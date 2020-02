۹ دلیل برای برتری موتورولا ریزر اصلی نسبت به ریزر جدید

مدتی قبل که موتورولا ریزر جدید معرفی شد، گوشی بسیار جذابی به نظر می‌رسید؛ از طرفی شبیه به ریز اصلی است ولی از طرف دیگر در بخش داخلی از یک نمایشگر با اندازه استاندارد بهره می‌برد به همین خاطر کاربران در عین لذت استفاده از یک گوشی جیبی می‌توانند از مزایای یک نمایشگر بزرگ هم بهره‌مند شوند.

اما برخی از کارشناسان سایت Tom’s Guide بعد از نقد و بررسی موتورولا ریزر جدید این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا این گوشی جدید واقعا برتری محسوسی نسبت به ریزر اصلی ۱۶ ساله دارد؟ از جمله ضعف‌های این گوشی جدید می‌توانیم به باتری بسیار ضعیف، لولای پر سروصدا و قیمت ۱۵۰۰ دلاری اشاره کنیم که همین مشکلات باعث شده کارشناسان این سایت برای ریزر اصلی دچار حس نوستالژی شوند.

اگرچه هیچ‌گونه رقابت مستقیمی بین موتورولا ریزر اصلی و این گوشی تاشو جدید وجود ندارد، ولی در هر صورت در ادامه به ۹ دلیل برتری نسل نخست این سری گوشی‌ها نسبت به گوشی گران‌قیمت تازه‌نفس می‌پردازیم. همانطور که از این تیتر پیداست، بهتر است چنین فهرستی را جدی نگیرید و هدف از نوشته شدن آن عمدتا بزرگ‌نمایی ضعف‌های موتورولا ریزر جدید است.

صدای بهتر

ما در مورد اسپیکرها صحبت نمی‌کنیم بلکه در مورد صدایی صحبت می‌کنیم که وقتی ریزر باز و بسته می‌شود، ایجاد می‌کند. ریزر اصلی هنگام بسته شدن صدای رضایت‌بخشی ایجاد می‌کرد که هنگام پایان تماس، حس خوبی به کاربر منتقل می‌کرد. اما موتورولا ریزر جدید به دلیل سروصدای نه‌چندان رضایت‌بخش لولا، از این لحاظ جذابیت کمتری نسبت به مدل اصلی دارد.

عمر باتری طولانی‌تر

طول عمر باتری موتورولا ریزر اصلی چقدر بود؟ عدد دقیق آن چندان اهمیت ندارد. اما با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که خیلی بیشتر از ۶ ساعت و ۸ دقیقه دوام می‌آورد که صرفا با استفاده پیوسته از مرورگر، باید انتظار چنین دوام کوتاهی را داشته باشیم. چنین رقمی، تقریبا نصف گوشی‌های دارای عمر باتری بالا است. و از آنجایی که گوشی‌های قدیمی در بیشتر اوقات صرفا برای تماس گرفتن و ارسال تعدادی پیام مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شارژ باتری آن‌ها تا روزها دوام می‌آورد. تکنولوژی ممکن است در ۱۵ سال گذشته چیزهای زیادی به ما داده باشد، اما عمر باتری را از گوشی‌های ما ربوده است.

باز و بسته کردن راحت با یک دست

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ریزر اصلی مربوط به طراحی آن بود. با حرکت ساده انگشت شست می‌توانستید به‌راحتی آن را باز کنید. اما موتورولا ریزر جدید بیش از حد کوتاه است و لولا هم استحکام زیادی دارد و به همین خاطر باز کردن آن با یک انگشت کار چندان ساده‌ای محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد بعد از گذشت این همه سال، موتورولا طراحی و ساخت گوشی‌های تاشو عمودی را فراموش کرده است.

