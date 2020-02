دولت آمریکا با آغاز تحریم هواوی برای این شرکت موانع زیادی ایجاد کرده که از بین مهم‌ترین آن‌ها می‌توانیم به ممنوعیت استفاده از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل اشاره کنیم. به همین خاطر گوشی‌های جذابی مانند سری میت ۳۰ به‌صورت محدود روانه‌ی بازار شدند. اگرچه این کمپانی سال ۲۰۱۹ را با درآمد قابل توجهی پشت سر گذاشته است، اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا قصد دارد تحریم های شدیدتری برای هواوی وضع کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ در حال بررسی تغییر مقرراتی است که دسترسی هواوی به تراشه‌های گوشی‌های هوشمند را محدود می‌کند. هدف از این طرح پیشنهادی، قطع رابطه تجاری هواوی با سازندگان تراشه مانند TSMC است که یکی از مهم‌ترین سازندگان تراشه‌های هواوی محسوب می‌شود.

دولت آمریکا چگونه می‌تواند دسترسی هواوی به تراشه‌ها را قطع کند؟

طبق این طرح، شرکت‌های دارای تجهیزات آمریکایی قبل از اینکه بتوانند تراشه‌هایی را برای هواوی تولید کنند، باید از دولت آمریکا مجوزهایی بگیرند. این یعنی واشنگتن می‌تواند شرایط صدور مجوز را تعیین کند یا اینکه کاملا صدور چنین مجوزی را متوقف کند. در گزارش رویترز آمده که این محدودیت جدید از جمله طرح‌های مختلفی است که دولت ایالات متحده در حال بررسی آن‌ها است. گزارش شده که برای این اقدامات، در این هفته و هفته بعدی جلسات متعددی با حضور مقامات بلندپایه برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد طرح مربوط به محدودیت دسترسی به تراشه‌ها تهیه شده است. با این حال، هنوز در مورد تایید آن نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. وزارت بازرگانی آمریکا، هواوی و TSMC هنوز در مورد این گزارش اظهارنظر نکرده‌اند.

پیامدهای احتمالی

از دست دادن دسترسی به تراشه‌ها یا حتی اختلال در زنجیره تامین آن‌ها می‌تواند ضربه مهلکی به هواوی وارد کند. این ضربه می‌تواند از دست دادن سرویس‌های گوگل هم اهمیت بیشتری داشته باشد. جدی بودن این تحریم به اهمیت تجهیزات آمریکایی در خطوط تولید تراشه‌ها برمی‌گردد. یکی از منابع آگاه در این زمینه می‌گوید: «هیچ خط تولیدی در چین وجود ندارد که تنها از تجهیزات ساخت چین استفاده کند؛ بنابراین ساخت هرگونه تراشه بدون تجهیزات آمریکایی کار بسیار دشواری خواهد بود.» با در نظر گرفتن این موضوع، چنین حرکتی می‌تواند واقعا بخش موبایل هواوی را نابود کند.

منبع: Android Authority

The post آمریکا می‌خواهد تحریم هواوی را تشدید کند؛ احتمال نابودی بخش موبایل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala