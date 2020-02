گزارش منتشر شده از طرف شرکت تحلیل‌گر Strategy Analytics نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ میلادی، هواوی بیشترین سهم از بازار گوشی‌های هوشمند مجهز به فناوری ارتباطی ۵G را به خود اختصاص داده است.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت تحلیل‌گر Strategy Analytics، میزان عرضه گوشی‌های هوشمند مجهز به قابلیت ارتباطی ۵G در سال ۲۰۱۹ میلادی به عددی حدود ۱۹ میلیون دستگاه رسیده است. این رقم، بالاتر از چیزی است که پیش از این تخمین زده شده بود. با استناد به این گزارش، هواوی در جایگاه اول لیست عرضه گوشی‌های هوشمند ۵G قرار دارد و موفق شده حدود ۳۷ درصد از سهم این بازار را به خود اختصاص دهد.

Ken Hyers ریاست Strategy Analytics با اشاره به این گزارش می‌گوید: «میزان عرضه گوشی‌های هوشمند مجهز به قابلیت ۵G از صفر دستگاه در سال ۲۰۱۸ میلادی، به ۱۸.۷ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۹ میلادی رسیده، تقاضا برای گوشی‌های هوشمند مجهز به فناوری ارتباطی ۵G، بسیار بالاتر از اکثر پیش‌بینی‌ها و البته انتظارات بوده است. رقابت تنگاتنگ بین برندها در کشور چین و تسهیلات مناسبی که در کره جنوبی به اپراتورهای همراه اعطا شده، از دلایل اصلی برای افزایش تولید این گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود. همین عوامل باعث شده آمریکا و اروپا، عقب‌تر از آسیا قرار بگیرند. با وجود این، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی، این فاصله کم شود».

هواوی با عرضه ۶.۹ میلیون دستگاه گوشی هوشمند ۵G در سال ۲۰۱۹ میلادی، موفق شده سهم چشم‌گیر ۳۷ درصدی را از این بازار به خود اختصاص دهد. از جمله گوشی‌های ۵G محبوب برند هواوی می‌توان به Huawei Mate 20 X 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G اشاره کرد. هواوی سال گذشته میلادی، کمپین عرضه گوشی‌های هوشمند مجهز به فناوری ۵G را با عرضه Mate 20 X 5G کلید زد. محصولی که حالا تقریبا در تمامی بازارهای با پشتیبانی از قابلیت ارتباطی نسل پنجم، در دسترس خریداران قرار گرفته است.

در ادامه، هواوی گوشی‌های پرچمدار Mate 30 5G، Mate 30 Pro 5G، Mate 30 RS Porsche Design و بالاخره گوشی هوشمند تاشوی Huawei Mate X 5G را رونمایی کرد. از زیربرند محبوب Nova هم گوشی Huawei Nova 6 5G همان‌طور که از عنوان آن پیداست با تجهیز به قابلیت ارتباطی نسل پنجم (۵G) رونمایی شد. هواوی خلاقیت را هم چاشنی فناوری کرد تا به عنوان نمونه Huawei Mate 20 X 5G را به عنوان اولین گوشی هوشمند مجهز به فناوری ۵G با پشتیبانی از دو سیم‌کارت، به بازار عرضه کند.

به نظر می‌رسد با توجه به استقبال خریداران از گوشی‌های هوشمند مجهز به ۵G، باید منتظر بود تا محصولات تازه‌ای از برندهای فعال بازار رونمایی و به بازار عرضه شوند.

