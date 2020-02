بررسی دوربین هواوی Y9s

هواوی Y9s یکی از میان‌رده‌های جدید بازار است. این گوشی ویژگی‌های مختلفی دارد، از جمله یک نمایشگر تمام صفحه که هیچ ناچ یا حفره‌ای ندارد و شرکت سازنده برای ممکن کردن آن، برای اولین‌بار در گوشی‌های خود، دوربین سلفی را به شکل پاپ‌آپ داخل بدنه قرار داده است. اما مهم‌ترین ویژگی که Y9s را از بقیه گوشی‌های سری Y هواوی متمایز می‌کند دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی دستگاه است. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در مطلبی جدا از بررسی محصول، به شکل خاص روی عملکرد دوربین Y9s تمرکز کنیم. برای مشاهده نمونه عکس‌های میان رده جدید هواوی با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

اما قبل از هرچیز ببینیم دوربین Y9s از نظر سخت‌افزاری چه ویژگی‌هایی دارد. دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی است و لنز عریض با اف ۱.۸ دارد. حسگر این دوربین از نوع ۱/۲.۰ اینچ در نظر گرفته شده و اندازه پیکسل‌های آن ۰.۸ میکرون است. این دوربین از سیستم تشخیص فاز برای فوکوس کردن استفاده می‌کند. دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی است و با لنز فوق عریض و ضریب اف ۲.۴ عکاسی می‌کند. دوربین سوم نیز ۲ مگاپیکسلی و از نوع مدت پرواز است، یعنی تصویربرداری نمی‌کند و برای تشخیص عمق کاربرد دارد.

بررسی عملکرد دوربین Y9s را با یک تصویر آزمایشگاهی در شرایط ایده‌آل آغاز می‌کنیم. در این حالت نور محیط کافی است، عمق و پرسپکتیو در تصویر وجود ندارد و کنتراست آنقدری نیست که متعادل کردن آن برای دوربین دشوار باشد (مثلا موقع عکاسی از یک لامپ در محیط تاریک). طبعا Y9s به عنوان یک میان‌رده پریمیوم امروزی در چنین شرایطی به راحتی می‌تواند یک عکس خوب ثبت کند. جزئیات تصویر دوربین ۴۸ مگاپیکسلی کافی و نوشته‌ها قابل خواندن هستند. البته در برخی از تمبرها می‌بینیم که نوشته‌های ریزتر یا کمرنگ چندان خوانا نیستند، در حالی که از حسگر ۴۸ مگاپیکسلی انتظار می‌رفت چنین نباشد.

مورد دیگری هم در قرقره و پارچه‌های رنگی وسط تصویر به چشم می‌خورد. در این بخش قرقره‌هایی و پارچه‌هایی که تیره هستند با جزئیات کامل ثبت شده‌اند اما آنهایی که روشن‌تر هستند جزئیات زیادی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد که گوشی در تنظیم نوردهی به شکل بی نقص انجام نشده و در بخش‌های روشن، نور کمی بیش از اندازه ثبت شده است. بر همین اساس توصیه می‌کنیم موقع عکاسی خودتان با لمس بخش‌های روشن یا تیره تصویر، دقیقا همان نوردهی که مد نظر دارید را برای دستگاه مشخص کنید و تصمیم گیری در این مورد را به دوربین گوشی نسپارید.

گذشته از این دو نکته، مسئله قابل ذکر دیگری در نمونه عکس آزمایشگاهی دوربین Y9s به چشم نمی‌خورد و همه چیز قابل قبول است. اما در محیط عادی چطور؟

در این تصویر یک نما از محیط شهری با نور طبیعی و سایه روشن مواجه هستیم. در این حالت جزئیات قابل هستند و رنگ‌ها نزدیک به واقعیت ثبت شده‌اند، اما اگر به بخش‌های تیره دقت کنید، مثلا شاخ و برگ درختان جزئیات کمتری دارند که البته با توجه به میان‌رده بودن این محصول، ایراد چندان چشمگیری نیست. خصوصا که تصویر از فاصله دور ثبت شده تا حسابی دوربین گوشی را به چالش بکشیم.

