اخیرا خبرهای زیادی در رابطه با پیوستن شرکت لنوو به دنیای گوشی‌های هوشمند گیمینگ می‌شنویم و تیزری که امروز این شرکت از گوشی خود منتشر کرد، تقریبا وجود آن را کاملا تایید می‌کند. با این حساب با گوشی گیمینگ قدرتمندی طرف هستیم که توانست امتیاز بالای ۶۰۰.۰۰۰ را در بنچمارک معتبر AnTuTu بدست آورد.

در حال حاضر گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۲ با امتیاز ۵۰۷.۰۵۱، برترین محصول در تست AnTuTu به حساب می‌آید. لنوو اما با این گوشی جدید، رکورد کاملا جدیدی را به اسم خود ثبت خواهد کرد! البته اینکه این گوشی گیمینگ است یا خیر مشخص نشده اما از آن‌ جایی که از شعار «Game On» (آغاز بازی) در تیزر این گوشی استفاده شده، بنابراین انتظار می‌رود محصول یاد شده یک گوشی گیمینگ باشد.

چند روز پیش لنوو تایید کرد گوشی پرچم‌دار جدید این شرکت قرار است با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار شود. تا کنون دستگاهی مجهز به پردازنده اسنپدراگون نتوانسته امتیاز ۶۰۰.۰۰۰ را در بنچمارک AnTuTu بدست آورد و این می‌تواند برای لنوو و گوشی گیمینگ آن یک رکورد به حساب بیاید. (البته بعید نیست گلکسی اس ۲۰ اولترا با ۱۶ گیگابایت رم بتواند به چنین امتیازی دست پیدا کند!)

این گوشی که بنا به شایعات قرار است با نام لنوو لیجن (Lenovo Legion) راهی بازار شود، به احتمال زیاد خط تولید گوشی‌های گیمینگ لنوو را با مدل‌های معمولی جدا خواهد کرد. درست همانند کاری که ایسوس انجام داد و مدل‌های گیمینگ خود را با برند ROG معرفی و روانه بازار کرد. هنوز تاریخ دقیقی برای معرفی و یا عرضه این محصول اعلام نشده اما مسلما در سال ۲۰۲۰ شاهد عرضه آن به بازار خواهیم بود.

نظر شما در رابطه با گوشی گیمینگ لنوو چیست؟ آیا این شرکت می‌تواند با شرکت‌های بزرگی چون ایسوس و ریزر در بخش گیمینگ رقابت کند؟