قیمت بسیار کمتر از ۱۵۰۰ دلار

اگرچه موتورولا سال‌هاست که دیگر ریزر V3 را تولید نمی‌کند، ولی می‌توانید مدل‌های «رفربیش شده» (refurbished) آن را با قیمت ۷۸ دلار خریداری کنید. این یعنی با قیمت موتورولا ریزر جدید می‌توانید حدود ۲۰ ریزر قدیمی را خریداری کنید.

فقدان برآمدگی‌های نمایشگر

موتورولا تعدادی ویدیو برای مراقبت از گوشی ریزر منتشر کرده که در آن‌ها به این موضوع اشاره می‌شود که وجود برآمدگی‌ها در نمایشگر این گوشی طبیعی است. چنین مشکلی در نمایشگر ریزر اصلی به هیچ‌عنوان دیده نمی‌شود. اگرچه می‌دانیم که تکنولوژی‌های آن از زمین تا آسمان تفاوت دارند، اما وقتی کاربران ۱۵۰۰ دلار برای خرید یک محصول هزینه می‌کنند، انتظار چنین مشکلاتی را ندارند. به همین خاطر تا زمانی که این مشکلات نمایشگرهای تاشو برطرف نشود، باید بگوییم که در این زمینه هم ریزر اصلی برتری دارد.

بیشتر بخوانید: ۵ گوشی عجیب که مانند موتورولا ریزر می‌توانند دوباره عرضه شوند

دوام بیشتر

موتورولا ریزر جدید مبتنی بر لولای پیچیده و نمایشگر پلاستیکی است. و همان‌طور که گلکسی فولد ماه‌ها قبل نشان داد، این ویژگی‌ها لزوماً با دوام بالا همخوانی ندارند. با وجود اینکه موتورولا زمان زیادی را برای افزایش دوام آن صرف کرده، اما پوشش پلاستیکی نمایشگر باعث می‌شود که در برابر اشیاء خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد.

عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی

در حال حاضر که کاربران روزبه‌روز اعتیاد بیشتری به شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌کنند، با استفاده از موتورولا ریزر قدیمی به اجبار هم که شده از این محیط‌ها فاصله می‌گیرید و برای انجام کارهای مختلف وقت بیشتری پیدا می‌کنید. به همین خاطر به جای اینکه ۱۵۰۰ دلار هزینه کنید و از گوشی موردنظر عمدتا برای این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید، گوشی قدیمی ریزر را در دست بگیرید و در عوض از دنیای واقعی لذت بیشتری ببرید.

دوربین اصلی ۲ مگاپیکسلی

موتورولا ریزر اصلی دارای دوربین ۲ مگاپیکسلی بود و به همین خاطر کیفیت پایین عکس‌های ثبت شده توسط آن کاملا طبیعی محسوب می‌شود. اما ریزر جدید با وجود قیمت هنگفت و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی که دارد، از نظر کیفیت عکس در برابر بیشتر گوشی‌های پرچم‌دار حرف زیادی برای گفتن ندارد. حداقل برای ریزر قدیمی این کیفیت پایین منطقی به نظر می‌رسد اما برای مدل جدید انتظار بسیار بیشتری داشتیم.

غیرممکن بودن ثبت سلفی

در روزگاری که هنوز لغت «سلفی» مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، ریزر اصلی فاقد دوربین سلفی بود. اگر با استفاده از موتورولا ریزر اصلی می‌خواستید عکس سلفی ثبت کنید، باید گوشی را می‌چرخاندید به امید اینکه بتوانید عکس مناسبی از خود ثبت کنید که البته در بیشتر موارد چنین کاری موفقیت‌آمیز نبود. سلفی‌ها اگرچه سرگرم‌کننده و جالب هستند، اما برخی باور دارند که جهان بدون عکس‌های سلفی مکان بهتری برای زندگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: گلکسی Z Flip در برابر موتورولا ریزر؛ نبرد گوشی‌های تاشو تازه‌نفس

منبع: Tom’s Guide

