نمایشگاه MWC 2020 به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا لغو شد؛ اما با لغو بزرگ‌ترین نمایشگاه مربوط به گوشی‌های هوشمند، گجت‌های مورد انتظار که قرار بود در این رویداد معرفی شوند باید در زمان دیگری چنین کاری را انجام دهند. از آنجایی که دیگر قرار نیست در یک مکان و در عرض فقط چند روز تعداد زیادی گوشی معرفی شود، در این مطلب قصد داریم به زمان معرفی گوشی‌های موردنظر بپردازیم که البته بسیاری از شرکت‌ها هنوز تاریخ دقیق معرفی این گوشی‌ها را اعلام نکرده‌اند.

سونی اکسپریا ۱.۱ و ۵ پلاس – ۲۴ فوریه (۵ اسفند)

جدیدترین گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار سونی در همان تاریخ ۲۴ فوریه معرفی می‌شوند ولی این بار به جای شهر بارسلون، از طریق ویدیو زنده این کار انجام خواهد شد. گفته می‌شود اکسپریا ۱.۱ و اکسپریا ۵ پلاس از سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و قابلیت فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K HDR بهره می‌برند. در ضمن نباید رزولوشن ۴K نمایشگر گوشی اکسپریا ۱.۱ را از قلم بیندازیم که برای اکسپریا ۵ پلاس نباید منتظر چنین رزولوشنی باشیم. همچنین گفته می‌شود این دو محصول، اولین گوشی‌های ۵G سونی خواهند بود.

اوپو Find X2 – ماه مارس

اوپو مدتی قبل اعلام کرد که در نمایشگاه MWC 2020 از گوشی Find X2 رونمایی می‌کند که از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، نمایشگر ۱۲۰ هرتز و سرعت شارژ ۶۵ وات اشاره کنیم. از آنجایی که فناوری دوربین زیر نمایشگر هنوز آماده نشده، دوربین سلفی این گوشی هم در حفره نمایشگر تعبیه شده است. طبق جدیدترین خبرهای منتشر شده، معرفی این گوشی به ماه مارس موکول شده است.

ریلمی X50 پرو – ۲۴ فوریه (۵ اسفند)

این گوشی ریلمی قرار است به‌عنوان نسخه پرچم‌دار اولین گوشی ۵G این شرکت انجام وظیفه کند. کمپانی ریلمی به عرضه گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد و گوشی مذکور هم از نمایشگر ۹۰ هرتز و سرعت شارژ ۶۵ وات بهره می‌برد. این شرکت هم مانند سونی در تاریخ ۲۴ فوریه از طریق پخش زنده این گوشی را معرفی می‌کند.

ال‌جی G9 و V60 – اعلام نشده

ال‌جی قصد داشت در نمایشگاه MWC 2020 از گوشی V60 رونمایی کند که از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند و مانند نسل قبلی می‌توان با استفاده از یک وسیله جانبی آن را به یک گجت دو نمایشگره تبدیل کرد. این شرکت قصد دارد این گوشی را به‌صورت گسترده در بازار آمریکا و غرب اروپا عرضه کند تا به‌لطف شبکه‌های ۵G بتواند سهم بازار خود را افزایش دهد. در این میان گوشی G9 هم قرار است در بازارهایی که کاربرانشان قدرت خرید کمتری دارند، عرضه شود. ال‌جی اعلام کرده به‌زودی با برگزاری یک مراسم از این گوشی‌ها رونمایی می‌کند ولی تاریخ دقیق این رویداد هنوز اعلام نشده است.

شیائومی می ۱۰ – اعلام نشده

شیائومی چند روز قبل از گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کرد و قرار بود در نمایشگاه MWC 2020 این گوشی‌ها برای بازارهای جهانی رسما معرفی شوند. این شرکت هم به ناچار مراسم موردنظر را به تعویق انداخته و به‌زودی تاریخ این رویداد را اعلام می‌کند.

نوکیا – اعلام نشده

کمپانی HMD در تاریخ ۲۳ فوریه قصد داشت مراسمی برگزار کند که در نهایت آن را لغو کرد. این کمپانی به غیر از معرفی تکنولوژی‌های مربوط به ۵G، قرار بود از گوشی‌های جدیدی هم رونمایی کند. از آنجایی که بر اساس گزارش‌های مختلف گوشی پرچم‌دار نوکیا ۹.۲ به این زودی‌ها معرفی نمی‌شود، ولی در مورد نوکیا ۵.۲ با قاطعیت زیادی می‌توانیم بگوییم که آماده عرضه به بازار است.

ویوو Apex 2020 – اعلام نشده

کمپانی ویوو علاقه‌ی زیادی به ساخت گوشی‌های مفهومی دارد و قرار بود Apex 2020 در نمایشگاه MWC 2020 معرفی شود که این موضوع به تاریخ دیگری موکول شده است. در مورد این گوشی اطلاعات چندانی منتشر نشده ولی می‌توانیم به نسل قبلی اشاره کنیم که بدون هیچ‌گونه منفذ و درگاهی معرفی شد.

ZTE Axon 10s Pro – اعلام نشده

گوشی ZTE Axon 10s Pro یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه است که از اسنپ‌دراگون ۸۶۵، حافظه مبتنی بر تکنولوژی UFS 3.0، رم LPDDR5 بهره می‌برد و از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کند. این گوشی مدتی قبل در چین معرفی شد و این شرکت قصد داشت در نمایشگاه MWC برای کشورهای مختلف از آن رسماً رونمایی کند. ZTE هم هنوز در مورد تاریخ جدید رونمایی از این گوشی اطلاع‌رسانی نکرده است.

هواوی میت Xs – اعلام نشده

این محصول جدیدترین گوشی تاشو هواوی به شمار می‌رود که از تراشه کایرین ۹۹۰ بهره می‌برد. ما انتظار داشتیم در این نمایشگاه هواوی از این گوشی تاشو در کنار دیگر گجت‌های تازه‌نفس خود رونمایی کند که با لغو این نمایشگاه، معلوم نیست چه زمانی این کار انجام می‌شود.

TCL و آلکاتل – اعلام نشده

کمپانی TCL مدت‌ها قبل اعلام کرد که در این نمایشگاه از جدیدترین گوشی‌های مبتنی بر برند خود رونمایی می‌کند و به معرفی گوشی‌های آلکاتل هم اشاره شده بود. این کمپانی هم هنوز برنامه‌ی خود را برای زمان معرفی این گوشی‌ها اعلام نکرده است.

منبع: GSM Arena

منبع متن: digikala