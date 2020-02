زمانی که سامسونگ از گلکسی Z Flip رونمایی کرد، نمایشگر دارای پوشش شیشه‌ای آن توجهات زیادی را به خود جلب کرد. از لحاظ تئوری، چنین رویکردی باید بتواند دوام بیشتری برای کاربران به ارمغان بیاورد. با این حال، به‌نظر می‌رسد کاربران نباید چندان نسبت به این موضوع امیدوار باشند. زک نلسون که در زمینه‌ی بررسی گوشی‌ها شهرت زیادی دارد، در کانال یوتیوب خود به نام JerryRigEverything دوام انواع و اقسام گوشی‌ها را با انجام کارهای مختلف بررسی می‌کند و در جدیدترین ویدیو خود، نوبت به گلکسی Z Flip رسیده است. اما متاسفانه علی‌رغم وعده‌های سامسونگ، نمایشگر این گوشی مانند گلکسی فولد و موتورولا ریزر مجهز به نمایشگر پلاستیکی به راحتی خراش برمی‌دارد تا جایی که یک ناخن هم می‌تواند نشانه‌های دائمی بر جای بگذارد. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

به دلیل این دوام پایین، زک نلسون در این ویدیو اعلام کرد که شاید سامسونگ اصلا از شیشه استفاده نکرده و در عوض از ترکیبی از شیشه و پلیمر برای پوشش این نمایشگر استفاده شده است. زیرا اگر واقعا از شیشه استفاده شده، پس چرا دوام آن اینقدر پایین است؟

سامسونگ با انتشار یک بیانیه استفاده از محافظ شیشه‌ای برای نمایشگر را تایید کرده ولی این شرکت افزوده که نمایشگر همچنان باید با احتیاط استفاده شود و به وجود یک لایه محافظ در بالای شیشه هم اشاره شده است. سامسونگ به سایت ورج اعلام کرده که کاربران این گوشی برای یک بار با پرداخت ۱۱۹ دلار می‌تواند نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی را تعویض کنند و تعویض پوشش محافظ آن هم برای یک بار به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد.

البته اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم، سامسونگ نمایشگر گلکسی Z Flip را به‌عنوان یک نمایشگر بادوام‌تر معرفی نکرده و تمرکز آن بیشتر معطوف به بهبود ظاهر گجت بوده است. با این وجود، همین آزمایش به‌خوبی نشان می‌دهد که سامسونگ هنوز نتوانسته موضوع دوام نمایشگر تاشو را حل کند. این گامی رو به جلو است، اما برای اینکه این گجت‌های تاشو مانند همتایان سنتی خود بتوانند در برابر آسیب‌های متعدد جان سالم به در ببرند، باید همچنان زمان زیادی منتظر بمانیم.