البته سخت‌ترین چالش برای یک دوربین تصویربرداری در شب است، اما پیش از آن باید بدانید که هرچند دوربین Y9s در حقیقت ۴۸ مگاپیکسلی است، اما به شکل پیش‌فرض مثل بیشتر گوشی‌های امروزی هر ۴ پیکسل را یک پیکسل بزرگ در نظر می‌گیرد و عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی تحویل شما می‌دهد که کیفیت بالاتری دارند. اگر بخواهید می‌توانید تنظیمات دستگاه را تغییر دهید تا عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی بگیرد، اما این موضوع تا حدی کیفیت را کاهش می‌دهد و شرکت سازنده هم چنین کاری را توصیه نمی‌کند. برای درک این تفاوت، یک عکس ۴۸ مگاپیکسلی ثبت شده با دوربین Y9s را با یک عکس ثبت شده توسط گوشی Y9 Prime 2019 مقایسه می‌کنیم که محصول دومی حسگری ۱۶ مگاپیکسلی دارد.

در این تصویر می‌بینیم که خروجی دوربین ۱۶ مگاپیکسلی Y9 Prime 2019 از دوربین Y9s در حالت ۴۸ مگاپیکسلی رنگ و لعاب دلپذیرتری دارد. در نتیجه بهتر است از حالت پیش‌فرض دوربین را تغییر ندهید و روی همان رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل تصویربرداری کنید.

اما پیکسل بزرگتر به معنای جذب نور بیشتر است و این موضوع بیشتر از هرچیز موقع عکاسی در نور کم به کار می‌آید.

در این حالت با تصویری مواجه می‌شیم که هرچند کاملا بد نیست اما عالی هم نیست. به دلیل وجود کنتراست زیاد در تصویر، بخش‌های تیره بیش از حد تیره و بخش‌های روشن بیش از حد روشن ثبت شده‌اند و این موضوع با توجه به میان‌رده بودن گوشی تعجبی ندارد، اما فعال کردن حالت شب به شکل کاملا محسوسی همه چیز را بهتر می‌کند.

حالا بخش‌های تیره جزئیات بسیار بیشتری دارند، میزان روشنایی بخش‌های روشن تعدیل شده و از همه مهم‌تر اینکه عکس رنگ و روی زنده‌تری پیدا کرده است. به عنوان نمونه رنگ سبز چمن‌ها و رنگ‌های غروب تهران را در دو تصویر بالا مقایسه کنید.

هرچند رزولوشن بالا به تنهایی نمی‌تواند کیفیت عکس‌ها را بهبود دهد، اما قطعا موقع زوم کردن به‌کار می‌آید.

تصویر بالا با حداکثر بزرگنمایی ثبت شده است و جزئیات کاملا در سطح قابل قبولی قرار دارند، موضوعی که نقطه قوت این حسگر ۴۸ مگاپیکسلی به حساب می‌آید.

تا اینجا دیدیم که دوربین Y9s با توجه به سطح قیمت خود از نظر کیفیت تصویر نمره قبولی را دریافت می‌کند، اما این محصول در کنار کیفیت مناسب عکاسی امکانات متنوعی نیز در این حوزه داراست. با استفاده از دوربین این میان‌رده می‌توانید عکس‌هایی بگیرید که زمینه‌ی سوژه در آنها محو است و این کار به لطف وجود دوربین مدت پرواز ۲ مگاپیکسلی به خوبی انجام می‌شود.

در این تصویر ضمنا با رنگ‌های کمی اشباع‌تر از واقعیت مواجه هستیم. در حقیقت سیستم هوش مصنوعی دوربین گوشی همه چیز را زیر نظر دارد و اگر شرایط را مناسب ببیند، تصویر خروجی را با چنین تغییراتی بهبود می‌دهد. اما اگر می‌خواهید تصاویر به واقعیت نزدیک‌تر باشند یا اینکه خودتان بعدا آنها را به سلیقه خودتان ویرایش کنید، می‌توانید قابلیت هوش مصنوعی دوربین را خاموش نگهدارید.

