاه‌های سامسونگ و ال جی در حال تغییر تابلوهای خود هستند و همین بسیاری از کاربران این موضوع را به عنوان مهر تاییدی بر ترک ایران توسط کره‌ای‌ها تعبیر کردند. اما حالا شرکت سامسونگ با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که با وجود تحولات و مشکلات اخیر سیاست‌های خود را تغییر نداده و تعهد خود برای پشتیبانی و ارایه خدمات پس از فروش به محصولات سامسونگ در بازار ایران را بصورت کامل ادامه می‌دهد.

متن کامل بیانیه رسمی سامسونگ به شرح زیر است:

شرکت سامسونگ همواره نهایت احترام را برای خانواده هواداران و مصرف کنندگان خود در ایران قایل بوده و حضور و ارتباطی قوی با بازار بزرگ ایران داشته است. با وجود تحولات اخیر و مشکلات ایجاد شده در مسیر تبادلات مالی و کالایی، سامسونگ همچنان متعهد به حفظ دسترسی کاربران وهوادارن خود به جدیدترین محصولات و فناوری‌های خود است.

سیاست ما مبتنی بر حفظ حضور در بازار ایران در سال‌های اخیر و با وجود تمای تحولات تغییر نکرده است. در همین راستا و با وجود همه مشکلات، سامسونگ رسما اعلام می کند که تعهد خود برای پشتیبانی و ارایه خدمات پس از فروش به محصولات سامسونگ در بازار ایران را بصورت کامل ادامه خواهد داد. در نتیجه کاربران محصولات این شرکت هیچ نگرانی در زمینه پشتیبانی و تامین قطعات در آینده نخواهند داشت.

ناگفته نماند که پیش از این مدیر بازاریابی ال جی در ایران نیز در مصاحبه‌ای با نشریات ایرانی، پایان کار این برند به شکل رسمی در ایران را تکذیب کرده بود.

در عین حال هر دو شرکت سامسونگ و ال جی برندهای جدیدی با نام سام و جی پلاس برای فعالیت در بازار ایران تاسیس کرده‌اند که برخی از محصولات آنها در بازار هستند و محصولات دیگری نیز از این برندها وارد بازار خواهند شد.

منبع متن: digikala