با نخستین گوشی دارای نمایشگر کشویی آشنا شوید

اگرچه شرکت‌های تکنولوژی در رابطه با نمایشگرهای انعطاف‌پذیر پتنت‌های متنوعی ثبت کرده‌اند، ولی تا حالا صرفا گوشی‌های تاشو روانه‌ی بازار شده است. حالا به‌نظر می‌رسد TCL به زودی از یک گوشی دارای نمایشگر کشویی رونمایی خواهد کرد.

بر اساس گزارش سایت CNET، شرکت TCL قصد داشته در نمایشگاه MWC 2020 از این گوشی مفهومی رونمایی کند. بر اساس رندرهای منتشر شده، این گوشی در حالت بسته مانند گوشی‌های مرسوم است. اما کاربران می‌توانند به‌صورت کشویی بخشی از بدنه را بیرون بیاورند و با این کار نمایشگر گجت موردنظر به یک صفحه‌نمایش غول‌پیکر تبدیل می‌شود. در ادامه می‌توانید رندرهای این گوشی هیجان‌انگیز را مشاهده کنید.







اگرچه این رندرها گوشی موردنظر را از زوایای متعددی نشان می‌دهند، اما هنوز در مورد مکانیزم آن با قاطعیت نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. اگر در حالت باز شده با نمایشگر یکپارچه‌ای روبرو هستیم، پس در حالت بسته باید بخشی از آن در داخل بدنه قرار بگیرد. همانطور که گفتیم هنوز معلوم نیست که TCL چگونه توانسته چنین ایده‌ای را عملی کند ولی به احتمال زیاد با گجت ضخیم‌تر از گوشی‌های معمولی مواجه می‌شویم زیرا بخشی از نمایشگر انعطاف‌پذیر باید داخل بدنه تعبیه شود.

از آنجایی که نمایشگر کشویی باید انعطاف‌پذیری زیادی داشته باشد، پس با اطمینان زیادی می‌توانیم بگوییم که از نوع پلاستیکی خواهد بود. این یعنی در مورد دوام هم انتظار چندان بالایی نباید از آن داشته باشیم. حالا که نمایشگاه MWC 2020 لغو شده، TCL این گوشی را در تاریخ دیگری نمایش خواهد داد. در هر صورت، شما در مورد این گوشی نوآورانه چه فکر می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

