چرا خرید گوشی تاشو گلکسی Z Flip اصلا عاقلانه نیست؟

سامسونگ به تازگی گوشی تاشو گلکسی Z Flip را با قیمت حدودا ۱۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار کرده است. این گوشی هم مانند موتورولا ریزر از طراحی عمودی بهره می‌برد و قرار است تا حدی از حس نوستالژی کاربران استفاده کند. اما مشکل اصلی این گوشی چین خوردگی وسط نمایشگر و دوام پایین آن نیست. مشکل در سطح اساسی‌تری است و با نحوه استفاده از گوشی‌ها آغاز می‌شود.

مشکلات نوتیفیکیشن‌ها

جدول که در زیر این پاراگراف می‌توانید ببینید آخرین اطلاعاتی است که در مورد تعداد دفعات آنلاک کردن گوشی منتشر شده؛ اما این اطلاعات چندان هم جدید نیستند و احتمالا ارقام موردنظر افزایش پیدا کرده است. اما حتی اگر فرض کنیم که یک کاربر معمولی به صورت میانگین روزی فقط ۵۰ بار گوشی خود را آنلاک می‌کند، تصور کنید چنین کاربرانی هر بار باید برای مشاهده محتوای نوتفیکیشن‌های دریافتی باید گلکسی Z Flip را باز و بسته کنند. در روزهایی که افراد سرشان شلوغ است و مثلا مشغول چت کردن با افراد متعدد هستند، این فرایند بیش از پیش خسته‌کننده و آزاردهنده می‌شود.

در این میان، باید به شرکت موتورولا اشاره کنیم که آن هم گوشی تاشو عمودی ساخته ولی حداقل برای این معضل راهکاری ارائه کرده و نمایشگر مناسبی را در بخش بیرونی تعبیه کرده است. در این میان، گلکسی Z Flip در قسمت بیرونی فقط یک نمایشگر ۱.۱ اینچی قرار داده که عمدتا می‌تواند تاریخ و ساعت را نمایش دهد و برای نمایش نوتیفیکیشن‌ها کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد.

دوربین قدیمی در گوشی گران‌قیمت

بار دیگر باید یادآوری کنیم که برای خرید گلکسی Z Flip باید ۱۳۸۰ دلار ناقابل بپردازید. با چنین قیمت بالایی، بسیاری از کاربران انتظار دارند که بهترین قطعات سخت‌افزاری را دریافت کنند اما برای این گوشی چنین انتظاری عملی نشده است. باید خاطرنشان کنیم که گلکسی اس ۲۰ اولترا از ویژگی‌های جذابی مانند دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین پریسکوپی با زوم هیبریدی ۱۰ برابری بهره می‌برد.

اگرچه مطمئنا ساخت گلکسی Z Flip برای سامسونگ بسیار گران تمام می‌شود، ولی حتی یک دوربین تله‌فوتو هم برای این گوشی مورد استفاده قرار نگرفته است. سامسونگ از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اولترا واید استفاده کرده که این یعنی در این زمینه گلکسی اس ۱۰ هم حرف بیشتری برای گفتن دارد.

باتری کوچک‌تر

شاید کیفیت دوربین برای بخشی از کاربران اهمیت خیلی زیادی نداشته باشد، اما عمر باتری موضوعی است که برای تمام کاربران اهمیت زیادی دارد. گلکسی Z Flip از باتری دوگانه بهره می‌برد که بین قسمت بالا و پایین گوشی تقسیم شده‌اند و روی هم رفته ظرفیت ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند. چنین ظرفیتی بسیار پایین است و به سختی می‌تواند شارژ موردنیاز برای یک روز استفاده کامل را تامین کند. برای مقایسه می‌توانیم به گلکسی اس ۲۰ اولترا اشاره کنیم که از باتری ۵۰۰۰ میلی‌امپر ساعتی بهره می‌برد.

دیگر معایب

یکی دیگر از مهم‌ترین معایب این گوشی، عدم پشتیبانی از فناوری ۵G است. در حال حاضر این فناوری هنوز اهمیت زیادی ندارد ولی در کشورهای پیشرفته، اپراتورهای مخابراتی با سرعت زیادی در حال ارائه‌ی این قابلیت هستند. این گوشی اگرچه در حالت بسته به یک گجت بسیار کوچک بدل می‌شود، ولی نباید ضخامت ۱۷.۳ میلی‌متری آن را از قلم بیندازیم که ضخامت بسیار بالایی محسوب می‌شود.

روی هم رفته، گجت‌های تاشو گجت‌های جذابی هستند که می‌توانند صنعت گوشی‌های هوشمند را متحول کنند. اما از طرفی هنوز قیمت بالایی دارند و از طرفی دیگر هم نمی‌توان مشکلات آن‌ها را کتمان کرد. تا زمان حل شدن چنین مشکلاتی، پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید این گجت‌ها کار چندان عاقلانه‌ای نخواهد بود.

منبع متن: digikala