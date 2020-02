روز گذشته شرکت اپل با انتشار یک بیانیه برای سرمایه‌گذاران اعلام کرد شیوع ویروس کرونا تاثیر قابل توجهی بر این کمپانی داشته است. به دلیل مشکلات مربوط به تامین محصولات، این شرکت اعلام کرده درآمد دریافتی در سه‌ماهه دوم سال جاری کمتر از حد انتظار خواهد بود. در همین زمینه می‌توانیم به تاثیر زیاد تعطیلی فروشگاه‌های اپل در چین و کاهش فروش محصولات اپل در این کشور اشاره کنیم.

تمام خطوط تولید شرکای تجاری اپل دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند ولی در بیانیه موردنظر آمده که سرعت فعالیت آن‌ها پایین‌تر از حد انتظار اپل است که این یعنی نسبت به انتظارات مطرح شده، آیفون‌های کمتری ساخته خواهد شد. همین کمبود آیفون در بازار به‌صورت موقتی درآمد جهانی این شرکت را کاهش می‌دهد.

در حال حاضر در مورد تاثیر شیوع ویروس کرونا بر محصولات آینده اپل نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل در ماه مارس از نسل جدید آیفون SE با قیمت ۴۰۰ دلاری رونمایی می‌کند و در نیمه نخست سال جاری هم قرار است آیپد پرو مجهز به دوربین‌های جذاب‌تر روانه‌ی بازار شود. منابع خبرگزاری بلومبرگ هیچ تغییری در برنامه‌های اپل گزارش نداده‌اند اما می‌گویند که احتمال تاخیر در عرضه یا برخی محدودیت‌ها وجود دارد.

شرکت اپل در بیانیه مربوطه آورده که فروشگاه‌های این شرکت در چین به تدریج فعالیت خود را از سر می‌گیرند. همچنین تیم کوک، مدیرعامل اپل، یادداشتی برای کارکنان این کمپانی ارسال کرده که به دست خبرگزاری بلومبرگ رسیده است. در بخشی از این متن آمده: «من می‌خواهم از همه به خاطر فداکاری، همدلی، درک و توجه‌شان تشکر کنم. نگرانی اصلی ما در مورد افرادی است که جامعه کارمندان، شرکا، مشتریان و تامین‌کنندگان اپل را در چین تشکیل می‌دهند.»

اپل همچنین خاطرنشان کرده که میزان کمک مالی اعلام شده برای مقابله با ویروس کرونا را دو برابر خواهد کرد؛ البته این شرکت رقم مشخصی را برای این کمک اعلام نکرده است.

