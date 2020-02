گوشی ریلمی X50 پرو ۵G از نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر سریع ۶۵ واتی پشتیبانی خواهد کرد!

شرکت ریلمی تایید کرد گوشی پرچم‌دار جدید این شرکت که تحت عنوان ریلمی X50 پرو ۵G شناخته می‌شود قرار است به یک نمایشگر ۹۰ هرتزی و شارژر پر سرعت ۶۵ واتی مجهز شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، ریلمی در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت معروف قرار دارد. مسیری که از خیلی وقت پیش هواوی در آن قرار داشت و چند سالی است شیائومی نیز به خوبی توانست آن را ادامه دهد. راز موفقیت این شرکت‌ها نیز قیمت معقول در کنار ارائه محصولاتی با دوام و با کیفیت بود که در محدوده قیمتی خود، از قابلیت‌های نسبتا خوبی نیز برخوردار بودند.

حال ریلمی به عنوان یک شرکت چینی، در کنار بسیاری از شرکت‌های چینی دیگر در مسیری مشابه قرار گرفته و تا کنون محصولاتی با مشخصات سخت‌افزاری خوبی روانه بازار کرده. یکی از این محصولات که قرار است هفته دیگر (۲۴ فوریه، ۵ اسفند) معرفی شود، ریلمی X50 پرو ۵G است و از آن‌ جایی هم که رویداد MWC 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد، برای معرفی آن باید شاهد برگزاری یک رویداد آنلاین باشیم.

مدت‌هاست که تیزرها و تصاویر زیادی از این گوشی معرفی می‌شود و به لطف آن‌ها از قابلیت‌های ریز و درشت این گوشی مطلع شدیم. روز گذشته اما تیزر دیگری از آن منتشر شد و نشان داد X50 پرو ۵G قرار است به یک نمایشگر ۹۰ هرتزی مجهز شود. همچنین در کنار تایید این خبر، ریلمی اعلام کرد پرچم‌دار جدید این شرکت از شارژر سریع SuperDart با سرعت خیره‌کننده ۶۵ وات نیز پشتیبانی خواهد کرد!

بهره‌مندی از نمایشگر ۹۰ هرتز مزیت مهمی دارد! پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اگرچه باعث بهبود خارق‌العاده‌ای در روان‌تر شدن سوایپ بین صفحات و کار با برنامه‌های گوناگون می‌‌شود، اما انرژی بسیار زیادی نیز از باتری می‌گیرد. همین مورد باعث می‌شود برخی از شرکت‌ها نظیر سامسونگ در گوشی‌ قدرتمندی چون گلکسی اس ۲۰ اولترا، پشتیبانی از چنین رفرش ریت بالایی را فقط در وضوح تصویر FHD ممکن کنند.

رفرش ریت ۹۰ هرتز اما مشکل مصرف باتری بالای ۱۲۰ هرتز را ندارد. هم میزان معقول و رضایت‌بخشی از روانی و کیفیت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و هم در مصرف باتری عملکرد بهتری دارد. به این شکل، هزینه نمایشگر نیز تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. ریلمی X50 پرو ۵G به یک باتری حجیم برای ارائه یک تجربه لذت بخش از اینترنت ۵G نیاز دارد و به همین خاطر به شارژر پر سرعت ۶۵ واتی مجهز شده تا کاربر هیچ مشکلی از بابت تاخیر در زمان شارژ شدن گوشی خود حس نکند. بدین ترتیب، ترکیب یک نمایشگر باکیفیت و در عین حال بهینه (با توجه به اینکه در یک گوشی پرچم‌دار بکار رفته)، باتری حجیم و البته شارژر پر سرعت، یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های X50 پرو را رقم زده است.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این دستگاه می‌توان به تجهیز آن به ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ اشاره کرد (در قدرتمندترین مدل). پردازنده‌ای قدرتمند که برای اولین بار توانست فاصله زیاد ایجاد شده بین پردازنده‌های اپل و کوالکام را به شکل چشمگیری کاهش دهد. به لطف این پردازنده، ریلمی X50 پرو ۵G توانست در بنچمارک معروف AnTuTu، امتیاز خوب ۵۷۴.۹۸۵ را کسب کند! همچنین گفته می‌شود این گوشی به دوربین سلفی دوگانه درون نمایشگر و چهار دوربین در بخش پشتی مجهز خواهد شد که برای اطلاع از جزئیات آن‌ها باید تا چند روز دیگر منتظر بمانیم.

ریلمی X50 پرو ۵G در هنگام عرضه به اندروید ۱۰ و جدیدترین رابط کاربری ریلمی مجهز خواهد شد.

