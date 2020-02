سامسونگ تا حالا دو گوشی تاشو روانه‌ی بازار کرده که گلکسی فولد و گلکسی Z Flip نام دارند. از مدتی قبل، انتشار شایعات مربوط به جانشین گلکسی فولد آغاز شده است و حالا باید به گزارش جدیدی در رابطه با این گوشی اشاره کنیم. بر اساس گزارش یک رسانه کره‌ای، برای این گوشی می‌توانیم انتظار تعبیه دوربین زیر نمایشگر را داشته باشیم. این احتمال هم وجود دارد که این دوربین بتواند با پوشش شیشه‌ای بسیار نازک نمایشگر تاشو سازگار باشد که البته هنوز در مورد این موضوع با قاطعیت زیادی نمی‌توان اظهارنظر کرد.

گفته می‌شود سامسونگ برای این گوشی اسم رمز Champ را انتخاب کرده و در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ می‌توانیم انتظار معرفی آن را داشته باشیم. البته خبرگزاری کره‌ای موردنظر به تاریخ دقیق‌تری اشاره کرده که اگر این زمان‌بندی صحت داشته باشد، گلکسی فولد ۲ در ماه ژوئیه معرفی خواهد شد.

برای این گوشی می‌توانیم انتظار نمایشگر ۷.۷ اینچی را داشته باشیم که برای مقایسه باید بگوییم گلکسی فولد از نمایشگر ۷.۳ اینچی بهره می‌برد. در نهایت باید به قیمت آن اشاره کنیم که ظاهرا تفاوت چندانی با نسل قبلی نخواهد داشت. در هر صورت سامسونگ با عرضه گلکسی Z Flip نشان داد که با تمام قوا وارد حوزه گوشی‌های تاشو شده و باید ببینیم که این گوشی‌ها چه زمانی می‌توانند با قیمت مشابه گوشی‌های مرسوم روانه‌ی بازار شوند.

منبع: Android Authority

