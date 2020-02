گلکسی Z Flip و موتورولا ریزر جدیدترین گوشی‌های تاشویی هستند که هر دو از طراحی عمودی بهره می‌برند. این دو گوشی اصلا قیمت پایینی ندارد و ریزر با قیمت ۱۵۰۰ دلاری و گلکسی Z Flip با قیمت ۱۳۸۰ دلاری روانه‌ی بازار شده است. بخش عمده بدنه بیرونی Z Flip از شیشه تشکیل شده و نمایشگر آن هم مجهز به پوشش شیشه‌ای است. برای بدنه و نمایشگر ریزر هم از ترکیب شیشه، پلاستیک و فریم فولاد ضد زنگ استفاده شده است. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مربوط به این نوع گوشی‌ها، بحث دوام آن‌ها است و برای بررسی این موضوع در کنار انجام کارهای مختلف، معمولا تست سقوط هم انجام می‌شود. در همین زمینه، دو تن از کارشناسان سایت CNET این دو گوشی را به خیابان برده‌اند تا از ارتفاع کم آزمایش سقوط را انجام دهند. باید خاطرنشان کنیم چنین آزمایشی دقیق و علمی نیست ولی مطمئنا تا حدی می‌تواند وضعیت دوام این دو گوشی در برابر ضربات را نشان دهد.

سقوط اول: از ارتفاع حدودا ۱ متری، گوشی بسته

این آزمایش مربوط به زمانی است که گوشی به‌صورت ناخواسته از ارتفاع هم‌سطح جیب سقوط می‌کند. برای این کار، هر دو گوشی در حالت بسته از سمت دوربین در ارتفاع موردنظر در یک پیاده‌رو رها شدند.

موتورولا ریزر

این گوشی در همان سمت موردنظر بر روی زمین سقوط کرد و بر روی نمایشگر بیرونی آن یک ترک ایجاد شد. با وجود این آسیب، دوربین و پنل لمسی خراب نشدند و کارکرد خود را حفظ کردند.

گلکسی Z Flip

این گوشی دچار آسیب شدیدتری شد و ترک‌های متعددی بر روی پنل حاوی نمایشگر و دوربین به وجود آمد. البته دوربین این گوشی هم از این سقوط آسیبی ندید.

هر دو گوشی بعد از این سقوط به راحتی باز و بسته می‌شوند و نمایشگر داخلی آن‌ها سالم مانده است.

سقوط دوم: از ارتفاع حدودا ۱.۵ متری، گوشی باز شده

برای سقوط دوم، از ارتفاع بالاتر هر دو گوشی به صورت باز شده از طرف نمایشگر اصلی به زمین افتادند.

موتورولا ریزر

اگرچه بعد از این سقوط نمایشگر تاشو این گوشی مشکلی نداشت و به خوبی کار می‌کرد، اما بخش فوقانی آن که حاوی اسپیکر مکالمه است، خرد شده است.

گلکسی Z Flip

بخش‌هایی از فریم اطراف نمایشگر آسیب دید اما خود نمایشگر از سقوط در این ارتفاع جان سالم به در برد.

سقوط سوم: افتادن هنگام باز کردن گوشی از ارتفاع حدودا ۱.۵ متری

برای این آزمایش، دو کارشناس موردنظر موقعیت افتادن گوشی هنگام باز کردن آن را شبیه‌سازی کردند. از آنجایی که برای این آزمایش نمی‌تواند حالت دقیق سقوط را مشخص کرد، هر دو در نواحی متفاوتی به زمین برخورد کردند.

موتورولا ریزر

در نمایشگر بیرونی چند ترک جدید دیده می‌شود ولی همچنان می‌تواند کار خود را انجام دهد. نمایشگر داخلی هم دچار آسیب جدی نشده است.

گلکسی Z Flip

آسیب مربوط به پنل بیرونی بیشتر شد و به بخش‌های دیگری سرایت کرد. اما خود نمایشگر تاشو ظاهر جذاب خود را حفظ کرده و این گوشی مانند موتورولا ریزر به خوبی باز و بسته می‌شود.

نتیجه نهایی

با توجه به اینکه بسیاری از کاربران فکر می‌کنند گوشی‌های تاشو در چنین سقوط‌هایی به راحتی چند تکه می‌شوند، عملکرد گلکسی Z Flip و موتورولا ریزر بهتر از حد انتظار بوده است. اگرچه از همان سقوط اول ترک‌هایی در بدنه آن‌ها ظاهر شد، ولی نمایشگر اصلی در برابر این ضربات جان سالم به در بردند. اما در هر صورت دوام این گوشی‌ها به پای گوشی‌های تاشو قدیمی نمی‌رسد ولی بدون شک این گوشی‌ها هم نسل‌به‌نسل مقاوم‌تر خواهند شد.