تا اینجا در مورد عملکرد دوربین اصلی و دوربین مدت پرواز صحبت کردیم. اما یک دوربین سوم هم وجود دارد که ۸ مگاپیکسلی است و عکسهای ۱۲۰ درجه‌ای می‌گیرد، یعنی حدود ۵۰ درجه بیشتر از دوربین اصلی دستگاه و چیزی که معمول است را در یک تصویر جای می‌دهد.

البته طبعا در خروجی این دوربین با اعوجاج بیشتری مواجه هستیم خصوصا در گوشه‌های تصویر. کیفیت عکس نیز نسبت به دوربین اصلی پایین‌تر است اما هر دو مورد کمابیش در تمام گوشی‌ها حتی پرچمداران امروزی هم به همین شکل است.

در نهایت به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در Y9s می‌رسیم که به شکل پاپ‌آپ از بدنه خارج می‌شود. این دوربین به راحتی می‌تواند رضایت شما را جلب کند، چه از نظر کیفیت و چه از نظر امکاناتی که دارد. این دوربین به شکل خودکار صورت شما را روتوش می‌کند. البته میزان روتوش را خودتان انتخاب می‌کنید که بین ۱ تا ۱۰ چقدر باشد. اگر در روتوش زیاده روی کنید تصویر به شدت مصنوعی می‌شود، اما جایی نزدیک به ۵ می‌تواند عدد مناسبی باشد.

همچنین اگر بخواهید می‌توانید زمینه سلفی را هم محو کنید. البته دوربین جلو بر خلاف دوربین پشت بدنه این کار را به شکل نرم افزاری انجام می‌دهد، در نتیجه دقت پایین‌تری دارد و ممکن است گاهی گوشه‌های صورت شما را به درستی تشخیص ندهد.

در این گوشی امکان شبیه‌سازی نور استودیویی نیز وجود دارد، اما اگر نمونه تصویر زیر را مشاهده کنید می‌بینید که بهتر است به کلی فراموش کنید Y9s چنین قابلیتی دارد!

هرچند دوربین Y9s در حوزه عکاسی عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است، اما در حوزه فیلمبرداری مثل بسیاری از میان‌رده‌های دیگر حرف زیادی برای گفتن ندارد. ویدیوها دارای جزئیات کافی نیستند و لرزش تصویر هم به دلیل عدم وجود لرزشگیر قابل توجه است.

دانلود mp4

همین موضوع در مورد ویدیوهای فوق آهسته Y9s هم صدق می‌کند. هرچند میان‌رده هواوی می‌تواند ویدیوهای فوق آهسته ضبط کند، اما به دلیل فقدان ویژگی‌هایی مثل حافظه رم کافی و سرعت پردازش در سطح یک پرچمدار، میزان جزئیات و کیفیت ویدیوهای فوق آهسته نیز با دوربین‌های پرچمدار قابل مقایسه نیست.

دانلود mp4

اما بقیه حالت‌های تصویربرداری به خوبی کار می‌کنند و همان چیزی که ازشان انتظار دارید را در اختیار شما قرار می‌دهند، مواردی مثل تغییر نقطه‌ی فوکوس، نقاشی با نور و تنظیمات دستی برای کسانی که می‌خواهند بیشترین کنترل را موقع عکاسی در اختیار داشته باشند. در گالری زیر می‌توانید نمونه‌های بیشتری از دوربین Y9s را مشاهده کنید و با عملکرد و کیفیت دوربین این گوشی بیشتر آشنا شوید.

همچنین در صورتی که می‌خواهید با بقیه ویژگی‌های Y9s آشنا شوید می‌توانید ویدیوی بررسی میان‌رده جدید هواوی را با استفاده از لینک زیر تماشا کنید.

بیشتر بخوانید: بررسی ویدیویی هواوی Y9s

